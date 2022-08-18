УКР
Новини Війна
3 297

Війна відкинула сільське господарство України на роки, - міністр агрополітики Сольський

поле,пожежа

Врожайність під час війни не гірша за середню в останні роки.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив міністр агарної політики та продовольства Микола Сольський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз прогнозована врожайність - 67 млн т. Це середній показник за останні роки. Його не варто порівнювати з торішнім, адже тоді був рекорд. Торік ми зібрали 107 млн т зернових та олійних. Зважаючи, що нині близько 25% земель окуповані, то максимум ми могли зібрати до 77 млн т", - пояснив він.

Водночас, наголосив міністр, війна відкинула галузь на роки.

"Аграрії постійно оновлювали техніку, інвестували у щось нове, це призупинилось і відновиться не швидко. Навіть якщо війна завтра закінчиться, потрібен деякий час, щоб ухвалювати такі рішення, бути морально готовими до цього", - сказав Сольський.

Міністр вважає, що для повернення інвесторів у агробізнес потрібно три речі:

- система страхування для бізнесу, який працює в умовах війни. Така система є в Ізраїлі;

- ефективний судовий захист;

- зрозуміла позиція Європейського союзу щодо відкриття свого ринку для української продукції.

Автор: 

сільське господарство (765) Сольський Микола (128)
Топ коментарі
+10
Зєля нехай відкупить спалені комбайни та інше майно..Він знав про війну, але мовчав..От нехай компенсує людям втрати
18.08.2022 11:17 Відповісти
+9
" хужє нє будєт" , казали зелохи та бігли голосувати за "новіє ліца"....
18.08.2022 11:04 Відповісти
+8
Разве только сельское хозяйство. А промышленность, соц. сферу? Поэтому никаких переговоров о мире сейчас быть не может. Лишь победитель получит все. И компенсации и репарации и контрибуции. И убитые орками взывают о мести
18.08.2022 11:05 Відповісти
Чим далі, тим буде гірше.
18.08.2022 10:57 Відповісти
А материальное благополучие простых украинцев еще дальше. Жаль молодежь, молодые семьи, страшно подумать, что их ждет.
18.08.2022 11:42 Відповісти
Ничего не ждёт.
Молодежь уезжает.
У нас в стране это давно наблюдается.
18.08.2022 11:55 Відповісти
З 2019 уже відкинули на роки, усе на війну валити не потрібно. Зараз дивлюсь, як світ без української продукції потерпає, хочу зауважити так чому ж українці бідні при таких торгових ресурсах
18.08.2022 11:00 Відповісти
Я так понимаю , теперь + 7!лярдов будет ежемесячно
18.08.2022 11:01 Відповісти
18.08.2022 11:04 Відповісти
18.08.2022 11:05 Відповісти
І Кубань у орків треба забрати - нехай без зерна сидять в своїх болотах чучундри
18.08.2022 11:11 Відповісти
Угу, так зелена влада хоче ленівих африканців годувати , а в Україні ціни на продукти зростуть - зерно, олія, кукурудза - все хотят вивезти чужакам
ТРЕБА БОРОТИСЬ З МЕНШЕВАРТІСТЮ - українці понад усе !!!
18.08.2022 11:10 Відповісти
Це як італійці б обурювались. Чого це за кордоном будуть їздити на наших Феррарі?! Фіати, Альфи, Лянчі - все хочуть вивезти чужакам? Доколє?!
18.08.2022 11:31 Відповісти
18.08.2022 11:17 Відповісти
Якщо десь убуло, то десь прибуло. Мерзенне вихваляється "рекордним урожаєм" у рашці. І що ми робимо, констатуємо збитки?
18.08.2022 11:17 Відповісти
Стратегія захисту Києва і не захисту півдня від Зе+За до цього призвела! Звісно воювати на 5 фронтів не може ніхто, а отже потрібно було обирати. І я б обрала захист Херсонщини і Запоріжжя, а отже окупацію Києва і області півроку+!!!
18.08.2022 11:21 Відповісти
Ви хоч би головою думали, перш ніж таке писати
18.08.2022 11:24 Відповісти
Що там чути зі з'їденими мишами тонами продовольчої пшенці?
Це ж відбувалось під час правління"молодих нових літс"з ******** прокурором на 100%підпорядкованому Зюзі
Красти треба менше гидота зелена.
18.08.2022 11:26 Відповісти
Отбросила на годы? Вопрос к какому то Зе, который уверял, что если бы он готовил страну к войне, то ежемесячно бы терял 5 млрд долл. Вот и посчитайте сумму убытка за все отброшенные годы.
18.08.2022 11:30 Відповісти
Нас кожен місяць війни на роки в розвитку відкидають, за пів року на років 20 вже і далі буде, після війни життя в радіусі 100 км від кордону з кацапами схоже не буде.
18.08.2022 11:32 Відповісти
Как видим, без армии никому ничего уже в Украине не нужно. И даже дороги и зеленые тарифы.
18.08.2022 11:32 Відповісти
крім зерна 3-4 гатунку для худоби і олії нічого не виробляють, картопля вся з приватних городів, овочі імпортні, із фруктів - дерева вздовж доріг, що ще не зрубали.
18.08.2022 13:01 Відповісти
73% малоросів будуть відновлювати. Може в башці щось продзвенить і дурні втямлять, кого на що, проміняли.
18.08.2022 21:52 Відповісти
 
 