1 520 9

На південному напрямку протягом 17 серпня ворог втратив 29 окупантів, 1 САУ "Піон", 5 бронеавтомобілів, - ОК "Південь"

південь

Оперативне командування "Північ" оприлюднило поточну оперативну обстановку на півдні України станом на вечір 17 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні складна та напружена, але контрольована. Ворог на своїх облаштованих рубежах оборони, не має суттєвих змін у кількості, і щодня втрачає в якості морально-психологічного стану.

Силами мотострілкового взводу за підтримки реактивної системи залпового вогню ворог намагався приховано захопити наш спостережний пункт. Відкритим вогнем був зупинений та ретирувався.

Продовжив практику авіаційних ударів по наших позиціях вздовж лінії зіткнення. Тричі атакував. Успіху не мав.

Застосував 2 протирадіолокаційні ракети для знищення нашої системи протиповітряної оборони. Результат мав прикрий.

Чотириразово за день ворог атакував Зеленодольську громаду Криворіжжя важкою ствольною артилерією та двічі гатив з "Граду". На щастя всі снаряди впали у відкриту місцевість. Без людських втрат.

Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження нанесено в районі Нововознесенського та Олександрівки, відповідно.

В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру "Піон", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

На південному напрямку протягом 17 серпня ворог втратив 29 окупантів, 1 САУ Піон, 5 бронеавтомобілів, - ОК Південь 01В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту практично не має змін, продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 "Калібрами" та 1 вдк.

Тож залишаєься вирогідність ракетних ударів та обстрілів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена – на морі триває шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берегу".

Миколаївська область (2366) Одеська область (3489) Херсонська область (6228)
Хлопці , Ви справжні Героі , так як нещадно знищуєте кацапів на нашій ,
святій знмлі , за це Вам низький уклін і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼
18.08.2022 01:41 Відповісти
18.08.2022 09:07 Відповісти
і щодня втрачає в якості морально-психологічного стану. ..Так втрачає що наступає
18.08.2022 02:09 Відповісти
Зблизька - не завжди добре видно. Наступає, да не рухається. А от літаки з Криму відвів. І командування з Херсону.
18.08.2022 02:14 Відповісти
Дякую нашим захисникам, але з такими втратами ми ніколи в житті не повернемо Херсон, давайте будемо чесними. 100 це мінімум що треба (це якщо дуже довго збираємося відвойовувати), а в ідеалі 200 орків в день, якщо хочемо за 3-4 місяці повернути.
А 29 орків це буде вічна пісня, бо 29 вони втратили, а 50-70 нових за день заїхали
18.08.2022 02:40 Відповісти
29 ліквідували, 60-80 поранили
18.08.2022 03:03 Відповісти
Так, звідки кацапський склад в Білогірці?
18.08.2022 04:18 Відповісти
а звідки в Білогірці були кацапи? Звичайно з Криму. Гарно їх тут молотять наві військові, хоч і самі отримують купу снарядів і удари авіації. Звичайно ми відвоюємо Херсон, тут навіть немає мови. Питання будуть там далі до Криму за річкою Дніпро, бо Боневтік замість побудови армії все закатав в дороги. Бо Боневтік, маючи 100% інформацію від розвідки США, що ворог піде з Криму, продовжував знімати міни, які заклали "бариги", починаючи з 2014 року, не зробили спеціальні укреплення з розміщенням артилерії, танків, БТР і "секретів" зі "Стугнами", "джавелінами". Не створив підрозділи тероборони...Замість цього він призначив туди свою кагорту зрадників, які частково втекли, а частковог перейшли на бік ворога.
18.08.2022 06:54 Відповісти
 
 