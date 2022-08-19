УКР
СБУ викрила спробу ФСБ встановити "жучки" в кулуарах Верховної Ради

Контррозвідка Служби безпеки викрила факт вербування спецслужбами РФ працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.

Як зазначається, до співпраці посадовця схилив кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення.

"За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їхній персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов.

Крім того, він отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах", - повідомили в СБУ.

Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

ВР (15237) прослуховування (213) ФСБ (1480) вербування (256)
+68
"жучки" вони викрили.
Тепер викрийте ЖУКІВ!
Причому не по одному таргану, а все гніздо.
показати весь коментар
19.08.2022 10:24 Відповісти
+61
Навіщо? Там повно кротів. Все доповідають *****.
показати весь коментар
19.08.2022 10:24 Відповісти
+49
Все, що треба знати про цю Верховну Раду. Співробітник ВР вільно їздить до Криму. Все. Занавіс.
показати весь коментар
19.08.2022 10:29 Відповісти
Це вже вершина цинічної брехні.Треба починати з мін.
показати весь коментар
19.08.2022 10:49 Відповісти
ОПЯТЬ сказка ! КАК может чиновник такого звена ездить в крым ??? БАРДАК ВО всем---набрали зеленых тупоголовых руководителей и те рулят
показати весь коментар
19.08.2022 14:59 Відповісти
ти лапоть не дрон...ти дрин.
показати весь коментар
19.08.2022 16:14 Відповісти
Якого "звена"? Це міг бут прибиральник чи розносник кулерів.
показати весь коментар
20.08.2022 12:08 Відповісти
Странна аднака. Клоун теж зустрічався в Омані з кремлівськими кураторами і нічо.
показати весь коментар
19.08.2022 10:28 Відповісти
Дріб*язковий ти наш,на 5 копійок,вам би не бути таким категоричним і безапеляційним...Я не знаю,може Зе відвідував в Омані свій гарем,а як без гарему,коли по піаніно граєш членом,але Таня Чорновол, по завданню редакції, теж поїхала в Оман,щоб перевірити що Зе там робив.Так ось,вона сказала,що ні слідів Патрушева,ні будь яких слідів високопосадовців кацапів,вона не знайшла.Тані Чорновол я вірю на 1000%,а не якомусь пліткарю з його 5 копійками...
показати весь коментар
19.08.2022 14:33 Відповісти
А посилання на це можете дати? Я дивився її інтервью - вона про це ніц не казала. А ось Радіо Свобода, навпаки, казала про візіт патрушева якраз у цей час. Кому віримо - Вам, чи Радіо Свобода?
показати весь коментар
19.08.2022 15:11 Відповісти
щось дерьмом від тебе тхне..і прапор в тебе не наш..давай до зустрічі.лаплть переобутий.
показати весь коментар
19.08.2022 16:16 Відповісти
а не *******?
показати весь коментар
19.08.2022 21:29 Відповісти
Не жуків, а гнид
показати весь коментар
19.08.2022 10:34 Відповісти
https://t.me/pecherhill/784 кажуть вже, що фаворит виходить з фавору
показати весь коментар
19.08.2022 10:38 Відповісти
Ось це і є найбільша біда сьогоднішньої України - доводиться боротися на двох фронтах, зовнішньому та внутрішньому. І якщо боротьба на зовнішньому фронті викликає загальні симпатії, то внутрішній фронт трохи погано виглядає і пахне і всі (іноземні спонсори) посилено вдають, що там все ОК.
А там не ОК.
Дрібних жучків давлять.
Питання питань, що робити з великими ЖУКАМИ...?
показати весь коментар
19.08.2022 10:49 Відповісти
Тарган1в взагал1-то травлять
показати весь коментар
21.08.2022 01:14 Відповісти
"...как бы там не рассуждали российские ТГ-каналы..." - цитата з допису за посиланням на ТГ-канал. Хочу запитати: а цей канал не російський? Увесь ТГ - рашистський і контролюється фсб. Тому мене немає ні в telegram, ні в fb. Viber на усяк випадок залишив, як безкоштовний месенджер для внутрішнього спілкування.
показати весь коментар
19.08.2022 10:51 Відповісти
Ось чим так цінні Єрмак із Татаровим для України, що їх тримають в центральній владі!
показати весь коментар
19.08.2022 11:10 Відповісти
компромат якийсь на Zе є, нє?
показати весь коментар
19.08.2022 11:14 Відповісти
73 дупоголових вирішили зробити сортир на Банковій та Грушевського.
Їм це вдалось.
А питання, чому лайно татров чи єрмак там мають бути - зайве! Лайно зе, лайно безугле, лайно не має сортів, тому й ділити йог на них не можливо!
Чи Ви вважаєте, що єрмак та татаров - зрадники, а решта зенаволочі - патріоти?
показати весь коментар
19.08.2022 16:22 Відповісти
наскільки я розумію - саме касапський.
Проблема в тому, що ні українських, ні проукраїнських подібних месенжерів в природі не існує. Навіть FВ американський, але український контент модерується з мокші.
показати весь коментар
19.08.2022 11:12 Відповісти
згіден про ТГ - і дивуюсь коли ним користуються українські офіційні особи.

Сам допис в ТГ - ніби щось є, а ніби "вибілює" зЕ - зіграно на грані, тонко.
показати весь коментар
19.08.2022 12:39 Відповісти
Людям, іноді, лінь заходити по посиланнях. Виставлю ваш пост в друкованому вигляді.

https://t.me/pecherhill Печерский холм

https://telegra.ph/file/17f2b46e621cdedbe9561.jpg ​​ 🏛️Источник исообщают, что глава Офиса президента Андрей Ермак был сильно недоволен вчерашним заявлением президента Зеленского, по результатам его встречи с Эрдоганом и Гутерришем. Заленский, напомним, заявил, что переговоры с Россией возможны лишь в случае когда российские войска покинут окупированные территории Украины. Сие означает, что Зеленский все больше попадает под влияние дипломатов Британии и США, которые регулярно проводят встречи с Зеленским. Без Ермака.

🤔И если бы они только встречи проводили!

😡В последнее время Офис президента столкнулся с крайне неприятным явлением. Депутаты «Слуги народа», пришедшие в парламент из грантовых структур, стали неслыханно строптивы. Все разговоры с ними балансируют на грани бунта. Эта часть депутатов стала откровенно высказывать свое мнение по темам приходящим из Офиса президента, и голосовать не как надо, а как хотят они. Не действуют даже «задушевные разговоры» с людими Олега Татарова.

🥊Все очевидно, о своем существовании господам грантоедам напомнило посольство США, в лице апарата посла Бринк. Грантоедам напомнили какие цели они озвучивали когда подавались на гранты, и что конкретно они творили в парламенте. Напоминание напугало многих.

💸Происходит все это на фоне деградирующей системы конвертов «20-30-50». Причина очевидна, у правительства вообще нет денег. А расходование финансовой помощи Запада жостко контролируется самим Западом. Более того, и Зеленский пожаловался на это в нашумевшем интервью. Выплачивать зарплату военным из западной помощи он так же не может. Ну, думать надо было когда много обещал.

🤷🏻‍♂️В Офисе президента уже откровенно недовольны сближением Зеленского с западными донорами. Именно они, по мнению подручных Ермака, причина всех их проблем. Однако западные дипломаты рисуют Зеленскому несколько иную картинку. И Зеленский с ней не может не согласиться.

📉С одной стороны у Зеленского все более недовольное население которое беднеет и гибнет под обстрелами. Оно уже потеряло родных и имущество в Буче, Харькове и Мариуполе. Оно жаждет мира и денег. С другой стороны Зеленский видит озлобленную армию. Большинство солдат реально верили, что война продлится 3-4 месяца, сейчас они осознают что в армии придется сидеть не меньше 1,5 года, однако мира на любых условиях армия не хочет категорически, эти люди хоронят друзей и товарищей. С третьей стороны наготове сидит опозиция во главе с Порошенко, который уже точно не забудет судебных преследований, а его соратники - всего набора репрессий зеленой власти.

☠️Все эти силы снесут Зеленского если тот согласится идти на условия России. Унизительные по-определению.

😎У Зеленского есть единственеый выход сохранить лицо. Выйти из войны победителем в глазах общества. Победа Украины зависит от двух составляющих, армии и Запада. Зеленский сейчас сблизился с обеими, как бы там не рассуждали российские ТГ-каналы об «отставке Залужного» и о «усталости Запада от Украины». Залужный у президента в фаворе, и не злоупотребляет этим. А западные дипломаты в гости к Зеленскому ездят регулярно.

😮Единственная проблема, на каком то этапе западные партнеры могут привести Зеленского к мысти, что Андрею Борисовичу пора того,.. на покой. Господин Ермак слишком хорошо знает, как Зеленский умеет увольнять, когда клиент об увольнении узнает из прессы.
показати весь коментар
19.08.2022 11:55 Відповісти
Так переконливо написали, що навіть зе виглядає просто не дуже розумною людиною.
Це хібний погляд.
зе - аморальна, дуже пихата і тупа людина. Воно навіть брехати не вміє.
Піддається дресируванню: пряник - "ой яке воно гарне", та батіг - "бо-бо буде вові"
Президент України не має повноважень в будівництві (навіть великому), але має обов'язок в керування обороною країни!
22 тисячі загиблих тільки у Маріуполі! - приклад зе відповідальності.
показати весь коментар
19.08.2022 16:36 Відповісти
"Источник исообщают.." Кто стоит за этими "источниками", интересно было бы узнать..
показати весь коментар
19.08.2022 18:58 Відповісти
Не жуків - тарганів, а українських гнид
показати весь коментар
19.08.2022 11:47 Відповісти
а от якщо то кацапа понавезена колись, чи всякі обриганії - вони українські гниди чи, що?
показати весь коментар
19.08.2022 12:29 Відповісти
дустом їх дустом
показати весь коментар
19.08.2022 12:28 Відповісти
Мабуть в унітазах...
показати весь коментар
19.08.2022 10:26 Відповісти
Ще б із колорадськими жучками бойками - шуфричами щось зробили - ціни б пацанам не було.
показати весь коментар
19.08.2022 10:27 Відповісти
зачем если есть дермак. он все доложит и жучки поставит
показати весь коментар
19.08.2022 10:28 Відповісти
Это какой-то трэш....
показати весь коментар
19.08.2022 10:31 Відповісти
та ладно вам, он просто возил бабки в Крым за коммуналку в депутатских аппартаментах и домах.
Кто-то же должен делать эту скучную, но нужную работу...
показати весь коментар
19.08.2022 11:23 Відповісти
Коммуналку за дом Зеленского в Крыму кому-то надо было оплачивать.
показати весь коментар
19.08.2022 12:24 Відповісти
Так и новый генпрокурор несколько раз также ездил в оккупированный Крым - к "семейному врачу" из ФСБ
показати весь коментар
20.08.2022 00:37 Відповісти
Ану ка напишіть ,з якої він партії)))
показати весь коментар
19.08.2022 10:30 Відповісти
Це співробітник, а не парламентар. Хоча може бути прибічником якоїсь з партій. Насторожує, що викрили тільки зараз - це до питання про роботу сбу та інших спецслужб. Ну, краще пізно, ніж ніколи, але осад залишився...
показати весь коментар
19.08.2022 10:40 Відповісти
баканови та інші "любі друзі" тільки прикривали....
показати весь коментар
19.08.2022 10:53 Відповісти
Він з секти "Свідків Бєні і Бєної Матері".
показати весь коментар
19.08.2022 11:00 Відповісти
В сортірі чи шо.
показати весь коментар
19.08.2022 10:34 Відповісти
Ну, дехто що ротом, що сракою видає одне і те ж
показати весь коментар
19.08.2022 10:41 Відповісти
От дивина! Та в тій Раді чого тільки не бува - і повій замовляють, і дрочать, і кокс нюхають. А тут простий шпигун.
показати весь коментар
19.08.2022 10:36 Відповісти
Vot nafiga ruskim naprigatsa zhuchki stavit , pazvanili Jermaku , on vsjo razskazhet .....🤡
показати весь коментар
19.08.2022 10:37 Відповісти
ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Та там пряма трансляція в кремль йде весь час.
показати весь коментар
19.08.2022 10:37 Відповісти
Їм що мало , велетенського відгодованого "жука" в ОП під боком президента?
показати весь коментар
19.08.2022 10:40 Відповісти
Верифікація інформації, стандартний підхід
показати весь коментар
19.08.2022 10:42 Відповісти
Ха-ха! Розсмішили! У збіговиську корупціонерів та зрадників, кассаби вирішили ставити "жучки". І яку ж таємну інформацію з їх допомогою дізналися б? Що дьЄрьмак - кремлівська гнида?
показати весь коментар
19.08.2022 10:40 Відповісти
Зачем портить оборудование, если жучки цепляют на одежду
депутатов и полная трансляция всех заседаний-- открытых и закрытых.
показати весь коментар
19.08.2022 10:51 Відповісти
єрмака взяли??
показати весь коментар
19.08.2022 10:51 Відповісти
Ермак устанавливал?
показати весь коментар
19.08.2022 10:51 Відповісти
баканови, арахамії та інші "любі друзі" ....
показати весь коментар
19.08.2022 10:54 Відповісти
Опять бобики где-то накосячили или готовятся накосячить и пытаются отвлечь внимание?( как версия)
показати весь коментар
19.08.2022 10:52 Відповісти
Вчорашня зустріч з Ердоганом... Щось уже мутиться.
показати весь коментар
19.08.2022 11:33 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності.
показати весь коментар
19.08.2022 10:58 Відповісти
тій Безумній нічого довірити не можна, навіть прості "жучки" - провалить усе
показати весь коментар
19.08.2022 11:03 Відповісти
СБУ в конвульсіях намагається відновити репутацію після того як 30 років не помічала ні діяльності РПЦ ні російських агентів в найвищих колах влади ні російських олігархів які скуповували стратегічні українські активи і т.д.
показати весь коментар
19.08.2022 11:03 Відповісти
нова серія "луцького терориста"
показати весь коментар
19.08.2022 11:09 Відповісти
сбу. краще пошукайте жучків у єрмака в дупі
показати весь коментар
19.08.2022 11:16 Відповісти
Це дуже безпечно!
Бо з тієї дупи може статися навала сарани!
💨🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️
показати весь коментар
19.08.2022 12:06 Відповісти
Крот под землёй и его не видно.На Ермака не похоже.
показати весь коментар
19.08.2022 11:16 Відповісти
А яким чином підсанкційна людина працювала у Верховній Раді? Чи йому було дозволено відвідувати Крим? Чи працівники ВР не проходять перевірку?
Щось тут не чисто! Знову намагаються від чогось відвернути увагу!
показати весь коментар
19.08.2022 11:37 Відповісти
Щось тут не чисто!
-------------------------------
Там все грязно.
показати весь коментар
19.08.2022 12:27 Відповісти
це п і здець. зелена влада відволікає від більшого. це можуть бути перемовини з ******.
показати весь коментар
19.08.2022 11:57 Відповісти
Доки спеціалізована фірма з дезінсекції та деротизації "СБУ" гоняє у Поверхневий Раді віником жучків, нікому невідомий завгосп якогось там офісу пан Єрмак веде розмови по мобільному зв'язку, та не вилазить з інтернету. 😄
показати весь коментар
19.08.2022 12:00 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 12:21 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 12:22 Відповісти
***, всім відомо що крім псевдожурналюг з дурдома чи фрідома і каналу зрада, туди зараз ходу нема вільній пресі. І хто ж **** підкинув жучки, певно колоради з офісу або згаданих інформпомийок, але сбу звичайно хєр кого знайде. коли це ***ть розженуть шобло?
показати весь коментар
19.08.2022 12:54 Відповісти
****, та там всі депутати від опзж та половина СН зливають інфу кацапам. Які накуй "жучки", накуя???
показати весь коментар
19.08.2022 13:08 Відповісти
Понавибирали собі у владу чорт його зна кого...Хто б ще наріду "реформу" мозку провів?
показати весь коментар
19.08.2022 13:09 Відповісти
сотрудники безопасности ВР спокойно лазили по оккупированному Крыму? nuff said
показати весь коментар
19.08.2022 13:11 Відповісти
доки живий дєрьмак, який щодня у поті чола працює на кацапів, це - не новина, а так, епізод не вартий уваги.
показати весь коментар
19.08.2022 13:40 Відповісти
Кіно. Жучки у верховній зраді))))) Це друга серія замаху на бакланова)))
показати весь коментар
19.08.2022 13:47 Відповісти
Прогоните через полиграф всех сотрудников аппарата ВР и всех помощников действующих Нардепов и всех советников/помощников Главы Офиса и его Замов.
Например у Главы офиса Ермака есть Зам. Кирил Тимошенко, у которого есть советники. Один из них - гражданин вражеского государства параши -товарищ Баум. Этот товарищ курирует для Слуг Народа игорный бизнес в Украине и поддерживает тесные связи с российским криминалитетом и спецслужбами. На 120% он завербован давно и является агентом. И таких если поковыряться можно накопать в каждой из государственной структуре.
Обычно такие навозные жуки ползают вокруг руководителя той или иной государственной структуры в качестве советников/помощников/консультантов.
показати весь коментар
19.08.2022 14:07 Відповісти
зрадників багато в верховній раді..і жучки не треба ставить..е просто дурні в смислі огранічені вірастюк і ще там кучка спортменів. е там і преступніки осуждені за педофілію в общем зеленский як ной зібрав всякой тварі по парі..ну офіс президента це взагалі кубло..і казати не хочу..сбу на 50 процентів.дбр те саме згадайте де вони були коли війна почалась... вірю тіки всу і нашій украінській церкві....
показати весь коментар
19.08.2022 16:26 Відповісти
Боже, навіщо там жучки? Там більшість зрадників і так готові ***** доповідати!
показати весь коментар
19.08.2022 16:44 Відповісти
По Раді бродять цілі жуки, таргани і, навіть, кроти чи помічник агента ФСБ Сівковича, а ціла СБУ спромоглась виявити лише спробу встановити "жучки". Там без всіляких "жучків" є кому передавати інформацію ворогам!
показати весь коментар
19.08.2022 19:36 Відповісти
зачем ставить "жучки" если Украиной руководят люди, о которых Запад говорит как об агентуре кацапов - ермак, татаров, арахамия... а последний позыв зеленского по китаю показал, что в руководстве страны не дерьмо - просто люди, достойные немедленного суда...
показати весь коментар
19.08.2022 19:51 Відповісти
Запад говорит? А можно конкретней, например ссылку на высказывания хоть одного действующего работника западных спецслужб.
показати весь коментар
20.08.2022 10:46 Відповісти
--- Дописувачі пропустили головне : жучки то були англомовні... і встановлені у ложі .для іноземних делигацій... Відповідно: йдеться про збір інформації щодо висловлювань іноземців про нашу Верховну Зраду... Хіба НЕ цікаво.як потураївці вже вкотре пропихують закон.як нам заткнути пельку.../ йдеться про розміри штрафів на дописувачів за оприлюднення " НЕ доведеної інформації "/
Для довідки: Потурайко-- це голова підкомітету ВР із " Свободи слова"
Самоствердився. коли найголосніше. істерично волав : --- Землю крест*янам !!! І землю таки розхапали . навіть НЕ дочекавщись обіцяного ЗЕ--хриплом всенародного референдуму ... Висновок очевидний : ці жучки були більш потрібні нашим ЖУЧАРАМ--ОБРАНЦЯМ...
показати весь коментар
20.08.2022 12:01 Відповісти
В Верховній раді не "жучки" а українські гниди .
показати весь коментар
20.08.2022 16:14 Відповісти
в "кулуарах" - це в туалеті?
які збоченці
показати весь коментар
20.08.2022 17:54 Відповісти
видно у них самих жучок десь втік - прийшлось героїчно сказати що спробу викрили та забули тєрпілу пока знайти ... далі буде адже сбУ працює в поті чола
показати весь коментар
20.08.2022 19:09 Відповісти
 
 