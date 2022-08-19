РУС
РУС
СБУ разоблачила попытку ФСБ установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады

Контрразведка Службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

Как отмечается, к сотрудничеству должностное лицо склонил кадровый сотрудник ФСБ во время поездки во временно оккупированный Крым до начала полномасштабного вторжения.

"По указанию своего российского куратора агент должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в частности, их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров.

Кроме того, он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах", - сообщили в СБУ.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения.

+68
"жучки" вони викрили.
Тепер викрийте ЖУКІВ!
Причому не по одному таргану, а все гніздо.
19.08.2022 10:24
+61
Навіщо? Там повно кротів. Все доповідають *****.
19.08.2022 10:24
+49
Все, що треба знати про цю Верховну Раду. Співробітник ВР вільно їздить до Криму. Все. Занавіс.
19.08.2022 10:29
Навіщо? Там повно кротів. Все доповідають *****.
19.08.2022 10:24
Це вже вершина цинічної брехні.Треба починати з мін.
19.08.2022 10:49
ОПЯТЬ сказка ! КАК может чиновник такого звена ездить в крым ??? БАРДАК ВО всем---набрали зеленых тупоголовых руководителей и те рулят
19.08.2022 14:59
ти лапоть не дрон...ти дрин.
19.08.2022 16:14
Якого "звена"? Це міг бут прибиральник чи розносник кулерів.
20.08.2022 12:08
"жучки" вони викрили.
Тепер викрийте ЖУКІВ!
Причому не по одному таргану, а все гніздо.
19.08.2022 10:24
Странна аднака. Клоун теж зустрічався в Омані з кремлівськими кураторами і нічо.
19.08.2022 10:28
Дріб*язковий ти наш,на 5 копійок,вам би не бути таким категоричним і безапеляційним...Я не знаю,може Зе відвідував в Омані свій гарем,а як без гарему,коли по піаніно граєш членом,але Таня Чорновол, по завданню редакції, теж поїхала в Оман,щоб перевірити що Зе там робив.Так ось,вона сказала,що ні слідів Патрушева,ні будь яких слідів високопосадовців кацапів,вона не знайшла.Тані Чорновол я вірю на 1000%,а не якомусь пліткарю з його 5 копійками...
19.08.2022 14:33
А посилання на це можете дати? Я дивився її інтервью - вона про це ніц не казала. А ось Радіо Свобода, навпаки, казала про візіт патрушева якраз у цей час. Кому віримо - Вам, чи Радіо Свобода?
19.08.2022 15:11
щось дерьмом від тебе тхне..і прапор в тебе не наш..давай до зустрічі.лаплть переобутий.
19.08.2022 16:16
а не *******?
19.08.2022 21:29
Не жуків, а гнид
19.08.2022 10:34
https://t.me/pecherhill/784 кажуть вже, що фаворит виходить з фавору
19.08.2022 10:38
Ось це і є найбільша біда сьогоднішньої України - доводиться боротися на двох фронтах, зовнішньому та внутрішньому. І якщо боротьба на зовнішньому фронті викликає загальні симпатії, то внутрішній фронт трохи погано виглядає і пахне і всі (іноземні спонсори) посилено вдають, що там все ОК.
А там не ОК.
Дрібних жучків давлять.
Питання питань, що робити з великими ЖУКАМИ...?
19.08.2022 10:49
Тарган1в взагал1-то травлять
21.08.2022 01:14
"...как бы там не рассуждали российские ТГ-каналы..." - цитата з допису за посиланням на ТГ-канал. Хочу запитати: а цей канал не російський? Увесь ТГ - рашистський і контролюється фсб. Тому мене немає ні в telegram, ні в fb. Viber на усяк випадок залишив, як безкоштовний месенджер для внутрішнього спілкування.
19.08.2022 10:51
Ось чим так цінні Єрмак із Татаровим для України, що їх тримають в центральній владі!
19.08.2022 11:10
компромат якийсь на Zе є, нє?
19.08.2022 11:14
73 дупоголових вирішили зробити сортир на Банковій та Грушевського.
Їм це вдалось.
А питання, чому лайно татров чи єрмак там мають бути - зайве! Лайно зе, лайно безугле, лайно не має сортів, тому й ділити йог на них не можливо!
Чи Ви вважаєте, що єрмак та татаров - зрадники, а решта зенаволочі - патріоти?
19.08.2022 16:22
наскільки я розумію - саме касапський.
Проблема в тому, що ні українських, ні проукраїнських подібних месенжерів в природі не існує. Навіть FВ американський, але український контент модерується з мокші.
19.08.2022 11:12 Ответить
згіден про ТГ - і дивуюсь коли ним користуються українські офіційні особи.

Сам допис в ТГ - ніби щось є, а ніби "вибілює" зЕ - зіграно на грані, тонко.
19.08.2022 12:39
Людям, іноді, лінь заходити по посиланнях. Виставлю ваш пост в друкованому вигляді.

https://t.me/pecherhill Печерский холм

https://telegra.ph/file/17f2b46e621cdedbe9561.jpg ​​ 🏛️Источник исообщают, что глава Офиса президента Андрей Ермак был сильно недоволен вчерашним заявлением президента Зеленского, по результатам его встречи с Эрдоганом и Гутерришем. Заленский, напомним, заявил, что переговоры с Россией возможны лишь в случае когда российские войска покинут окупированные территории Украины. Сие означает, что Зеленский все больше попадает под влияние дипломатов Британии и США, которые регулярно проводят встречи с Зеленским. Без Ермака.

🤔И если бы они только встречи проводили!

😡В последнее время Офис президента столкнулся с крайне неприятным явлением. Депутаты «Слуги народа», пришедшие в парламент из грантовых структур, стали неслыханно строптивы. Все разговоры с ними балансируют на грани бунта. Эта часть депутатов стала откровенно высказывать свое мнение по темам приходящим из Офиса президента, и голосовать не как надо, а как хотят они. Не действуют даже «задушевные разговоры» с людими Олега Татарова.

🥊Все очевидно, о своем существовании господам грантоедам напомнило посольство США, в лице апарата посла Бринк. Грантоедам напомнили какие цели они озвучивали когда подавались на гранты, и что конкретно они творили в парламенте. Напоминание напугало многих.

💸Происходит все это на фоне деградирующей системы конвертов «20-30-50». Причина очевидна, у правительства вообще нет денег. А расходование финансовой помощи Запада жостко контролируется самим Западом. Более того, и Зеленский пожаловался на это в нашумевшем интервью. Выплачивать зарплату военным из западной помощи он так же не может. Ну, думать надо было когда много обещал.

🤷🏻‍♂️В Офисе президента уже откровенно недовольны сближением Зеленского с западными донорами. Именно они, по мнению подручных Ермака, причина всех их проблем. Однако западные дипломаты рисуют Зеленскому несколько иную картинку. И Зеленский с ней не может не согласиться.

📉С одной стороны у Зеленского все более недовольное население которое беднеет и гибнет под обстрелами. Оно уже потеряло родных и имущество в Буче, Харькове и Мариуполе. Оно жаждет мира и денег. С другой стороны Зеленский видит озлобленную армию. Большинство солдат реально верили, что война продлится 3-4 месяца, сейчас они осознают что в армии придется сидеть не меньше 1,5 года, однако мира на любых условиях армия не хочет категорически, эти люди хоронят друзей и товарищей. С третьей стороны наготове сидит опозиция во главе с Порошенко, который уже точно не забудет судебных преследований, а его соратники - всего набора репрессий зеленой власти.

☠️Все эти силы снесут Зеленского если тот согласится идти на условия России. Унизительные по-определению.

😎У Зеленского есть единственеый выход сохранить лицо. Выйти из войны победителем в глазах общества. Победа Украины зависит от двух составляющих, армии и Запада. Зеленский сейчас сблизился с обеими, как бы там не рассуждали российские ТГ-каналы об «отставке Залужного» и о «усталости Запада от Украины». Залужный у президента в фаворе, и не злоупотребляет этим. А западные дипломаты в гости к Зеленскому ездят регулярно.

😮Единственная проблема, на каком то этапе западные партнеры могут привести Зеленского к мысти, что Андрею Борисовичу пора того,.. на покой. Господин Ермак слишком хорошо знает, как Зеленский умеет увольнять, когда клиент об увольнении узнает из прессы.
19.08.2022 11:55
Так переконливо написали, що навіть зе виглядає просто не дуже розумною людиною.
Це хібний погляд.
зе - аморальна, дуже пихата і тупа людина. Воно навіть брехати не вміє.
Піддається дресируванню: пряник - "ой яке воно гарне", та батіг - "бо-бо буде вові"
Президент України не має повноважень в будівництві (навіть великому), але має обов'язок в керування обороною країни!
22 тисячі загиблих тільки у Маріуполі! - приклад зе відповідальності.
19.08.2022 16:36
"Источник исообщают.." Кто стоит за этими "источниками", интересно было бы узнать..
19.08.2022 18:58
Не жуків - тарганів, а українських гнид
19.08.2022 11:47
а от якщо то кацапа понавезена колись, чи всякі обриганії - вони українські гниди чи, що?
19.08.2022 12:29
дустом їх дустом
19.08.2022 12:28
Мабуть в унітазах...
19.08.2022 10:26
Ще б із колорадськими жучками бойками - шуфричами щось зробили - ціни б пацанам не було.
19.08.2022 10:27
зачем если есть дермак. он все доложит и жучки поставит
19.08.2022 10:28
Все, що треба знати про цю Верховну Раду. Співробітник ВР вільно їздить до Криму. Все. Занавіс.
19.08.2022 10:29
Это какой-то трэш....
19.08.2022 10:31
та ладно вам, он просто возил бабки в Крым за коммуналку в депутатских аппартаментах и домах.
Кто-то же должен делать эту скучную, но нужную работу...
19.08.2022 11:23 Ответить
Коммуналку за дом Зеленского в Крыму кому-то надо было оплачивать.
19.08.2022 12:24 Ответить
Так и новый генпрокурор несколько раз также ездил в оккупированный Крым - к "семейному врачу" из ФСБ
20.08.2022 00:37
Ану ка напишіть ,з якої він партії)))
19.08.2022 10:30
Це співробітник, а не парламентар. Хоча може бути прибічником якоїсь з партій. Насторожує, що викрили тільки зараз - це до питання про роботу сбу та інших спецслужб. Ну, краще пізно, ніж ніколи, але осад залишився...
19.08.2022 10:40
баканови та інші "любі друзі" тільки прикривали....
19.08.2022 10:53
Він з секти "Свідків Бєні і Бєної Матері".
19.08.2022 11:00
В сортірі чи шо.
19.08.2022 10:34
Ну, дехто що ротом, що сракою видає одне і те ж
19.08.2022 10:41
От дивина! Та в тій Раді чого тільки не бува - і повій замовляють, і дрочать, і кокс нюхають. А тут простий шпигун.
19.08.2022 10:36
Vot nafiga ruskim naprigatsa zhuchki stavit , pazvanili Jermaku , on vsjo razskazhet .....🤡
19.08.2022 10:37
ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Та там пряма трансляція в кремль йде весь час.
19.08.2022 10:37
Їм що мало , велетенського відгодованого "жука" в ОП під боком президента?
19.08.2022 10:40
Верифікація інформації, стандартний підхід
19.08.2022 10:42
Ха-ха! Розсмішили! У збіговиську корупціонерів та зрадників, кассаби вирішили ставити "жучки". І яку ж таємну інформацію з їх допомогою дізналися б? Що дьЄрьмак - кремлівська гнида?
19.08.2022 10:40
Зачем портить оборудование, если жучки цепляют на одежду
депутатов и полная трансляция всех заседаний-- открытых и закрытых.
19.08.2022 10:51
єрмака взяли??
19.08.2022 10:51
Ермак устанавливал?
19.08.2022 10:51
баканови, арахамії та інші "любі друзі" ....
19.08.2022 10:54
Опять бобики где-то накосячили или готовятся накосячить и пытаются отвлечь внимание?( как версия)
19.08.2022 10:52
Вчорашня зустріч з Ердоганом... Щось уже мутиться.
19.08.2022 11:33
Імітація бурхливої діяльності.
19.08.2022 10:58
тій Безумній нічого довірити не можна, навіть прості "жучки" - провалить усе
19.08.2022 11:03
СБУ в конвульсіях намагається відновити репутацію після того як 30 років не помічала ні діяльності РПЦ ні російських агентів в найвищих колах влади ні російських олігархів які скуповували стратегічні українські активи і т.д.
19.08.2022 11:03
нова серія "луцького терориста"
19.08.2022 11:09
сбу. краще пошукайте жучків у єрмака в дупі
19.08.2022 11:16
Це дуже безпечно!
Бо з тієї дупи може статися навала сарани!
💨🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️
19.08.2022 12:06
Крот под землёй и его не видно.На Ермака не похоже.
19.08.2022 11:16
А яким чином підсанкційна людина працювала у Верховній Раді? Чи йому було дозволено відвідувати Крим? Чи працівники ВР не проходять перевірку?
Щось тут не чисто! Знову намагаються від чогось відвернути увагу!
19.08.2022 11:37
Щось тут не чисто!
-------------------------------
Там все грязно.
19.08.2022 12:27
це п і здець. зелена влада відволікає від більшого. це можуть бути перемовини з ******.
19.08.2022 11:57
Доки спеціалізована фірма з дезінсекції та деротизації "СБУ" гоняє у Поверхневий Раді віником жучків, нікому невідомий завгосп якогось там офісу пан Єрмак веде розмови по мобільному зв'язку, та не вилазить з інтернету. 😄
19.08.2022 12:00
19.08.2022 12:21
19.08.2022 12:22
***, всім відомо що крім псевдожурналюг з дурдома чи фрідома і каналу зрада, туди зараз ходу нема вільній пресі. І хто ж **** підкинув жучки, певно колоради з офісу або згаданих інформпомийок, але сбу звичайно хєр кого знайде. коли це ***ть розженуть шобло?
19.08.2022 12:54
****, та там всі депутати від опзж та половина СН зливають інфу кацапам. Які накуй "жучки", накуя???
19.08.2022 13:08
Понавибирали собі у владу чорт його зна кого...Хто б ще наріду "реформу" мозку провів?
19.08.2022 13:09
сотрудники безопасности ВР спокойно лазили по оккупированному Крыму? nuff said
19.08.2022 13:11
доки живий дєрьмак, який щодня у поті чола працює на кацапів, це - не новина, а так, епізод не вартий уваги.
19.08.2022 13:40
Кіно. Жучки у верховній зраді))))) Це друга серія замаху на бакланова)))
19.08.2022 13:47
Прогоните через полиграф всех сотрудников аппарата ВР и всех помощников действующих Нардепов и всех советников/помощников Главы Офиса и его Замов.
Например у Главы офиса Ермака есть Зам. Кирил Тимошенко, у которого есть советники. Один из них - гражданин вражеского государства параши -товарищ Баум. Этот товарищ курирует для Слуг Народа игорный бизнес в Украине и поддерживает тесные связи с российским криминалитетом и спецслужбами. На 120% он завербован давно и является агентом. И таких если поковыряться можно накопать в каждой из государственной структуре.
Обычно такие навозные жуки ползают вокруг руководителя той или иной государственной структуры в качестве советников/помощников/консультантов.
19.08.2022 14:07
зрадників багато в верховній раді..і жучки не треба ставить..е просто дурні в смислі огранічені вірастюк і ще там кучка спортменів. е там і преступніки осуждені за педофілію в общем зеленский як ной зібрав всякой тварі по парі..ну офіс президента це взагалі кубло..і казати не хочу..сбу на 50 процентів.дбр те саме згадайте де вони були коли війна почалась... вірю тіки всу і нашій украінській церкві....
19.08.2022 16:26
Боже, навіщо там жучки? Там більшість зрадників і так готові ***** доповідати!
19.08.2022 16:44
По Раді бродять цілі жуки, таргани і, навіть, кроти чи помічник агента ФСБ Сівковича, а ціла СБУ спромоглась виявити лише спробу встановити "жучки". Там без всіляких "жучків" є кому передавати інформацію ворогам!
19.08.2022 19:36
зачем ставить "жучки" если Украиной руководят люди, о которых Запад говорит как об агентуре кацапов - ермак, татаров, арахамия... а последний позыв зеленского по китаю показал, что в руководстве страны не дерьмо - просто люди, достойные немедленного суда...
19.08.2022 19:51
Запад говорит? А можно конкретней, например ссылку на высказывания хоть одного действующего работника западных спецслужб.
20.08.2022 10:46
--- Дописувачі пропустили головне : жучки то були англомовні... і встановлені у ложі .для іноземних делигацій... Відповідно: йдеться про збір інформації щодо висловлювань іноземців про нашу Верховну Зраду... Хіба НЕ цікаво.як потураївці вже вкотре пропихують закон.як нам заткнути пельку.../ йдеться про розміри штрафів на дописувачів за оприлюднення " НЕ доведеної інформації "/
Для довідки: Потурайко-- це голова підкомітету ВР із " Свободи слова"
Самоствердився. коли найголосніше. істерично волав : --- Землю крест*янам !!! І землю таки розхапали . навіть НЕ дочекавщись обіцяного ЗЕ--хриплом всенародного референдуму ... Висновок очевидний : ці жучки були більш потрібні нашим ЖУЧАРАМ--ОБРАНЦЯМ...
20.08.2022 12:01
В Верховній раді не "жучки" а українські гниди .
20.08.2022 16:14
в "кулуарах" - це в туалеті?
які збоченці
20.08.2022 17:54
видно у них самих жучок десь втік - прийшлось героїчно сказати що спробу викрили та забули тєрпілу пока знайти ... далі буде адже сбУ працює в поті чола
20.08.2022 19:09
 
 