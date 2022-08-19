Суд отменил арест имущества и капитала "Карпатнефтехима"
Арест имущества и уставного капитала "Карпатнефтехима" будет отменен.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости, соответствующее решение было принято Шевченковским районным судом Киева 18 августа после рассмотрения ходатайства юристов предприятия.
Решение суда о снятии ареста с активов предприятия обжалованию не подлежит.
Ранее сообщалось, что были арестованы корпоративные права компании "KARPATY CHEMICAL B.V", контролирующей ООО "Карпатнефтехим". Суд арестовал активы на сумму более 2,3 млрд. грн., а также 35 объектов недвижимости.
Топ комментарии
+7 Ol Pol #524166
показать весь комментарий19.08.2022 12:13 Ответить Ссылка
+6 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий19.08.2022 11:18 Ответить Ссылка
+6 Kolja Stambulskij
показать весь комментарий19.08.2022 11:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рішення остаточне та оскарженню не підлягає 😕
Той же зЕ-беня марафон.
кажуть що це - місто ангелів 😕
І це підприємство в особі його керівника (та топ-менеджера російського "ЛукОйл") Мамєдова фінансувало Днр.
До речі, цей Мамєдов є рідним тато того Мамєдова, що був заступником Генерального прокурора України з питань Криму.
Збіг обставин? Не думаю.