Война откинула сельское хозяйство Украины на годы, - министр агрополитики Сольский
Урожайность во время войны не хуже среднего в последние годы.
Об этом в интервью Forbes заявил министр агарной политики и продовольствия Николай Сольский, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас прогнозируемая урожайность - 67 млн т. Это средний показатель за последние годы. Его не стоит сравнивать с прошлогодним, ведь тогда был рекорд. В прошлом году мы собрали 107 млн т. зерновых и масличных. Учитывая, что сейчас около 25% земель оккупированы, то максимум мы могли собрать до 77 млн т", – пояснил он.
В то же время, подчеркнул министр, война отбросила отрасль на годы.
"Аграрии постоянно обновляли технику, инвестировали во что-то новое, это приостановилось и возобновится не быстро. Даже если война завтра закончится, нужно некоторое время, чтобы принимать такие решения, быть морально готовыми к этому", - сказал Сольский.
Министр считает, что для возвращения инвесторов в агробизнес нужно три вещи:
- система страхования для бизнеса, работающего в условиях войны. Такая система есть в Израиле;
- эффективная судебная защита;
- вразумительная позиция Европейского союза относительно открытия своего рынка для украинской продукции.
