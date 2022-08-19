РУС
Суд отменил арест имущества и капитала "Карпатнефтехима"

карпатнафтохім

Арест имущества и уставного капитала "Карпатнефтехима" будет отменен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости, соответствующее решение было принято Шевченковским районным судом Киева 18 августа после рассмотрения ходатайства юристов предприятия.

Решение суда о снятии ареста с активов предприятия обжалованию не подлежит.

Ранее сообщалось, что были арестованы корпоративные права компании "KARPATY CHEMICAL B.V", контролирующей ООО "Карпатнефтехим". Суд арестовал активы на сумму более 2,3 млрд. грн., а также 35 объектов недвижимости.

предприятие (232) суд (25240) Карпатнефтехим (2)
Топ комментарии
+7
Так це ж власність російського "ЛукОйл".
І це підприємство в особі його керівника (та топ-менеджера російського "ЛукОйл") Мамєдова фінансувало Днр.
До речі, цей Мамєдов є рідним тато того Мамєдова, що був заступником Генерального прокурора України з питань Криму.
Збіг обставин? Не думаю.
19.08.2022 12:13 Ответить
+6
Це той Нафтохім, що належить Медведчуку 👿?
19.08.2022 11:18 Ответить
+6
зелене продажне кривосуддя
19.08.2022 11:32 Ответить
Це той Нафтохім, що належить Медведчуку 👿?
19.08.2022 11:18 Ответить
Йому нічого більше не належить, тільки камера в тюрмі
19.08.2022 11:31 Ответить
Продажний суд вважає що належить

Рішення остаточне та оскарженню не підлягає 😕
19.08.2022 11:33 Ответить
Йому належисть дофіга, у спільному бізнесі з бабломойським.
Той же зЕ-беня марафон.
19.08.2022 12:02 Ответить
Потрібно терміново переносити столицю у Львів, бо буде пи..з..да країні.
19.08.2022 11:19 Ответить
давай одразу у Лос Анжелес!

кажуть що це - місто ангелів 😕
19.08.2022 11:34 Ответить
У лікаря давно були?
19.08.2022 11:41 Ответить
До повії садового? який замість львівських автобусів купував білорасєйські...
19.08.2022 12:25 Ответить
зелене продажне кривосуддя
19.08.2022 11:32 Ответить
та все правильно. Цей арешт накладений в кримінальній справі, а там мухи ще не сідали, бо літінант крепко допоміг "протектору". А так як і майно Козаків, через Арму.
19.08.2022 11:35 Ответить
І таким чином підприємство почне працювати. Аби по ньому не прилетіло
19.08.2022 11:45 Ответить
Очистить судебную систему можно только одним способом,пиз...ть за каждое подобное решение и очень сильно с конфискацией имущества(без права на обжалование)!
19.08.2022 11:59 Ответить
Так це ж власність російського "ЛукОйл".
І це підприємство в особі його керівника (та топ-менеджера російського "ЛукОйл") Мамєдова фінансувало Днр.
До речі, цей Мамєдов є рідним тато того Мамєдова, що був заступником Генерального прокурора України з питань Криму.
Збіг обставин? Не думаю.
19.08.2022 12:13 Ответить
В країні як було кривосуддя так і залишається і щоб воно продовжувалось хлопці кладуть голови на фронтах. Це як називається? Хто відповість???? А нікому!! Цьому ***.ству настане коли кінець?!??!??? Влада Зелепука нічим не відрізняється від усіх "папередніків" у питаннях справедливого правосуддя через те що його не існує, його не створили, його і не мав ніхто створювати і не збирається у майбутньому, і особливо після перемоги. Це можуть зробити тільки військові а саме - добробати після повної капітуляції Мордору.
19.08.2022 12:40 Ответить
Він без кацабської нафти порожнє місце, то пралка для грошей кацапів і наших гандонів!
19.08.2022 12:21 Ответить
А куди українську нафту зараз дівати?
19.08.2022 13:41 Ответить
Бєня все порішав, незрозуміло хто дозволив офісу генпрокурора накладати арешт?! Знов накосячили?))
19.08.2022 13:05 Ответить
 
 