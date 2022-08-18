У окупованій Керчі ввечері 18 серпня пролунали вибухи. ВIДЕО
У окупованій Керчі в Криму ввечері 18 серпня було чути два вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
у Керчі очевидці повідомляють про два вибухи.
"Добрый вечер. Что за взрыв был. У нас на КУОРЕ двери задрожали, очень страшно!!!", - написали місцева мешканка.
Як заявив радник голови Криму Крючков, спрацювали системи ППО, небезпеки для міста та мосту, з його слів, немає.
Топ коментарі
+73 olele
показати весь коментар18.08.2022 21:44 Відповісти Посилання
+61 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар18.08.2022 21:49 Відповісти Посилання
+45 Bronya Bronya
показати весь коментар18.08.2022 21:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо не брешуть.
У Збройних силах України підтвердили інформацію про низку вибухів на території Севастополя.
- Севастополь. Чутно вибухи. У районі Бельбеку, там військова авіабаза. Яка дальність до Бельбеку? Що за вибухи? Приблизно 300 км. Бавовна, - наголосили у ЗСУ.
Оновлено о 22:47. https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20220818-u-krymu-na-vijskovomu-aerodromi-belbek-prolunaly-vybuhy/ Повідомляється про повторні вибухи в районі Бельбеку (Крим) .
Это подготовка к 24 августа ?
Пусть смотрят, чтобы она не начала под мостом курить.
За неофіційними даними, Збройні сили України завдали нових ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території. У ЗСУ повідомили, що у Новій Каховці прогриміло понад 10 вибухів з боку ГЕС.
а шо то СІ робЕ
Валуйки, Кадіївка (Стаханов), Керч, Бельбек, і Каховська ГЕС
Ще треба білорусам додати, і буде повний концерт
тепер в Керчі: ""Я дико извиняюсь, вы гость или интервент?"
https://t.me/zhest_belgorod/15193
це 150 км то Старого Салтова...
Достига в Криму урожайна бавовна...