СБУ викрила спробу ФСБ встановити "жучки" в кулуарах Верховної Ради

Контррозвідка Служби безпеки викрила факт вербування спецслужбами РФ працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.



Як зазначається, до співпраці посадовця схилив кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення.



"За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їхній персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов.



Крім того, він отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах", - повідомили в СБУ.



Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Також дивіться: Інформатора ФСБ, який "зливав" позиції українських воїнів та коригував обстріли Лисичанська, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ. ФОТО