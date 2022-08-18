Командний склад військ РФ відправляє свої родини з Херсонщини, - Хлань
Командний склад російських загарбників відправляє родини з Херсонщини.
Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Коли окупанти навели систему протиповітряної оборони…то почали підтягувати і завозити свої родини до окупованого Херсона. Спочатку вони їх розселяли по готелях, потім почали розселятися по більш комфортних помешканнях тих людей, які повиїжджали…щоб це було дорого, багато", - сказав депутат облради.
За його словами, поворотною точкою стало знищення командного пункту росгвардійців у центрі Херсона з казармами – після цього вищий командний склад почав відправляти з міста свої родини на лівобережжя, куди тоді ЗСУ ще не діставали артилерією.
"Вони вважали, що лівий берег для них буде більш безпечний, і почали відправляти їх (родини. – Ред.) у Нову Каховку, в Олешки", - додав Хлань.
За його словами, загарбники намагалися розмістити свої родини у комфортних помешканнях на березі Дніпра, у заміському комплексі Grand Prix.
Проте, коли ЗСУ почали винищувати склади на лівобережжі, то родини російських загарбників почали тікати у Крим, а штаби російські військові почали "розконцентровувати" по Херсонській області, зокрема, ховати у лісах. Але, як підкреслив Хлань, ці приховані командні пункти партизани виявляють, а артилерія відпрацьовує.
