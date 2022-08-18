На південному напрямку протягом 17 серпня ворог втратив 29 окупантів, 1 САУ "Піон", 5 бронеавтомобілів, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Північ" оприлюднило поточну оперативну обстановку на півдні України станом на вечір 17 серпня.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні складна та напружена, але контрольована. Ворог на своїх облаштованих рубежах оборони, не має суттєвих змін у кількості, і щодня втрачає в якості морально-психологічного стану.

Силами мотострілкового взводу за підтримки реактивної системи залпового вогню ворог намагався приховано захопити наш спостережний пункт. Відкритим вогнем був зупинений та ретирувався.

Продовжив практику авіаційних ударів по наших позиціях вздовж лінії зіткнення. Тричі атакував. Успіху не мав.

Застосував 2 протирадіолокаційні ракети для знищення нашої системи протиповітряної оборони. Результат мав прикрий.

Чотириразово за день ворог атакував Зеленодольську громаду Криворіжжя важкою ствольною артилерією та двічі гатив з "Граду". На щастя всі снаряди впали у відкриту місцевість. Без людських втрат.

Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження нанесено в районі Нововознесенського та Олександрівки, відповідно.

В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру "Піон", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту практично не має змін, продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 "Калібрами" та 1 вдк.

Тож залишаєься вирогідність ракетних ударів та обстрілів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена – на морі триває шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берегу".

