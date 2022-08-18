Латвия запрещает россиянам и белорусам держать дома оружие

Министерство внутренних дел (МВД) Латвии готовит поправки к закону, которые запретят гражданам России и Беларуси ношение или хранение огнестрельного оружия на территории республики

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил агентству BNS глава комиссии Юрис Ранцанс.

По его словам, комиссия сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции готова рассмотреть их в кратчайшие сроки и направить на дальнейшее утверждение в сейм.

Он напомнил о заявлениях Службы государственной безопасности относительно возможных рисков при выдаче разрешений на ношение оружия гражданам России и Белоруссии в Латвии.

В Латвии огнестрельное оружие зарегистрировано на 193 граждан Беларуси и России, сообщили ранее в Государственной полиции.

