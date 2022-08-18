Латвия запрещает россиянам и белорусам держать дома оружие
Министерство внутренних дел (МВД) Латвии готовит поправки к закону, которые запретят гражданам России и Беларуси ношение или хранение огнестрельного оружия на территории республики
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил агентству BNS глава комиссии Юрис Ранцанс.
По его словам, комиссия сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции готова рассмотреть их в кратчайшие сроки и направить на дальнейшее утверждение в сейм.
Он напомнил о заявлениях Службы государственной безопасности относительно возможных рисков при выдаче разрешений на ношение оружия гражданам России и Белоруссии в Латвии.
В Латвии огнестрельное оружие зарегистрировано на 193 граждан Беларуси и России, сообщили ранее в Государственной полиции.
Ось коли суспільство почне їх макати, тоді почнуть шустро працювати
спасіба Найвеличнівшивому та його фавориту дермаку
хай жыдоугрофиннобуряты используют старую добрую асфиксию при выяснении отношений внутри каждой домашней кацапоячейки...