Щомісяця дефіцит бюджету України становить $5 млрд, - Зеленський
Щомісячний дефіцит Державного бюджету України становить 5 мільярдів доларів.
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з університетською спільнотою Чилі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми дуже хочемо, щоб відновилася наша економіка. Сьогодні ми страждаємо. У нас мінус 5 мільярдів доларів щомісячно. Я маю на увазі такий великий дефіцит", – сказав Зеленський, зазначивши, що наразі дуже складно виплачувати людям заробітну плату.
Водночас він запевнив, що економіку буде відновлено.
ВАССЕРМАН ЗАЛІЗНИЙ@WASSERMAN_MOLE
«Как сэкономить 7 млрд в месяц, потеряв 570 млрд за 6 месяцев».
Докладчик Зеленский В.
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_
Вони все знали... а чи не тому вперше за дууууже багато років у новорічному привітанні не було державної символіки? Чи не тому після бою годинника не було гімну?
Можливо тоді вистачить і 50 мільйонів!
Там сказано чьотко - "я втратив".
Реальність.
З 24.02 Україна ЗЕ .
- 4,9 мільярди грн. списано, кому?
- ) ну я як - "ЗєБєнє". - 24 мільярди грн. Україна простила кому ? )
- "ЗєБєнє", в США відмовились від позову.
- 135 мільярди $ - путлєру ! Відмовились від суду за АРК.
Що ж Трухін (який вийшов з лісу) буде давати своїм депутатам у конвертіках
палений - на Миротворці висить
Garry@Garry51302808
Офіс Президента. Ще раз. Це - Офіс. Президента.
Не бот. Не багальний зепідор. Не притулятнік.
А. Офіс. Президента.
дебил
а какого хера тогда депутанам повысил зарплату в 2 раза????
т.е. людям тяжело, а полубохам - повысим...
"У нас мінус 5 мільярдів доларів щомісячно"
Де там подівся отой розумний, що тексти звернень писав? Хай повернеться. Бо коли без нього ат сєбя пояснення йдуть, то це жах суцільний