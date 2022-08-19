"Бучанські різники" отримують зарплатню в "Газпромбанку", який уникнув масштабних західних санкцій, - ЗМІ

У розпорядженні журналістів з’явилися нові докази співпраці "Газпромбанку" з командуванням російської армії.

Про це розповіла журналістка "Схем" Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Одного разу в одному маленькому селі на Київщині російські солдати забули.. флешку. Інформація на флешці виявилась захищеною, але нам вдалось її відновити за допомогою IT-спеціалістів з Лабораторії цифрової безпеки. З найціннішого на флешці - особисті дані військовослужбовців 64-тої окремої мотострілецької бригади, відомої як "бучанські різники". На кожного солдата - своя ідентифікаційна карта. Окремо у ній зазначені банки, в яких на особистий картковий рахунок військовим 64-тої бригади приходить заробітна плата.

Серед них - "Газпромбанк". Зарплату за злочини в Україні отримує в "Газпромбанку", наприклад, єфрейтор Ігор Рогальов та молодший сержант Геннадій Філіппов з Забайкальського краю, єфрейтор Ілля Сапов з Хабаровська, молодший сержант Олександр Тельнов зі Свердловської області. При цьому - це один із трьох найбільших банків РФ, який і досі не під суворими санкціями Заходу", - розповіла вона.

Журналісти "Схем" зазначають, що всього завдяки відновлених даним з флеш-накопичувача російських військових, знайденого в Андріївці, вдалося ідентифікувати щонайменше 21 армійця 64-ої бригади РФ, які мають відкриті рахунки у "Газпромбанку". При цьому усі вони не оприлюднюють інформацію про те, що служать у цьому підрозділі.

"Газпромбанк" і досі залишається єдиним великим російським банком, який уникнув масштабних західних санкцій – на його рахунки надходить сплата від європейських країн за російський газ та нафту. В той же час через цю фінустанову Міноборони Росії виплачує зарплатню та "бойові доплати" російським солдатам. Серед них, як тепер встановили "Схеми" – військові бригади, яку українська влада вважає причетною до звірств в Бучі, - йдеться в розслідуванні.

У червні "Схеми" звернулися за коментарем до Ради Європейського союзу, яка ухвалює рішення щодо запровадження санкцій, де виклали всі віднайдені факти системної співпраці "Газпромбанку" із командуванням російської армії. Там відповіли, що "взяли розслідування Радіо Свобода до уваги", але зазначили, що саме окремі держави-члени Європейського союзу вносять пропозиції до санкційного списку, після чого це фінально затверджує Рада Європейського союзу.

Також журналісти чекають на відповідь від Міністерства фінансів США.

