Трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша стартовала во Львове

Во Львове стартовала трехсторонняя встреча президента Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерриша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Turk.

"После двусторонней встречи (Зеленского и Эрдогана. – Ред.), началась трехсторонняя встреча с участием Генсека ООН Антонио Гутерриша", – пишет издание.

Ожидается, что на встрече речь пойдет о реализации соглашения об открытии "зерновых коридоров", шагах, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, а также ситуации на подконтрольной России Запорожской атомной электростанции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский на встрече с Гутерришем обсудил экспорт зерна и "ядерный шантаж России на Запорожской АЭС". ФОТО