В оккупированной Керчи вечером 18 августа раздались взрывы. ВИДЕО

В оккупированной Керчи в Крыму вечером 18 августа было слышно два взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

В Керчи очевидцы сообщают о двух взрывах.

"Добрый вечер. Что за взрыв был. У нас на КУОРЕ двери задрожали, очень страшно!!!", - написала местная жительница.

Как заявил советник главы Крыма Крючков, сработали системы ПВО, опасности для города и моста, по его словам, нет.