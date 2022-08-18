Тристороння зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерріша стартувала у Львові

У Львові стартувала тристороння зустріч президента Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Turk.

"Після двосторонньої зустрічі (Зеленського та Ердогана. - Ред.), розпочалася тристороння зустріч за участі Генсека ООН Антоніо Гутерріша", - пише видання.

Очікується, що на зустрічі йтиметься про реалізацію угоди про відкриття "зернових коридорів", кроки, які можна вжити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом, а також ситуацію на підконтрольній росії Запорізькій атомній електростанції.

