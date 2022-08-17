РУС
1 352 6

Зеленский наградил 230 военных, из них 43 – посмертно

нагорода

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 230 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них 43 - посмертно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем обращении.

"Вечером подписал новые указы о награждении наших воинов - 230 военнослужащих ВСУ отмечены государственными наградами, из них 43 - посмертно. Также госнаградами отмечены 24 сотрудника ГУР МОУ", - уточнил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что все наши воины: украинская армия, разведка, пограничники, Нацгвардия, СБУ и вообще - все, кто участвует в защите Украины и ее людей, делают все возможное, чтобы уничтожать российских террористов и выталкать их из украинской земли.

По его словам, сейчас на Авдеевском и Бахмутском направлениях и на некоторых других направлениях, в том числе и в Харьковской области, продолжаются самые тяжелые боевые действия.

"Я благодарен каждому и каждой, кто выдерживает это давление, кто защищает позиции и помогает нашим воинам. Вечная слава всем, кто защищает Украину! Вечная благодарность всем, кто сосредоточен и в настоящем украинском единении помогает нашим людям. Слава Украине", - сказал Президент.

Зеленский Владимир (21986) награда (1851)
Собі причепив медалю "За здачу ЗАЕС".?
17.08.2022 23:25 Ответить
цікаво, як ця мразота дивиться в очі героїв?
17.08.2022 23:32 Ответить
Нагороджувати Героїв, які життя віддають - простіше, ніж придбати зброю і захистити міста від рашистських ракет.
17.08.2022 23:41 Ответить
Этот человек провалил оборону страны против агрессии жестокого врага. Ему докладывали о предстоящей угрозе. Но он только веселился высказывая свои бесвязные неадекватные фразы. Теперь он также весело бойко раздает медали - ордена живым и мертвым .В принципе ему все по барабану...
18.08.2022 02:53 Ответить
Он никому ничего не должен, кроме своей семьи.
18.08.2022 06:20 Ответить
Как это лицимерно: убил десятки тысяч украинцев по договорняку с ******, разрушил города и теперь награждает за оборону Украины.
18.08.2022 06:19 Ответить
 
 