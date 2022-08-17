Щомісяця дефіцит бюджету України становить $5 млрд, - Зеленський

Щомісячний дефіцит Державного бюджету України становить 5 мільярдів доларів.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з університетською спільнотою Чилі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже хочемо, щоб відновилася наша економіка. Сьогодні ми страждаємо. У нас мінус 5 мільярдів доларів щомісячно. Я маю на увазі такий великий дефіцит", – сказав Зеленський, зазначивши, що наразі дуже складно виплачувати людям заробітну плату.

Водночас він запевнив, що економіку буде відновлено.