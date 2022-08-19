СБУ разоблачила попытку ФСБ установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады

Контрразведка Службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СБУ.

Как отмечается, к сотрудничеству должностное лицо склонил кадровый сотрудник ФСБ во время поездки во временно оккупированный Крым до начала полномасштабного вторжения.

"По указанию своего российского куратора агент должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в частности, их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров.

Кроме того, он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах", - сообщили в СБУ.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты 5 ракетами нанесли удары по Харькову. Разрушено здание вуза. Погибла женщина - Синегубов