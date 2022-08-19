УКР
Суд скасував арешт майна та капіталу "Карпатнафтохіму"

карпатнафтохім

Арешт майна та статутного капіталу "Карпатнафтохіму" буде скасовано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва 18 серпня після розгляду клопотання юристів підприємства.

Рішення суду про зняття арешту з активів підприємства оскарженню не підлягає.

Раніше повідомлялось, що було заарештовано корпоративні права компанії "KARPATY CHEMICAL B.V", яка контролює ТОВ "Карпатнафтохім". Суд заарештував активи на суму понад 2,3 млрд грн, а також 35 об'єктів нерухомості.

Читайте: Із зони бойових дій перемістили 400 підприємств, 190 з них вже працюють, - Гетманцев

Автор: 

підприємство (243) суд (11876) Карпатнафтохім (28)
Топ коментарі
+7
Так це ж власність російського "ЛукОйл".
І це підприємство в особі його керівника (та топ-менеджера російського "ЛукОйл") Мамєдова фінансувало Днр.
До речі, цей Мамєдов є рідним тато того Мамєдова, що був заступником Генерального прокурора України з питань Криму.
Збіг обставин? Не думаю.
показати весь коментар
19.08.2022 12:13 Відповісти
+6
Це той Нафтохім, що належить Медведчуку 👿?
показати весь коментар
19.08.2022 11:18 Відповісти
+6
зелене продажне кривосуддя
показати весь коментар
19.08.2022 11:32 Відповісти
Це той Нафтохім, що належить Медведчуку 👿?
показати весь коментар
19.08.2022 11:18 Відповісти
Йому нічого більше не належить, тільки камера в тюрмі
показати весь коментар
19.08.2022 11:31 Відповісти
Продажний суд вважає що належить

Рішення остаточне та оскарженню не підлягає 😕
показати весь коментар
19.08.2022 11:33 Відповісти
Йому належисть дофіга, у спільному бізнесі з бабломойським.
Той же зЕ-беня марафон.
показати весь коментар
19.08.2022 12:02 Відповісти
Потрібно терміново переносити столицю у Львів, бо буде пи..з..да країні.
показати весь коментар
19.08.2022 11:19 Відповісти
давай одразу у Лос Анжелес!

кажуть що це - місто ангелів 😕
показати весь коментар
19.08.2022 11:34 Відповісти
У лікаря давно були?
показати весь коментар
19.08.2022 11:41 Відповісти
До повії садового? який замість львівських автобусів купував білорасєйські...
показати весь коментар
19.08.2022 12:25 Відповісти
зелене продажне кривосуддя
показати весь коментар
19.08.2022 11:32 Відповісти
та все правильно. Цей арешт накладений в кримінальній справі, а там мухи ще не сідали, бо літінант крепко допоміг "протектору". А так як і майно Козаків, через Арму.
показати весь коментар
19.08.2022 11:35 Відповісти
І таким чином підприємство почне працювати. Аби по ньому не прилетіло
показати весь коментар
19.08.2022 11:45 Відповісти
Очистить судебную систему можно только одним способом,пиз...ть за каждое подобное решение и очень сильно с конфискацией имущества(без права на обжалование)!
показати весь коментар
19.08.2022 11:59 Відповісти
Так це ж власність російського "ЛукОйл".
І це підприємство в особі його керівника (та топ-менеджера російського "ЛукОйл") Мамєдова фінансувало Днр.
До речі, цей Мамєдов є рідним тато того Мамєдова, що був заступником Генерального прокурора України з питань Криму.
Збіг обставин? Не думаю.
показати весь коментар
19.08.2022 12:13 Відповісти
В країні як було кривосуддя так і залишається і щоб воно продовжувалось хлопці кладуть голови на фронтах. Це як називається? Хто відповість???? А нікому!! Цьому ***.ству настане коли кінець?!??!??? Влада Зелепука нічим не відрізняється від усіх "папередніків" у питаннях справедливого правосуддя через те що його не існує, його не створили, його і не мав ніхто створювати і не збирається у майбутньому, і особливо після перемоги. Це можуть зробити тільки військові а саме - добробати після повної капітуляції Мордору.
показати весь коментар
19.08.2022 12:40 Відповісти
Він без кацабської нафти порожнє місце, то пралка для грошей кацапів і наших гандонів!
показати весь коментар
19.08.2022 12:21 Відповісти
А куди українську нафту зараз дівати?
показати весь коментар
19.08.2022 13:41 Відповісти
Бєня все порішав, незрозуміло хто дозволив офісу генпрокурора накладати арешт?! Знов накосячили?))
показати весь коментар
19.08.2022 13:05 Відповісти
 
 