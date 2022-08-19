РУС
"Бучанские мясники" получают зарплату в "Газпромбанке", избежавшем масштабных западных санкций, - СМИ

В распоряжении журналистов появились новые доказательства сотрудничества "Газпромбанка" с командованием российской армии.

Об этом рассказала журналистка "Схем" Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Однажды в одном маленьком селе на Киевщине российские солдаты забыли.. флешку. Информация на флешке оказалась защищенной, но нам удалось ее восстановить с помощью IT-специалистов из Лаборатории цифровой безопасности. Из самого ценного на флешке - личные данные военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады, известной как "бучанские мясники". На каждого солдата – своя идентификационная карта. Отдельно в ней указаны банки, в которых на личный карточный счет военным 64-й бригады приходит заработная плата.

Среди них – "Газпромбанк". Зарплату за преступления в Украине получает в "Газпромбанке", например, ефрейтор Игорь Рогалев и младший сержант Геннадий Филиппов из Забайкальского края, ефрейтор Илья Сапов из Хабаровска, младший сержант Александр Тельнов из Свердловской области. При этом - это один из трех крупнейших банков РФ, который до сих пор не под строгими санкциями Запада", - рассказала она.

Журналисты "Схем" отмечают , что всего благодаря восстановленным данным из флеш-накопителя российских военных, найденного в Андреевке, удалось идентифицировать по меньшей мере 21 армейца 64-й бригады РФ, имеющих открытые счета в "Газпромбанке". При этом они не обнародуют информацию о том, что служат в этом подразделении.

"Газпромбанк" до сих пор остается единственным крупным российским банком, избежавшим масштабных западных санкций – на его счета поступает оплата от европейских стран за российский газ и нефть. В то же время, через это финучреждение Минобороны России выплачивает зарплату и "боевые доплаты" российским солдатам. Среди них, как теперь установили "Схемы" - военные бригады, которые украинские власти считают причастными к зверствам в Буче, - говорится в расследовании.

Читайте также: Идентифицирован приятель Кадырова Бисаев, который пытал несовершеннолетнего во время оккупации Киевщины, - СБУ. ФОТО

В июне "Схемы" обратились за комментарием к Совету Европейского союза, принимающему решение о введении санкций, где изложили все найденные факты системного сотрудничества "Газпромбанка" с командованием российской армии. Там ответили, что "приняли расследование Радио Свобода во внимание", но отметили, что именно отдельные государства-члены Европейского союза вносят предложения в санкционный список, после чего это финально утверждает Совет Европейского союза.

Также журналисты ждут ответа от Министерства финансов США.

Топ комментарии
+6
Щось притихли з новими пакетами санкцій наші європейські партнери.Де наш МЗС у відпустці??
19.08.2022 15:40 Ответить
+5
Find them and feed them to the pigs. Alive. Need to starve the pigs for a couple of days, though. Then, they'll go through them in a couple of hours.
19.08.2022 15:37 Ответить
+5
Треба зробити платформу міжнародну де будуть публікуватися такі данні, а тут це нє о чьом
19.08.2022 15:39 Ответить
вчи мову розумник.. ти на украінськом сайті...в америці на англійськом.
19.08.2022 16:08 Ответить
чим вже тобі англійська мова не догодила, тролю?
19.08.2022 16:56 Ответить
Thank you very much, I really appreciate your supporting me! Glory to Ukraine! Glory to heroes!
19.08.2022 17:11 Ответить
Ніколай, ти я бачу є саме низьке бидло, чи не так? А якщо я скажу щови повинні використовувати свою Українську зброю а не HIMARS systems, то як воно буде? Але ж Американська зброя все таки. Бидло воно завжди буде бидлом.
19.08.2022 17:10 Ответить
Такое чувство, что вы тут все пользуетесь гуглтранслейтом.
19.08.2022 17:16 Ответить
Пожхвоніть кловану..хай передзвонить Байдену...*** ..нереальний хід.🙄
19.08.2022 15:44 Ответить
шольц ти платиш вбивцям...так сказати буде привільно.
19.08.2022 16:06 Ответить
Через Грузию и Казахстан мавзолейные крысы отмывают бабло что пол санкциями...Таджикистан и Киргизия тоже помогают мавзолейному Уроду..
19.08.2022 16:10 Ответить
фирташ заемщик этого банка
19.08.2022 16:17 Ответить
Это уже не смешно. Куда смотрит наше МЗС.
19.08.2022 18:58 Ответить
 
 