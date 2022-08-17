Зеленський нагородив 230 військових, з них 43 – посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 230 військовослужбовців Збройних сил України, з них 43 посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму зверненні.

"Увечері підписав нові укази про нагородження наших воїнів – 230 військовослужбовців ЗСУ відзначені державними нагородами, з них 43 – посмертно. Також держнагородами відзначені 24 співробітники ГУР МОУ", - уточнив Зеленський.

При цьому Президент наголосив, що всі наші воїни: українські армія, розвідка, прикордонники, Нацгвардія, СБУ і загалом - усі, хто залучений до захисту України та її людей, роблять усе можливе, щоб бити російських терористів і щоб виштовхувати їх з української землі.

За його словами, наразі на Авдіївському і Бахмутському напрямках, і на деяких інших напрямках, у тому числі й Харківщині, тривають найважчі бойові дії.

"Я вдячний кожному і кожній, хто витримує цей тиск, хто боронить позиції і допомагає нашим воїнам. Вічна слава усім, хто захищає Україну! Вічна вдячність усім, хто зосереджено і у справжньому українському єднанні допомагає нашим людям. Слава Україні", - сказав Президент.

