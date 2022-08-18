Командный состав войск РФ отправляет свои семьи из Херсонщины, - Хлань

Командный состав российских захватчиков отправляет семьи из Херсонщины.

Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда оккупанты навели систему противовоздушной обороны…то начали подтягивать и завозить свои семьи в оккупированный Херсон. Сначала они их расселяли по гостиницам, потом начали расселяться по более комфортным квартирам тех людей, которые выехали… чтобы это было дорого, богато", - сказал депутат облсовета.

По его словам, поворотной точкой стало уничтожение командного пункта росгвардейцев в центре Херсона с казармами – после этого высший командный состав начал отправлять из города свои семьи на левобережье, куда тогда ВСУ еще не доставали артиллерией.

"Они считали, что левый берег для них будет более безопасен, и начали отправлять их (семьи – ред.) в Новую Каховку, в Олешки", - добавил Хлань.

Читайте также: Враг усилил резервами свои группировки на Харьковском и Южнобужском направлениях, - Генштаб ВСУ

По его словам, захватчики пытались разместить свои семьи в комфортных домах на берегу Днепра, в загородном комплексе Grand Prix.

Однако, когда ВСУ начали уничтожать склады на левобережье, семьи российских захватчиков начали бежать в Крым, а штабы российские военные начали "расконцентрировать" по Херсонской области, в частности, прятать в лесах. Но, как подчеркнул Хлань, эти спрятанные командные пункты партизаны выявляют, а артиллерия отрабатывает.