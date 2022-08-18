Война откинула сельское хозяйство Украины на годы, - министр агрополитики Сольский

Урожайность во время войны не хуже среднего в последние годы.

Об этом в интервью Forbes заявил министр агарной политики и продовольствия Николай Сольский, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас прогнозируемая урожайность - 67 млн т. Это средний показатель за последние годы. Его не стоит сравнивать с прошлогодним, ведь тогда был рекорд. В прошлом году мы собрали 107 млн т. зерновых и масличных. Учитывая, что сейчас около 25% земель оккупированы, то максимум мы могли собрать до 77 млн т", – пояснил он.

В то же время, подчеркнул министр, война отбросила отрасль на годы.

"Аграрии постоянно обновляли технику, инвестировали во что-то новое, это приостановилось и возобновится не быстро. Даже если война завтра закончится, нужно некоторое время, чтобы принимать такие решения, быть морально готовыми к этому", - сказал Сольский.

Министр считает, что для возвращения инвесторов в агробизнес нужно три вещи:

- система страхования для бизнеса, работающего в условиях войны. Такая система есть в Израиле;

- эффективная судебная защита;

- вразумительная позиция Европейского союза относительно открытия своего рынка для украинской продукции.

