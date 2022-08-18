У окупованій Керчі ввечері 18 серпня пролунали вибухи. ВIДЕО

У окупованій Керчі в Криму ввечері 18 серпня було чути два вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

у Керчі очевидці повідомляють про два вибухи.



"Добрый вечер. Что за взрыв был. У нас на КУОРЕ двери задрожали, очень страшно!!!", - написали місцева мешканка.



Як заявив радник голови Криму Крючков, спрацювали системи ППО, небезпеки для міста та мосту, з його слів, немає.