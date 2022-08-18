УКР
67 598 161

У окупованій Керчі ввечері 18 серпня пролунали вибухи. ВIДЕО

У окупованій Керчі в Криму ввечері 18 серпня було чути два вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

у Керчі очевидці повідомляють про два вибухи.

"Добрый вечер. Что за взрыв был. У нас на КУОРЕ двери задрожали, очень страшно!!!", - написали місцева мешканка.

Як заявив радник голови Криму Крючков, спрацювали системи ППО, небезпеки для міста та мосту, з його слів, немає.

Автор: 

Топ коментарі
+73
Взрывы были такой силы, что в 60 км от Керчи у машин сработали сигнализации.

россияне уже пишут, что это были беспилотники.

Беспилотники с тротилом, бгг
https://t.me/box_of_pandora/21262
18.08.2022 21:44 Відповісти
+61
18.08.2022 21:49 Відповісти
+45
Скоро з'їздимо,це вже скоро
18.08.2022 21:47 Відповісти
по мосту прістреліваются ..я думаю що немає сенсу йти в атаку на Півдні коли существує Керченський недоміст
18.08.2022 22:26 Відповісти
Пишуть,про вибухи в Севастополі🤗
18.08.2022 22:26 Відповісти
Алілуя!!!

Якщо не брешуть.
18.08.2022 22:32 Відповісти
Місцеві пабліки повідомляють про вибухи на військовому аеродромі Бельбек в тимчасово окупованному Криму
18.08.2022 22:50 Відповісти
А от про Севастополь найгірше враження. Я мрію зрівняти його з землею!!!!!
18.08.2022 22:58 Відповісти
тебя кацапка путлер накажет нельзя такие вещи говрить
19.08.2022 10:28 Відповісти
https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20220818-u-krymu-na-vijskovomu-aerodromi-belbek-prolunaly-vybuhy/ На території Кримського півострова у Севастополі на військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи .

У Збройних силах України підтвердили інформацію про низку вибухів на території Севастополя.

- Севастополь. Чутно вибухи. У районі Бельбеку, там військова авіабаза. Яка дальність до Бельбеку? Що за вибухи? Приблизно 300 км. Бавовна, - наголосили у ЗСУ.
18.08.2022 22:35 Відповісти
На території Кримського півострова у Севастополі на військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи.

Оновлено о 22:47. https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20220818-u-krymu-na-vijskovomu-aerodromi-belbek-prolunaly-vybuhy/ Повідомляється про повторні вибухи в районі Бельбеку (Крим) .
18.08.2022 22:56 Відповісти
Droni atakujet ,ix nevydet PVO poskolku nizko letiat.
18.08.2022 22:36 Відповісти
Керчь? Это там, где керченский мост ?
Это подготовка к 24 августа ?
18.08.2022 22:39 Відповісти
Нет, это там, где керченская сельдь!
18.08.2022 22:50 Відповісти
Мост дико мешает керченской сельди свободно плавать.
Пусть смотрят, чтобы она не начала под мостом курить.
18.08.2022 23:43 Відповісти
https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20220818-u-novij-kahovczi-prolunaly-potuzhni-vybuhy/ У Херсонській області пролунали потужні вибухи у Новій Каховці .

За неофіційними даними, Збройні сили України завдали нових ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території. У ЗСУ повідомили, що у Новій Каховці прогриміло понад 10 вибухів з боку ГЕС.
18.08.2022 22:39 Відповісти
Храни ,Господь наших🇺🇦 защитников 🙏🙏🙏‼️
19.08.2022 01:35 Відповісти
Шо, неужели они научились хаймерсы сбивать?
18.08.2022 22:40 Відповісти
Ну да, мостами и складами с оружием.
18.08.2022 23:05 Відповісти
йой курва
а шо то СІ робЕ
18.08.2022 22:45 Відповісти
Давайте поки без ейфорії....бо вже був у нас 'контрнаступ' один...
18.08.2022 23:02 Відповісти
тебе то какое дело кацапка епаная
19.08.2022 10:30 Відповісти
не зрозуміло чому цього ще немає на Цензорі ,в Аслана на твіті куча відео за сьогодні з спаленою технікою і живою силою свинособак є і полонені ..Цікаве відео де взятий в полон жітєль Севастополя ,командир дає йому прямі питання : навіщо ви це робите
18.08.2022 22:46 Відповісти
Силочку скинь, цікаво !
18.08.2022 23:28 Відповісти
Цензор всегда тормозит с новостями.
19.08.2022 00:07 Відповісти
проверяет...))
19.08.2022 02:18 Відповісти
Велика Бавовна та повітряна тривога в Балбекє прямо зараз!!! Моі вітання!
18.08.2022 22:46 Відповісти
18.08.2022 22:55 Відповісти
Бєльбєк наш! І відразу згадується відео 2014 року з героїчним військовим, який йшов з прапором на озброєних рашистів!
18.08.2022 23:06 Відповісти
ГАРНО ГОРЯТЬ КАЦАПСЬКІ БАЗИ !
18.08.2022 23:26 Відповісти
Ну как минимум одно ПВО уже раскрыто. Верим, знаем, ждём.
18.08.2022 22:50 Відповісти
Бельбек детонує! В Криму паніка, виють сирени!
18.08.2022 22:51 Відповісти
То не сирены - то оккупанты!
18.08.2022 23:02 Відповісти
Оказывается не зря цапыс мамулечками тикали , видно что-то пронюхали ‼️😂
19.08.2022 01:39 Відповісти
Шольц дозволив наносити удари по Криму)))
18.08.2022 22:51 Відповісти
випускайте єнота, краще трьох...
18.08.2022 22:52 Відповісти
Давно не было енотика
19.08.2022 01:40 Відповісти
ось вам, москальня, і "камні с нєба", все, як ви хотіли ...
18.08.2022 22:54 Відповісти
Добряче ЗСУ бавовну розсипають

Валуйки, Кадіївка (Стаханов), Керч, Бельбек, і Каховська ГЕС

Ще треба білорусам додати, і буде повний концерт
18.08.2022 22:57 Відповісти
В першу чергу треба по території рашистів насипати!!! Нехай палає Ростов Бєлгород курсу і т.д.
18.08.2022 23:08 Відповісти
Самогона взял 08 и халвы, пива рижского и керченскую сельдь, и поехал я на Белые Столбы, на братана да на психа посмотреть...
18.08.2022 22:59 Відповісти
Не знаю о чем ты, но рассказал вкусно! 👍
18.08.2022 23:03 Відповісти
Є поки ще не підтверджена офіційно інформація про гарну бавовну на бельбекському аеродромі! Чекаємо на підтвердження!
18.08.2022 23:02 Відповісти
не оригінально, але радісно !!!!
18.08.2022 23:08 Відповісти
в якому сенсі немає ?
18.08.2022 23:24 Відповісти
бєльбєк і бєлгород приймають естафєту ..)) ото бавовна **** !
18.08.2022 23:04 Відповісти
курортний сезон 2022.
тепер в Керчі: ""Я дико извиняюсь, вы гость или интервент?"
18.08.2022 23:06 Відповісти
Фігасє, ще бавовна в Старому Осколі:

https://t.me/zhest_belgorod/15193

це 150 км то Старого Салтова...
18.08.2022 23:07 Відповісти
А чи не привіз нам сьогодні ердоган чогось такого бавовняного?? Чи може гутеріш ??
18.08.2022 23:10 Відповісти
Скорей всего у рашистов просто здали нервы и начали по чайкам стрелять.
18.08.2022 23:39 Відповісти
по таких ?

18.08.2022 23:52 Відповісти
остання папіроска у кацапів буде залізної та із капелюшком

18.08.2022 23:50 Відповісти
18.08.2022 23:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Zey2zlbhS-0 Ляпис Трубецкой - Керчь-
18.08.2022 23:52 Відповісти
19.08.2022 00:13 Відповісти
Яка на нiч приэмна новина. Це Залужний мутить двiж!
19.08.2022 00:19 Відповісти
Вот и на ваших улицах праздник!
19.08.2022 05:03 Відповісти
РюZкий мир курить где попало...чуваки...курите там...куда еще не попадало...
19.08.2022 06:51 Відповісти
19.08.2022 07:08 Відповісти
Кажуть шо бавовна палала у Севастополе Керчи и Белгороде ...
19.08.2022 07:33 Відповісти
Стелиться дорога з Криму ровно,
Достига в Криму урожайна бавовна...
19.08.2022 08:07 Відповісти
