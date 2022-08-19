СБУ разоблачила попытку ФСБ установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады
Контрразведка Службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СБУ.
Как отмечается, к сотрудничеству должностное лицо склонил кадровый сотрудник ФСБ во время поездки во временно оккупированный Крым до начала полномасштабного вторжения.
"По указанию своего российского куратора агент должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в частности, их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров.
Кроме того, он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах", - сообщили в СБУ.
В настоящее время в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения.
Тепер викрийте ЖУКІВ!
Причому не по одному таргану, а все гніздо.
А там не ОК.
Дрібних жучків давлять.
Питання питань, що робити з великими ЖУКАМИ...?
Їм це вдалось.
А питання, чому лайно татров чи єрмак там мають бути - зайве! Лайно зе, лайно безугле, лайно не має сортів, тому й ділити йог на них не можливо!
Чи Ви вважаєте, що єрмак та татаров - зрадники, а решта зенаволочі - патріоти?
Проблема в тому, що ні українських, ні проукраїнських подібних месенжерів в природі не існує. Навіть FВ американський, але український контент модерується з мокші.
Сам допис в ТГ - ніби щось є, а ніби "вибілює" зЕ - зіграно на грані, тонко.
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/17f2b46e621cdedbe9561.jpg 🏛️Источник исообщают, что глава Офиса президента Андрей Ермак был сильно недоволен вчерашним заявлением президента Зеленского, по результатам его встречи с Эрдоганом и Гутерришем. Заленский, напомним, заявил, что переговоры с Россией возможны лишь в случае когда российские войска покинут окупированные территории Украины. Сие означает, что Зеленский все больше попадает под влияние дипломатов Британии и США, которые регулярно проводят встречи с Зеленским. Без Ермака.
🤔И если бы они только встречи проводили!
😡В последнее время Офис президента столкнулся с крайне неприятным явлением. Депутаты «Слуги народа», пришедшие в парламент из грантовых структур, стали неслыханно строптивы. Все разговоры с ними балансируют на грани бунта. Эта часть депутатов стала откровенно высказывать свое мнение по темам приходящим из Офиса президента, и голосовать не как надо, а как хотят они. Не действуют даже «задушевные разговоры» с людими Олега Татарова.
🥊Все очевидно, о своем существовании господам грантоедам напомнило посольство США, в лице апарата посла Бринк. Грантоедам напомнили какие цели они озвучивали когда подавались на гранты, и что конкретно они творили в парламенте. Напоминание напугало многих.
💸Происходит все это на фоне деградирующей системы конвертов «20-30-50». Причина очевидна, у правительства вообще нет денег. А расходование финансовой помощи Запада жостко контролируется самим Западом. Более того, и Зеленский пожаловался на это в нашумевшем интервью. Выплачивать зарплату военным из западной помощи он так же не может. Ну, думать надо было когда много обещал.
🤷🏻♂️В Офисе президента уже откровенно недовольны сближением Зеленского с западными донорами. Именно они, по мнению подручных Ермака, причина всех их проблем. Однако западные дипломаты рисуют Зеленскому несколько иную картинку. И Зеленский с ней не может не согласиться.
📉С одной стороны у Зеленского все более недовольное население которое беднеет и гибнет под обстрелами. Оно уже потеряло родных и имущество в Буче, Харькове и Мариуполе. Оно жаждет мира и денег. С другой стороны Зеленский видит озлобленную армию. Большинство солдат реально верили, что война продлится 3-4 месяца, сейчас они осознают что в армии придется сидеть не меньше 1,5 года, однако мира на любых условиях армия не хочет категорически, эти люди хоронят друзей и товарищей. С третьей стороны наготове сидит опозиция во главе с Порошенко, который уже точно не забудет судебных преследований, а его соратники - всего набора репрессий зеленой власти.
☠️Все эти силы снесут Зеленского если тот согласится идти на условия России. Унизительные по-определению.
😎У Зеленского есть единственеый выход сохранить лицо. Выйти из войны победителем в глазах общества. Победа Украины зависит от двух составляющих, армии и Запада. Зеленский сейчас сблизился с обеими, как бы там не рассуждали российские ТГ-каналы об «отставке Залужного» и о «усталости Запада от Украины». Залужный у президента в фаворе, и не злоупотребляет этим. А западные дипломаты в гости к Зеленскому ездят регулярно.
😮Единственная проблема, на каком то этапе западные партнеры могут привести Зеленского к мысти, что Андрею Борисовичу пора того,.. на покой. Господин Ермак слишком хорошо знает, как Зеленский умеет увольнять, когда клиент об увольнении узнает из прессы.
Це хібний погляд.
зе - аморальна, дуже пихата і тупа людина. Воно навіть брехати не вміє.
Піддається дресируванню: пряник - "ой яке воно гарне", та батіг - "бо-бо буде вові"
Президент України не має повноважень в будівництві (навіть великому), але має обов'язок в керування обороною країни!
22 тисячі загиблих тільки у Маріуполі! - приклад зе відповідальності.
Кто-то же должен делать эту скучную, но нужную работу...
депутатов и полная трансляция всех заседаний-- открытых и закрытых.
Бо з тієї дупи може статися навала сарани!
💨🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️
Щось тут не чисто! Знову намагаються від чогось відвернути увагу!
-------------------------------
Там все грязно.
Например у Главы офиса Ермака есть Зам. Кирил Тимошенко, у которого есть советники. Один из них - гражданин вражеского государства параши -товарищ Баум. Этот товарищ курирует для Слуг Народа игорный бизнес в Украине и поддерживает тесные связи с российским криминалитетом и спецслужбами. На 120% он завербован давно и является агентом. И таких если поковыряться можно накопать в каждой из государственной структуре.
Обычно такие навозные жуки ползают вокруг руководителя той или иной государственной структуры в качестве советников/помощников/консультантов.
Для довідки: Потурайко-- це голова підкомітету ВР із " Свободи слова"
Самоствердився. коли найголосніше. істерично волав : --- Землю крест*янам !!! І землю таки розхапали . навіть НЕ дочекавщись обіцяного ЗЕ--хриплом всенародного референдуму ... Висновок очевидний : ці жучки були більш потрібні нашим ЖУЧАРАМ--ОБРАНЦЯМ...
які збоченці