Командний склад військ РФ відправляє свої родини з Херсонщини, - Хлань

Командний склад російських загарбників відправляє родини з Херсонщини.

Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли окупанти навели систему протиповітряної оборони…то почали підтягувати і завозити свої родини до окупованого Херсона. Спочатку вони їх розселяли по готелях, потім почали розселятися по більш комфортних помешканнях тих людей, які повиїжджали…щоб це було дорого, багато", - сказав депутат облради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку протягом 17 серпня ворог втратив 29 окупантів, 1 САУ "Піон", 5 бронеавтомобілів, - ОК "Південь"

За його словами, поворотною точкою стало знищення командного пункту росгвардійців у центрі Херсона з казармами – після цього вищий командний склад почав відправляти з міста свої родини на лівобережжя, куди тоді ЗСУ ще не діставали артилерією.

"Вони вважали, що лівий берег для них буде більш безпечний, і почали відправляти їх (родини. – Ред.) у Нову Каховку, в Олешки", - додав Хлань.

За його словами, загарбники намагалися розмістити свої родини у комфортних помешканнях на березі Дніпра, у заміському комплексі Grand Prix.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині російським окупантам дедалі важче знайти зрадників для співпраці, - Хлань

Проте, коли ЗСУ почали винищувати склади на лівобережжі, то родини російських загарбників почали тікати у Крим, а штаби російські військові почали "розконцентровувати" по Херсонській області, зокрема, ховати у лісах. Але, як підкреслив Хлань, ці приховані командні пункти партизани виявляють, а артилерія відпрацьовує.

+20
ого твари, уже и ********* своих привезли. как душевно, как в своем доме. будьте прокляты, до скончания рода
18.08.2022 21:15 Відповісти
+16
где то в степах Херсонщини ..
18.08.2022 21:14 Відповісти
+14
А они что еще своих козломордых свиноматок посвозили ???
18.08.2022 21:13 Відповісти
Нова Каховка - вибухи https://t.me/operativnoZSU/37056 https://t.me/operativnoZSU/37056

18.08.2022 21:12 Відповісти
а в Керчі над мостом працює ППО https://t.me/c/1223127920/607051
18.08.2022 21:22 Відповісти
східний@samotniyskhid

https://mobile.twitter.com/samotniyskhid/status/1560304300345237504 1 ч

Оккупированное Лотиково, Луганская область
Прилет по заводу, рвет БК российских оккупантов
18.08.2022 21:32 Відповісти
Виїжджають, виїжджзають. Шось довго вони виїжджають.
18.08.2022 21:44 Відповісти
семьи или ППЖопа походная полевая жона...
18.08.2022 22:10 Відповісти
А они что еще своих козломордых свиноматок посвозили ???
18.08.2022 21:13 Відповісти
це якийсь сюр... брати своїх свиноматок ще й виводки до себе, на війну... ще зрозумію про воєнно полових жон... все інше може фейк?
18.08.2022 21:21 Відповісти
Оце ви наївний! В Херсоні пів року тихо, яка війна? А окупація це і є займання чужого майна! Чи ви думали що рашисти в полі живуть???
18.08.2022 23:14 Відповісти
где то в степах Херсонщини ..
18.08.2022 21:14 Відповісти
"оптимистическая комедия" в степях херсонщины. гиркин решил попробовать комиссарское тело )
18.08.2022 21:25 Відповісти
а что это за Челябинский пидалург?...... батюшки....так это Дулин.....итить его на лево
18.08.2022 21:32 Відповісти
Накуя привозили ?
18.08.2022 21:14 Відповісти
От на куй і привозили.
18.08.2022 21:45 Відповісти
ого твари, уже и ********* своих привезли. как душевно, как в своем доме. будьте прокляты, до скончания рода
18.08.2022 21:15 Відповісти
очкуем... сегодня мы с тобой очкуем...
18.08.2022 21:15 Відповісти
18.08.2022 21:17 Відповісти
То й що? Це перемога зеленого лайна? Можна радіти?
18.08.2022 21:17 Відповісти
Сынок читай этот сайт по данным опроса иностранного агентства за зеленых 93 процента )) Не 78 а 93 , так что все любители путина идут вслед за кораблем ...
18.08.2022 23:19 Відповісти
Грузите родичей бочками и валите
18.08.2022 21:18 Відповісти
Та ні, це перемога тих, хто допомагає "звалювати" з України особам призовного віку за немалі гроші, на західних кордонах держави. Цікаво, коли таке падло бере хабарі, воно це робить в вишиванках, чи в касаваротках?
18.08.2022 21:34 Відповісти
Ані перше, ані друге. Думаю, хабарник одягнений у костюм з краваткою.
18.08.2022 21:48 Відповісти
давно ж готувалися, ски - і тепер звалювать..?

OLENIK Дажбожа онука@OLENIK8

2005 рік. Пам'ятка від ригів "Как вести себя во время зачистки роZZийскими миротворческими войсками вашего города от террористов"
"Никого не расстреляют просто так"
Вони ще потім казали, що це був жарт. А виходить, що ніфіга і не жарт. Буча і Маріуполь тому живі і мертві свідки.
18.08.2022 21:18 Відповісти
І після цього "жарту" всю цю ПР не було заборонено, а її керівників не було заарештовано?! Цей "фальстарт" викрив спільні плани ПР і рашки, треба було вхопитись за це, провести розслідування щодо планів вторгнення рашки в Україну. Саме тут "про...бали", тут початок цієї "відкладеної" війни.
18.08.2022 21:38 Відповісти
Ригі на такі "заклики" були цілком здатні, але сапе від Карпачової я такого не пригадую. Та й не було у 2005 році такої небезпеки.
18.08.2022 21:52 Відповісти
Ви думаєте Яник цього не знав і не готував Україну до сдачі *****? За це б він би був пожиттєвим гауляйтером України без усіляких виборів
18.08.2022 21:57 Відповісти
Круговорот кацапов на юге. Холодаєт, пора.
18.08.2022 21:18 Відповісти
Чєтвьортиє суткі пилают станіци...
18.08.2022 21:24 Відповісти
Подумали, що навіки, та навезли сюди свого бидла, яке не бачило унітазу і біде.
18.08.2022 21:31 Відповісти
Ипашьте мост!!!
18.08.2022 21:41 Відповісти
Крымский я имел ввиду ессно.
18.08.2022 21:43 Відповісти
а шо, уже оздоровились? а как же херсонских арбузов отведать? Теперь-то из Тамбова не скоро удастся приехать, лет через пятьдесят. Но это не точно.
18.08.2022 21:43 Відповісти
А вони що в обозі за армією катаються -сімЇї?
18.08.2022 22:18 Відповісти
многие офицуцеры вытянули свои семьи на Херсонщину еще месяца два назад. Пансион бесплатный, питание практически тоже, фрукты, солнце... Ну и запаковаться и отправить в коне курортного сезона свой личный корован с намародеренным в свои глубеня.
18.08.2022 22:57 Відповісти
Дефективний, ти якого чорта пишеш псячою до нормальної людини? Чи ти думаєш усі знають твою кріпацьку.
18.08.2022 23:27 Відповісти
я сегодня тебя еще ***** не посылал?
19.08.2022 01:13 Відповісти
Посилать будеш свого бахура бурята, коли він буде тебе порати, говори людською мовою лайно запоребрикове.
19.08.2022 11:49 Відповісти
Та де ж ви такі беретеся, що не знаєте суті слова 'окупація'? Як це по вашому виглядає? Оашисти в окопах посеред Херсону чи що????
18.08.2022 23:18 Відповісти
Шоб ви всі повиздихали по дорозі.
18.08.2022 22:52 Відповісти
Як жеж кацапам не лізти в Україну, коли тут стільки москворотого лайна залишено ними.
18.08.2022 23:31 Відповісти
Блин, когда они успели своих самок с личинками туда притащить !!
19.08.2022 01:32 Відповісти
Ідіть *****,окупанти!
19.08.2022 04:18 Відповісти
 
 