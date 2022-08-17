Зеленский наградил 230 военных, из них 43 – посмертно

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 230 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них 43 - посмертно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем обращении.

"Вечером подписал новые указы о награждении наших воинов - 230 военнослужащих ВСУ отмечены государственными наградами, из них 43 - посмертно. Также госнаградами отмечены 24 сотрудника ГУР МОУ", - уточнил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что все наши воины: украинская армия, разведка, пограничники, Нацгвардия, СБУ и вообще - все, кто участвует в защите Украины и ее людей, делают все возможное, чтобы уничтожать российских террористов и выталкать их из украинской земли.

По его словам, сейчас на Авдеевском и Бахмутском направлениях и на некоторых других направлениях, в том числе и в Харьковской области, продолжаются самые тяжелые боевые действия.

"Я благодарен каждому и каждой, кто выдерживает это давление, кто защищает позиции и помогает нашим воинам. Вечная слава всем, кто защищает Украину! Вечная благодарность всем, кто сосредоточен и в настоящем украинском единении помогает нашим людям. Слава Украине", - сказал Президент.

