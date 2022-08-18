В оккупированной Керчи вечером 18 августа раздались взрывы. ВИДЕО
В оккупированной Керчи в Крыму вечером 18 августа было слышно два взрыва.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
В Керчи очевидцы сообщают о двух взрывах.
"Добрый вечер. Что за взрыв был. У нас на КУОРЕ двери задрожали, очень страшно!!!", - написала местная жительница.
Как заявил советник главы Крыма Крючков, сработали системы ПВО, опасности для города и моста, по его словам, нет.
Якщо не брешуть.
У Збройних силах України підтвердили інформацію про низку вибухів на території Севастополя.
- Севастополь. Чутно вибухи. У районі Бельбеку, там військова авіабаза. Яка дальність до Бельбеку? Що за вибухи? Приблизно 300 км. Бавовна, - наголосили у ЗСУ.
Оновлено о 22:47. https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20220818-u-krymu-na-vijskovomu-aerodromi-belbek-prolunaly-vybuhy/ Повідомляється про повторні вибухи в районі Бельбеку (Крим) .
Это подготовка к 24 августа ?
Пусть смотрят, чтобы она не начала под мостом курить.
За неофіційними даними, Збройні сили України завдали нових ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території. У ЗСУ повідомили, що у Новій Каховці прогриміло понад 10 вибухів з боку ГЕС.
а шо то СІ робЕ
Валуйки, Кадіївка (Стаханов), Керч, Бельбек, і Каховська ГЕС
Ще треба білорусам додати, і буде повний концерт
тепер в Керчі: ""Я дико извиняюсь, вы гость или интервент?"
це 150 км то Старого Салтова...
Достига в Криму урожайна бавовна...