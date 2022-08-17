УКР
Зеленський нагородив 230 військових, з них 43 – посмертно

нагорода

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 230 військовослужбовців Збройних сил України, з них 43 посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму зверненні.

"Увечері підписав нові укази про нагородження наших воїнів – 230 військовослужбовців ЗСУ відзначені державними нагородами, з них 43 – посмертно. Також держнагородами відзначені 24 співробітники ГУР МОУ", - уточнив Зеленський.

При цьому Президент наголосив, що всі наші воїни: українські армія, розвідка, прикордонники, Нацгвардія, СБУ і загалом - усі, хто залучений до захисту України та її людей, роблять усе можливе, щоб бити російських терористів і щоб виштовхувати їх з української землі.

За його словами, наразі на Авдіївському і Бахмутському напрямках, і на деяких інших напрямках, у тому числі й Харківщині, тривають найважчі бойові дії.

"Я вдячний кожному і кожній, хто витримує цей тиск, хто боронить позиції і допомагає нашим воїнам. Вічна слава усім, хто захищає Україну! Вічна вдячність усім, хто зосереджено і у справжньому українському єднанні допомагає нашим людям. Слава Україні", - сказав Президент.

Собі причепив медалю "За здачу ЗАЕС".?
17.08.2022 23:25 Відповісти
цікаво, як ця мразота дивиться в очі героїв?
17.08.2022 23:32 Відповісти
Нагороджувати Героїв, які життя віддають - простіше, ніж придбати зброю і захистити міста від рашистських ракет.
17.08.2022 23:41 Відповісти
Этот человек провалил оборону страны против агрессии жестокого врага. Ему докладывали о предстоящей угрозе. Но он только веселился высказывая свои бесвязные неадекватные фразы. Теперь он также весело бойко раздает медали - ордена живым и мертвым .В принципе ему все по барабану...
18.08.2022 02:53 Відповісти
Он никому ничего не должен, кроме своей семьи.
18.08.2022 06:20 Відповісти
Как это лицимерно: убил десятки тысяч украинцев по договорняку с ******, разрушил города и теперь награждает за оборону Украины.
18.08.2022 06:19 Відповісти
 
 