Суд скасував арешт майна та капіталу "Карпатнафтохіму"
Арешт майна та статутного капіталу "Карпатнафтохіму" буде скасовано.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва 18 серпня після розгляду клопотання юристів підприємства.
Рішення суду про зняття арешту з активів підприємства оскарженню не підлягає.
Раніше повідомлялось, що було заарештовано корпоративні права компанії "KARPATY CHEMICAL B.V", яка контролює ТОВ "Карпатнафтохім". Суд заарештував активи на суму понад 2,3 млрд грн, а також 35 об'єктів нерухомості.
Рішення остаточне та оскарженню не підлягає 😕
Той же зЕ-беня марафон.
кажуть що це - місто ангелів 😕
І це підприємство в особі його керівника (та топ-менеджера російського "ЛукОйл") Мамєдова фінансувало Днр.
До речі, цей Мамєдов є рідним тато того Мамєдова, що був заступником Генерального прокурора України з питань Криму.
Збіг обставин? Не думаю.