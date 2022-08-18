РУС
Война откинула сельское хозяйство Украины на годы, - министр агрополитики Сольский

Урожайность во время войны не хуже среднего в последние годы.

Об этом в интервью Forbes заявил министр агарной политики и продовольствия Николай Сольский, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас прогнозируемая урожайность - 67 млн т. Это средний показатель за последние годы. Его не стоит сравнивать с прошлогодним, ведь тогда был рекорд. В прошлом году мы собрали 107 млн т. зерновых и масличных. Учитывая, что сейчас около 25% земель оккупированы, то максимум мы могли собрать до 77 млн т", – пояснил он.

В то же время, подчеркнул министр, война отбросила отрасль на годы.

"Аграрии постоянно обновляли технику, инвестировали во что-то новое, это приостановилось и возобновится не быстро. Даже если война завтра закончится, нужно некоторое время, чтобы принимать такие решения, быть морально готовыми к этому", - сказал Сольский.

Министр считает, что для возвращения инвесторов в агробизнес нужно три вещи:

- система страхования для бизнеса, работающего в условиях войны. Такая система есть в Израиле;

- эффективная судебная защита;

- вразумительная позиция Европейского союза относительно открытия своего рынка для украинской продукции.

Зєля нехай відкупить спалені комбайни та інше майно..Він знав про війну, але мовчав..От нехай компенсує людям втрати
" хужє нє будєт" , казали зелохи та бігли голосувати за "новіє ліца"....
Разве только сельское хозяйство. А промышленность, соц. сферу? Поэтому никаких переговоров о мире сейчас быть не может. Лишь победитель получит все. И компенсации и репарации и контрибуции. И убитые орками взывают о мести
Чим далі, тим буде гірше.
А материальное благополучие простых украинцев еще дальше. Жаль молодежь, молодые семьи, страшно подумать, что их ждет.
Ничего не ждёт.
Молодежь уезжает.
У нас в стране это давно наблюдается.
З 2019 уже відкинули на роки, усе на війну валити не потрібно. Зараз дивлюсь, як світ без української продукції потерпає, хочу зауважити так чому ж українці бідні при таких торгових ресурсах
Я так понимаю , теперь + 7!лярдов будет ежемесячно
І Кубань у орків треба забрати - нехай без зерна сидять в своїх болотах чучундри
Угу, так зелена влада хоче ленівих африканців годувати , а в Україні ціни на продукти зростуть - зерно, олія, кукурудза - все хотят вивезти чужакам
ТРЕБА БОРОТИСЬ З МЕНШЕВАРТІСТЮ - українці понад усе !!!
Це як італійці б обурювались. Чого це за кордоном будуть їздити на наших Феррарі?! Фіати, Альфи, Лянчі - все хочуть вивезти чужакам? Доколє?!
Якщо десь убуло, то десь прибуло. Мерзенне вихваляється "рекордним урожаєм" у рашці. І що ми робимо, констатуємо збитки?
Стратегія захисту Києва і не захисту півдня від Зе+За до цього призвела! Звісно воювати на 5 фронтів не може ніхто, а отже потрібно було обирати. І я б обрала захист Херсонщини і Запоріжжя, а отже окупацію Києва і області півроку+!!!
Ви хоч би головою думали, перш ніж таке писати
Що там чути зі з'їденими мишами тонами продовольчої пшенці?
Це ж відбувалось під час правління"молодих нових літс"з ******** прокурором на 100%підпорядкованому Зюзі
Красти треба менше гидота зелена.
Отбросила на годы? Вопрос к какому то Зе, который уверял, что если бы он готовил страну к войне, то ежемесячно бы терял 5 млрд долл. Вот и посчитайте сумму убытка за все отброшенные годы.
Нас кожен місяць війни на роки в розвитку відкидають, за пів року на років 20 вже і далі буде, після війни життя в радіусі 100 км від кордону з кацапами схоже не буде.
Как видим, без армии никому ничего уже в Украине не нужно. И даже дороги и зеленые тарифы.
крім зерна 3-4 гатунку для худоби і олії нічого не виробляють, картопля вся з приватних городів, овочі імпортні, із фруктів - дерева вздовж доріг, що ще не зрубали.
73% малоросів будуть відновлювати. Може в башці щось продзвенить і дурні втямлять, кого на що, проміняли.
