Латвія забороняє росіянам та білорусам тримати вдома зброю

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Латвії готує поправки до закону, які заборонять громадянам Росії та Білорусі носіння чи зберігання вогнепальної зброї на території республіки

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив агентству BNS голова комісії Юріс Ранцанс.

За його словами, комісія сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції готова розглянути їх у найкоротші терміни та направити на подальше затвердження до сейму.

Він нагадав про заяви Служби державної безпеки щодо ймовірних ризиків при видачі дозволів на носіння зброї громадянам Росії та Білорусі в Латвії.

У Латвії вогнепальну зброю зареєстровано на 193 громадян Білорусі та Росії, повідомили раніше в Державній поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимчасові посвідки на проживання для росіян продовжуватимуть лише в окремих випадках, - прем’єр Латвії Каріньш

Топ коментарі
+15
а в Україні все навпаки: зброя є у будь-якого прокацапського лайна, окрім, власне, Українців.. а якщо вже в Українця зброя і є, то інформація про це сразу вже є у портновців-татаровців..
спасіба Найвеличнівшивому та його фавориту дермаку
показати весь коментар
18.08.2022 16:37 Відповісти
+9
все правильно ,ще коло дверей ,де живуть козломорді ,треба ставить мітку)
показати весь коментар
18.08.2022 16:34 Відповісти
+6
Литва, Латвия и Эстония запретила въезд оркам. в Украине с Парашей визовый режим и безвиз с Белоруссией Прошло полгода агрессии этих стран против Украины, но ... Зеленозадых все устраивает
показати весь коментар
18.08.2022 16:36 Відповісти
все правильно ,ще коло дверей ,де живуть козломорді ,треба ставить мітку)
показати весь коментар
18.08.2022 16:34 Відповісти
И разтяжку
показати весь коментар
18.08.2022 16:43 Відповісти
Латвия-респект,кацапстан-******...
показати весь коментар
18.08.2022 16:34 Відповісти
Литва, Латвия и Эстония запретила въезд оркам. в Украине с Парашей визовый режим и безвиз с Белоруссией Прошло полгода агрессии этих стран против Украины, но ... Зеленозадых все устраивает
показати весь коментар
18.08.2022 16:36 Відповісти
Зеленозаді тупі і трусливі , а суспільство не ставить їх раком за такі про&би
Ось коли суспільство почне їх макати, тоді почнуть шустро працювати
показати весь коментар
18.08.2022 16:50 Відповісти
Так у нас тут з усіх сторін стоїть багатоголосий вий - "НЕНАЧАСІ!!!!". Як макати?
показати весь коментар
18.08.2022 17:01 Відповісти
а в Україні все навпаки: зброя є у будь-якого прокацапського лайна, окрім, власне, Українців.. а якщо вже в Українця зброя і є, то інформація про це сразу вже є у портновців-татаровців..
спасіба Найвеличнівшивому та його фавориту дермаку
показати весь коментар
18.08.2022 16:37 Відповісти
Саме тому я й кажу: якщо вам до рук якимсь чином потрапила "трофейна" 😌 чи ше яка зброя - НЕ ПОСПІШАЙТЕ 😉 від неї позбавитись шляхом передачі її тим в кого її і так вистачає! Самим згодиться!
показати весь коментар
18.08.2022 18:34 Відповісти
это правильно...
хай жыдоугрофиннобуряты используют старую добрую асфиксию при выяснении отношений внутри каждой домашней кацапоячейки...
показати весь коментар
18.08.2022 16:40 Відповісти
Прочитав був: "Латвія забороняє своїм громадянам тримати вдома росіян і білорусів"... Подумав, а якщо в клітці?
показати весь коментар
18.08.2022 16:42 Відповісти
клітка має буть сертифікована
показати весь коментар
18.08.2022 16:46 Відповісти
Рабам оружие не положено.
показати весь коментар
18.08.2022 16:47 Відповісти
А зелена шобла в Україні забороняє українцям тримати зброю!
показати весь коментар
18.08.2022 16:56 Відповісти
А зачем они там вообще. Они потенциальные коллабаранты и корректировщики огня.
показати весь коментар
18.08.2022 17:08 Відповісти
РюZkie дебилы в любой стране стадо тупых баранов...хоть Латвия хоть Швейцария...
показати весь коментар
18.08.2022 17:10 Відповісти
Короткоствольные пукалки опасности не представляют. Разве что в виде показательного унижения.
показати весь коментар
18.08.2022 20:32 Відповісти
 
 