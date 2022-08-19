СБУ викрила спробу ФСБ встановити "жучки" в кулуарах Верховної Ради
Контррозвідка Служби безпеки викрила факт вербування спецслужбами РФ працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.
Як зазначається, до співпраці посадовця схилив кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення.
"За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їхній персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов.
Крім того, він отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах", - повідомили в СБУ.
Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Тепер викрийте ЖУКІВ!
Причому не по одному таргану, а все гніздо.
А там не ОК.
Дрібних жучків давлять.
Питання питань, що робити з великими ЖУКАМИ...?
Їм це вдалось.
А питання, чому лайно татров чи єрмак там мають бути - зайве! Лайно зе, лайно безугле, лайно не має сортів, тому й ділити йог на них не можливо!
Чи Ви вважаєте, що єрмак та татаров - зрадники, а решта зенаволочі - патріоти?
Проблема в тому, що ні українських, ні проукраїнських подібних месенжерів в природі не існує. Навіть FВ американський, але український контент модерується з мокші.
Сам допис в ТГ - ніби щось є, а ніби "вибілює" зЕ - зіграно на грані, тонко.
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/17f2b46e621cdedbe9561.jpg 🏛️Источник исообщают, что глава Офиса президента Андрей Ермак был сильно недоволен вчерашним заявлением президента Зеленского, по результатам его встречи с Эрдоганом и Гутерришем. Заленский, напомним, заявил, что переговоры с Россией возможны лишь в случае когда российские войска покинут окупированные территории Украины. Сие означает, что Зеленский все больше попадает под влияние дипломатов Британии и США, которые регулярно проводят встречи с Зеленским. Без Ермака.
🤔И если бы они только встречи проводили!
😡В последнее время Офис президента столкнулся с крайне неприятным явлением. Депутаты «Слуги народа», пришедшие в парламент из грантовых структур, стали неслыханно строптивы. Все разговоры с ними балансируют на грани бунта. Эта часть депутатов стала откровенно высказывать свое мнение по темам приходящим из Офиса президента, и голосовать не как надо, а как хотят они. Не действуют даже «задушевные разговоры» с людими Олега Татарова.
🥊Все очевидно, о своем существовании господам грантоедам напомнило посольство США, в лице апарата посла Бринк. Грантоедам напомнили какие цели они озвучивали когда подавались на гранты, и что конкретно они творили в парламенте. Напоминание напугало многих.
💸Происходит все это на фоне деградирующей системы конвертов «20-30-50». Причина очевидна, у правительства вообще нет денег. А расходование финансовой помощи Запада жостко контролируется самим Западом. Более того, и Зеленский пожаловался на это в нашумевшем интервью. Выплачивать зарплату военным из западной помощи он так же не может. Ну, думать надо было когда много обещал.
🤷🏻♂️В Офисе президента уже откровенно недовольны сближением Зеленского с западными донорами. Именно они, по мнению подручных Ермака, причина всех их проблем. Однако западные дипломаты рисуют Зеленскому несколько иную картинку. И Зеленский с ней не может не согласиться.
📉С одной стороны у Зеленского все более недовольное население которое беднеет и гибнет под обстрелами. Оно уже потеряло родных и имущество в Буче, Харькове и Мариуполе. Оно жаждет мира и денег. С другой стороны Зеленский видит озлобленную армию. Большинство солдат реально верили, что война продлится 3-4 месяца, сейчас они осознают что в армии придется сидеть не меньше 1,5 года, однако мира на любых условиях армия не хочет категорически, эти люди хоронят друзей и товарищей. С третьей стороны наготове сидит опозиция во главе с Порошенко, который уже точно не забудет судебных преследований, а его соратники - всего набора репрессий зеленой власти.
☠️Все эти силы снесут Зеленского если тот согласится идти на условия России. Унизительные по-определению.
😎У Зеленского есть единственеый выход сохранить лицо. Выйти из войны победителем в глазах общества. Победа Украины зависит от двух составляющих, армии и Запада. Зеленский сейчас сблизился с обеими, как бы там не рассуждали российские ТГ-каналы об «отставке Залужного» и о «усталости Запада от Украины». Залужный у президента в фаворе, и не злоупотребляет этим. А западные дипломаты в гости к Зеленскому ездят регулярно.
😮Единственная проблема, на каком то этапе западные партнеры могут привести Зеленского к мысти, что Андрею Борисовичу пора того,.. на покой. Господин Ермак слишком хорошо знает, как Зеленский умеет увольнять, когда клиент об увольнении узнает из прессы.
Це хібний погляд.
зе - аморальна, дуже пихата і тупа людина. Воно навіть брехати не вміє.
Піддається дресируванню: пряник - "ой яке воно гарне", та батіг - "бо-бо буде вові"
Президент України не має повноважень в будівництві (навіть великому), але має обов'язок в керування обороною країни!
22 тисячі загиблих тільки у Маріуполі! - приклад зе відповідальності.
Кто-то же должен делать эту скучную, но нужную работу...
депутатов и полная трансляция всех заседаний-- открытых и закрытых.
Бо з тієї дупи може статися навала сарани!
💨🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️
Щось тут не чисто! Знову намагаються від чогось відвернути увагу!
Там все грязно.
Например у Главы офиса Ермака есть Зам. Кирил Тимошенко, у которого есть советники. Один из них - гражданин вражеского государства параши -товарищ Баум. Этот товарищ курирует для Слуг Народа игорный бизнес в Украине и поддерживает тесные связи с российским криминалитетом и спецслужбами. На 120% он завербован давно и является агентом. И таких если поковыряться можно накопать в каждой из государственной структуре.
Обычно такие навозные жуки ползают вокруг руководителя той или иной государственной структуры в качестве советников/помощников/консультантов.
Для довідки: Потурайко-- це голова підкомітету ВР із " Свободи слова"
Самоствердився. коли найголосніше. істерично волав : --- Землю крест*янам !!! І землю таки розхапали . навіть НЕ дочекавщись обіцяного ЗЕ--хриплом всенародного референдуму ... Висновок очевидний : ці жучки були більш потрібні нашим ЖУЧАРАМ--ОБРАНЦЯМ...
які збоченці