"Бучанські різники" отримують зарплатню в "Газпромбанку", який уникнув масштабних західних санкцій, - ЗМІ

газпромбанк

У розпорядженні журналістів з’явилися нові докази співпраці "Газпромбанку" з командуванням російської армії.

Про це розповіла журналістка "Схем" Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Одного разу в одному маленькому селі на Київщині російські солдати забули.. флешку. Інформація на флешці виявилась захищеною, але нам вдалось її відновити за допомогою IT-спеціалістів з Лабораторії цифрової безпеки. З найціннішого на флешці - особисті дані військовослужбовців 64-тої окремої мотострілецької бригади, відомої як "бучанські різники". На кожного солдата - своя ідентифікаційна карта. Окремо у ній зазначені банки, в яких на особистий картковий рахунок військовим 64-тої бригади приходить заробітна плата.

Серед них - "Газпромбанк". Зарплату за злочини в Україні отримує в "Газпромбанку", наприклад, єфрейтор Ігор Рогальов та молодший сержант Геннадій Філіппов з Забайкальського краю, єфрейтор Ілля Сапов з Хабаровська, молодший сержант Олександр Тельнов зі Свердловської області. При цьому - це один із трьох найбільших банків РФ, який і досі не під суворими санкціями Заходу", - розповіла вона.

Журналісти "Схем" зазначають, що всього завдяки відновлених даним з флеш-накопичувача російських військових, знайденого в Андріївці, вдалося ідентифікувати щонайменше 21 армійця 64-ої бригади РФ, які мають відкриті рахунки у "Газпромбанку". При цьому усі вони не оприлюднюють інформацію про те, що служать у цьому підрозділі.

Також читайте: Російський "Газпромбанк" повинен бути підданий санкціям і відключений від SWIFT, - Кулеба

"Газпромбанк" і досі залишається єдиним великим російським банком, який уникнув масштабних західних санкцій – на його рахунки надходить сплата від європейських країн за російський газ та нафту. В той же час через цю фінустанову Міноборони Росії виплачує зарплатню та "бойові доплати" російським солдатам. Серед них, як тепер встановили "Схеми" – військові бригади, яку українська влада вважає причетною до звірств в Бучі, - йдеться в розслідуванні.

У червні "Схеми" звернулися за коментарем до Ради Європейського союзу, яка ухвалює рішення щодо запровадження санкцій, де виклали всі віднайдені факти системної співпраці "Газпромбанку" із командуванням російської армії. Там відповіли, що "взяли розслідування Радіо Свобода до уваги", але зазначили, що саме окремі держави-члени Європейського союзу вносять пропозиції до санкційного списку, після чого це фінально затверджує Рада Європейського союзу.

Також журналісти чекають на відповідь від Міністерства фінансів США.

Також читайте: Встановлено особи двох окупантів, які катували українців в селі Богданівка, - ЗМІ

Щось притихли з новими пакетами санкцій наші європейські партнери.Де наш МЗС у відпустці??
19.08.2022 15:40 Відповісти
Find them and feed them to the pigs. Alive. Need to starve the pigs for a couple of days, though. Then, they'll go through them in a couple of hours.
19.08.2022 15:37 Відповісти
Треба зробити платформу міжнародну де будуть публікуватися такі данні, а тут це нє о чьом
19.08.2022 15:39 Відповісти
Find them and feed them to the pigs. Alive. Need to starve the pigs for a couple of days, though. Then, they'll go through them in a couple of hours.
19.08.2022 15:37 Відповісти
вчи мову розумник.. ти на украінськом сайті...в америці на англійськом.
19.08.2022 16:08 Відповісти
чим вже тобі англійська мова не догодила, тролю?
19.08.2022 16:56 Відповісти
Thank you very much, I really appreciate your supporting me! Glory to Ukraine! Glory to heroes!
19.08.2022 17:11 Відповісти
Ніколай, ти я бачу є саме низьке бидло, чи не так? А якщо я скажу щови повинні використовувати свою Українську зброю а не HIMARS systems, то як воно буде? Але ж Американська зброя все таки. Бидло воно завжди буде бидлом.
19.08.2022 17:10 Відповісти
Такое чувство, что вы тут все пользуетесь гуглтранслейтом.
19.08.2022 17:16 Відповісти
Треба зробити платформу міжнародну де будуть публікуватися такі данні, а тут це нє о чьом
19.08.2022 15:39 Відповісти
Щось притихли з новими пакетами санкцій наші європейські партнери.Де наш МЗС у відпустці??
19.08.2022 15:40 Відповісти
Пожхвоніть кловану..хай передзвонить Байдену...*** ..нереальний хід.🙄
19.08.2022 15:44 Відповісти
шольц ти платиш вбивцям...так сказати буде привільно.
19.08.2022 16:06 Відповісти
Через Грузию и Казахстан мавзолейные крысы отмывают бабло что пол санкциями...Таджикистан и Киргизия тоже помогают мавзолейному Уроду..
19.08.2022 16:10 Відповісти
фирташ заемщик этого банка
19.08.2022 16:17 Відповісти
Это уже не смешно. Куда смотрит наше МЗС.
19.08.2022 18:58 Відповісти
 
 