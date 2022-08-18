Трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша стартовала во Львове
Во Львове стартовала трехсторонняя встреча президента Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерриша.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Turk.
"После двусторонней встречи (Зеленского и Эрдогана. – Ред.), началась трехсторонняя встреча с участием Генсека ООН Антонио Гутерриша", – пишет издание.
Ожидается, что на встрече речь пойдет о реализации соглашения об открытии "зерновых коридоров", шагах, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, а также ситуации на подконтрольной России Запорожской атомной электростанции.
поминки України ?
в кого першого ?
обидва "в тємє"......
На злучці ху@ло із Зєлєю дипломатично порєшають "гдє-то по-сєрєдінє"?
А, еще передать маляву от дерьмака ***** и взять от эрдогана маляву для дерьмака.
І Зєлю хвалить взахльоб.
Нє_такім_руzкім він дуже подобається. Як і абдрістович.
Я не причисляла вас до нє_такіх_руzкіх, але ви хворобливо сприйняли мої слова на свій рахнок.
То ви з них?
Кацапи розуміє лише мову сили, все інше йому до *упи!
Головнокомандувач Залужний.
Вивести всіх орків за парєбрік, в т.ч. з Криму і Донбасу, а далі дипломатичним шляхом все те, що потрібно після війни отримати з винуватців, щоб я не дай Боже, щось не упустила перелічиючи.
Жаль...мафия Данилыча бессмертна...
Удачи..Шариковы...