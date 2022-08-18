РУС
Латвия запрещает россиянам и белорусам держать дома оружие

латвія

Министерство внутренних дел (МВД) Латвии готовит поправки к закону, которые запретят гражданам России и Беларуси ношение или хранение огнестрельного оружия на территории республики

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил агентству BNS глава комиссии Юрис Ранцанс.

По его словам, комиссия сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции готова рассмотреть их в кратчайшие сроки и направить на дальнейшее утверждение в сейм.

Он напомнил о заявлениях Службы государственной безопасности относительно возможных рисков при выдаче разрешений на ношение оружия гражданам России и Белоруссии в Латвии.

В Латвии огнестрельное оружие зарегистрировано на 193 граждан Беларуси и России, сообщили ранее в Государственной полиции.

Латвия (1394) оружие (10437) россия (97292)
+15
а в Україні все навпаки: зброя є у будь-якого прокацапського лайна, окрім, власне, Українців.. а якщо вже в Українця зброя і є, то інформація про це сразу вже є у портновців-татаровців..
спасіба Найвеличнівшивому та його фавориту дермаку
показать весь комментарий
18.08.2022 16:37 Ответить
+9
все правильно ,ще коло дверей ,де живуть козломорді ,треба ставить мітку)
показать весь комментарий
18.08.2022 16:34 Ответить
+6
Литва, Латвия и Эстония запретила въезд оркам. в Украине с Парашей визовый режим и безвиз с Белоруссией Прошло полгода агрессии этих стран против Украины, но ... Зеленозадых все устраивает
показать весь комментарий
18.08.2022 16:36 Ответить
все правильно ,ще коло дверей ,де живуть козломорді ,треба ставить мітку)
показать весь комментарий
18.08.2022 16:34 Ответить
И разтяжку
показать весь комментарий
18.08.2022 16:43 Ответить
Латвия-респект,кацапстан-******...
показать весь комментарий
18.08.2022 16:34 Ответить
Литва, Латвия и Эстония запретила въезд оркам. в Украине с Парашей визовый режим и безвиз с Белоруссией Прошло полгода агрессии этих стран против Украины, но ... Зеленозадых все устраивает
показать весь комментарий
18.08.2022 16:36 Ответить
Зеленозаді тупі і трусливі , а суспільство не ставить їх раком за такі про&би
Ось коли суспільство почне їх макати, тоді почнуть шустро працювати
показать весь комментарий
18.08.2022 16:50 Ответить
Так у нас тут з усіх сторін стоїть багатоголосий вий - "НЕНАЧАСІ!!!!". Як макати?
показать весь комментарий
18.08.2022 17:01 Ответить
а в Україні все навпаки: зброя є у будь-якого прокацапського лайна, окрім, власне, Українців.. а якщо вже в Українця зброя і є, то інформація про це сразу вже є у портновців-татаровців..
спасіба Найвеличнівшивому та його фавориту дермаку
показать весь комментарий
18.08.2022 16:37 Ответить
Саме тому я й кажу: якщо вам до рук якимсь чином потрапила "трофейна" 😌 чи ше яка зброя - НЕ ПОСПІШАЙТЕ 😉 від неї позбавитись шляхом передачі її тим в кого її і так вистачає! Самим згодиться!
показать весь комментарий
18.08.2022 18:34 Ответить
это правильно...
хай жыдоугрофиннобуряты используют старую добрую асфиксию при выяснении отношений внутри каждой домашней кацапоячейки...
показать весь комментарий
18.08.2022 16:40 Ответить
Прочитав був: "Латвія забороняє своїм громадянам тримати вдома росіян і білорусів"... Подумав, а якщо в клітці?
показать весь комментарий
18.08.2022 16:42 Ответить
клітка має буть сертифікована
показать весь комментарий
18.08.2022 16:46 Ответить
Рабам оружие не положено.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:47 Ответить
А зелена шобла в Україні забороняє українцям тримати зброю!
показать весь комментарий
18.08.2022 16:56 Ответить
А зачем они там вообще. Они потенциальные коллабаранты и корректировщики огня.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:08 Ответить
РюZkie дебилы в любой стране стадо тупых баранов...хоть Латвия хоть Швейцария...
показать весь комментарий
18.08.2022 17:10 Ответить
Короткоствольные пукалки опасности не представляют. Разве что в виде показательного унижения.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:32 Ответить
 
 