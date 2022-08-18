Війна відкинула сільське господарство України на роки, - міністр агрополітики Сольський

Врожайність під час війни не гірша за середню в останні роки.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив міністр агарної політики та продовольства Микола Сольський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз прогнозована врожайність - 67 млн т. Це середній показник за останні роки. Його не варто порівнювати з торішнім, адже тоді був рекорд. Торік ми зібрали 107 млн т зернових та олійних. Зважаючи, що нині близько 25% земель окуповані, то максимум ми могли зібрати до 77 млн т", - пояснив він.

Водночас, наголосив міністр, війна відкинула галузь на роки.

"Аграрії постійно оновлювали техніку, інвестували у щось нове, це призупинилось і відновиться не швидко. Навіть якщо війна завтра закінчиться, потрібен деякий час, щоб ухвалювати такі рішення, бути морально готовими до цього", - сказав Сольський.

Міністр вважає, що для повернення інвесторів у агробізнес потрібно три речі:

- система страхування для бізнесу, який працює в умовах війни. Така система є в Ізраїлі;

- ефективний судовий захист;

- зрозуміла позиція Європейського союзу щодо відкриття свого ринку для української продукції.

