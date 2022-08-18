Війна відкинула сільське господарство України на роки, - міністр агрополітики Сольський
Врожайність під час війни не гірша за середню в останні роки.
Про це в інтерв'ю Forbes заявив міністр агарної політики та продовольства Микола Сольський, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз прогнозована врожайність - 67 млн т. Це середній показник за останні роки. Його не варто порівнювати з торішнім, адже тоді був рекорд. Торік ми зібрали 107 млн т зернових та олійних. Зважаючи, що нині близько 25% земель окуповані, то максимум ми могли зібрати до 77 млн т", - пояснив він.
Водночас, наголосив міністр, війна відкинула галузь на роки.
"Аграрії постійно оновлювали техніку, інвестували у щось нове, це призупинилось і відновиться не швидко. Навіть якщо війна завтра закінчиться, потрібен деякий час, щоб ухвалювати такі рішення, бути морально готовими до цього", - сказав Сольський.
Міністр вважає, що для повернення інвесторів у агробізнес потрібно три речі:
- система страхування для бізнесу, який працює в умовах війни. Така система є в Ізраїлі;
- ефективний судовий захист;
- зрозуміла позиція Європейського союзу щодо відкриття свого ринку для української продукції.
Молодежь уезжает.
У нас в стране это давно наблюдается.
ТРЕБА БОРОТИСЬ З МЕНШЕВАРТІСТЮ - українці понад усе !!!
Це ж відбувалось під час правління"молодих нових літс"з ******** прокурором на 100%підпорядкованому Зюзі
Красти треба менше гидота зелена.