Суд отменил арест имущества и капитала "Карпатнефтехима"

Арест имущества и уставного капитала "Карпатнефтехима" будет отменен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости, соответствующее решение было принято Шевченковским районным судом Киева 18 августа после рассмотрения ходатайства юристов предприятия.

Решение суда о снятии ареста с активов предприятия обжалованию не подлежит.

Ранее сообщалось, что были арестованы корпоративные права компании "KARPATY CHEMICAL B.V", контролирующей ООО "Карпатнефтехим". Суд арестовал активы на сумму более 2,3 млрд. грн., а также 35 объектов недвижимости.

