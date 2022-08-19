"Бучанские мясники" получают зарплату в "Газпромбанке", избежавшем масштабных западных санкций, - СМИ

В распоряжении журналистов появились новые доказательства сотрудничества "Газпромбанка" с командованием российской армии.

Об этом рассказала журналистка "Схем" Наталья Седлецкая

"Однажды в одном маленьком селе на Киевщине российские солдаты забыли.. флешку. Информация на флешке оказалась защищенной, но нам удалось ее восстановить с помощью IT-специалистов из Лаборатории цифровой безопасности. Из самого ценного на флешке - личные данные военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады, известной как "бучанские мясники". На каждого солдата – своя идентификационная карта. Отдельно в ней указаны банки, в которых на личный карточный счет военным 64-й бригады приходит заработная плата.

Среди них – "Газпромбанк". Зарплату за преступления в Украине получает в "Газпромбанке", например, ефрейтор Игорь Рогалев и младший сержант Геннадий Филиппов из Забайкальского края, ефрейтор Илья Сапов из Хабаровска, младший сержант Александр Тельнов из Свердловской области. При этом - это один из трех крупнейших банков РФ, который до сих пор не под строгими санкциями Запада", - рассказала она.

Журналисты "Схем" отмечают , что всего благодаря восстановленным данным из флеш-накопителя российских военных, найденного в Андреевке, удалось идентифицировать по меньшей мере 21 армейца 64-й бригады РФ, имеющих открытые счета в "Газпромбанке". При этом они не обнародуют информацию о том, что служат в этом подразделении.

"Газпромбанк" до сих пор остается единственным крупным российским банком, избежавшим масштабных западных санкций – на его счета поступает оплата от европейских стран за российский газ и нефть. В то же время, через это финучреждение Минобороны России выплачивает зарплату и "боевые доплаты" российским солдатам. Среди них, как теперь установили "Схемы" - военные бригады, которые украинские власти считают причастными к зверствам в Буче, - говорится в расследовании.

В июне "Схемы" обратились за комментарием к Совету Европейского союза, принимающему решение о введении санкций, где изложили все найденные факты системного сотрудничества "Газпромбанка" с командованием российской армии. Там ответили, что "приняли расследование Радио Свобода во внимание", но отметили, что именно отдельные государства-члены Европейского союза вносят предложения в санкционный список, после чего это финально утверждает Совет Европейского союза.

Также журналисты ждут ответа от Министерства финансов США.