Тристороння зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерріша стартувала у Львові
У Львові стартувала тристороння зустріч президента Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Генсека ООН Антоніу Гутерріша.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Turk.
"Після двосторонньої зустрічі (Зеленського та Ердогана. - Ред.), розпочалася тристороння зустріч за участі Генсека ООН Антоніо Гутерріша", - пише видання.
Очікується, що на зустрічі йтиметься про реалізацію угоди про відкриття "зернових коридорів", кроки, які можна вжити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом, а також ситуацію на підконтрольній росії Запорізькій атомній електростанції.
Топ коментарі
+15 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар18.08.2022 17:53 Відповісти Посилання
+10 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар18.08.2022 17:36 Відповісти Посилання
+7 Nataliy Konstantinova
показати весь коментар18.08.2022 17:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
поминки України ?
в кого першого ?
обидва "в тємє"......
Джерело:
На злучці ху@ло із Зєлєю дипломатично порєшають "гдє-то по-сєрєдінє"?
А, еще передать маляву от дерьмака ***** и взять от эрдогана маляву для дерьмака.
І Зєлю хвалить взахльоб.
Нє_такім_руzкім він дуже подобається. Як і абдрістович.
Я не причисляла вас до нє_такіх_руzкіх, але ви хворобливо сприйняли мої слова на свій рахнок.
То ви з них?
Кацапи розуміє лише мову сили, все інше йому до *упи!
Головнокомандувач Залужний.
Вивести всіх орків за парєбрік, в т.ч. з Криму і Донбасу, а далі дипломатичним шляхом все те, що потрібно після війни отримати з винуватців, щоб я не дай Боже, щось не упустила перелічиючи.
Жаль...мафия Данилыча бессмертна...
Удачи..Шариковы...