Суд скасував арешт майна та капіталу "Карпатнафтохіму"

Арешт майна та статутного капіталу "Карпатнафтохіму" буде скасовано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва 18 серпня після розгляду клопотання юристів підприємства.

Рішення суду про зняття арешту з активів підприємства оскарженню не підлягає.

Раніше повідомлялось, що було заарештовано корпоративні права компанії "KARPATY CHEMICAL B.V", яка контролює ТОВ "Карпатнафтохім". Суд заарештував активи на суму понад 2,3 млрд грн, а також 35 об'єктів нерухомості.

