24 731 36

Встановлено особи двох окупантів, які катували українців в селі Богданівка, - ЗМІ

Журналісти встановили особи двох окупантів з 15-ої окремої мотострілецької бригади, які катували українців в селі Богданівка Броварського району.

Про це повідомила журналістка "Схем" Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканці села Богданівка під Броварами перебували під окупацією близько місяця. Тепер вони розповідають про акти особливої жорстокості російських військових.

Особливо про двох катів у погонах, які знущались над місцевим священнослужителем, змушували його роздягатись на людях. Ці ж російські військові катували полоненого українця, якого після жорсткого побиття тримали у підвалі декілька днів без їжі і води. Ми встановили особи цих двох росіян", - розповіла вона.

Встановлено особи двох окупантів, які катували українців в селі Богданівка, - ЗМІ 01

Александр "Метал" Васильев (ліворуч) та Алексей "Шмель" Булгаков (праворуч). Один майор, другий капітан. 15-та окрема гвардійська мотострілецька бригада. Обидва родом з Самари.

Розслідування "Схем" доступне за посиланням.

армія рф (18465) Київська область (4190) окупація (6817) катування (626) Седлецька Наталія (94)
Топ коментарі
+46
а морды то истинны арийские... интеллектом не обиженное... по Дарвину ответвление от гамадрилы... самки их под стать самцам...
показати весь коментар
27.04.2022 20:13 Відповісти
+34
Які ж вони уроди , зі своїми самками - проститутками , фу гидота бидляцька 😡
показати весь коментар
27.04.2022 20:01 Відповісти
+32
Имбецилы обыкновенные
показати весь коментар
27.04.2022 19:58 Відповісти
А номера телефонов есть?
показати весь коментар
27.04.2022 19:58 Відповісти
а морды то истинны арийские... интеллектом не обиженное... по Дарвину ответвление от гамадрилы... самки их под стать самцам...
показати весь коментар
27.04.2022 20:13 Відповісти
В ***** що -- краще? Теж пика, хоч пацюки бий...
показати весь коментар
27.04.2022 20:22 Відповісти
Имбецилы обыкновенные
показати весь коментар
27.04.2022 19:58 Відповісти
лица просто светятся интеллектом ...
показати весь коментар
27.04.2022 20:00 Відповісти
Ці кацапські свині поки не зрозуміли по своїй вродженій тупості що вони вже здохли...
показати весь коментар
27.04.2022 20:01 Відповісти
А может,и их семьи тоже сдохли... Карма...
показати весь коментар
27.04.2022 21:54 Відповісти
Які ж вони уроди , зі своїми самками - проститутками , фу гидота бидляцька 😡
показати весь коментар
27.04.2022 20:01 Відповісти
.......даже внешне - редкая поскудь......
показати весь коментар
27.04.2022 20:01 Відповісти
А де наш Украінский" МОСАД" ????що ще після Бучі хіба не створили ????невже ще немае його в роботі ?тільки бла ,бла,бла як завжди?????
показати весь коментар
27.04.2022 20:01 Відповісти
Уймитесь.
показати весь коментар
27.04.2022 20:02 Відповісти
А Ви вважаєте , що сніданки в кафе "Сепар" це без запрошення відбувається ?!!!

Або абонімент на катання по донецьких ліфтах "Донліфтбуд" видає ?!

показати весь коментар
27.04.2022 20:16 Відповісти
Зараз у Аристовіча язик звільниться, і почне...
показати весь коментар
27.04.2022 20:24 Відповісти
ну і морди! можуть грати орків без гриму
показати весь коментар
27.04.2022 20:04 Відповісти
Типичные истинные русские православные антифашисты.
показати весь коментар
27.04.2022 20:05 Відповісти
А чего левая плохо побрита?
показати весь коментар
27.04.2022 20:06 Відповісти
Підлягають кастрації!
показати весь коментар
27.04.2022 20:07 Відповісти
У них и на роже синдром дауна написан. Пытками пытались решить свои комплексы
показати весь коментар
27.04.2022 20:10 Відповісти
Та в них мордовька Самара на фейсі пики намальованна !

Але оприлюднення для їх як охоронна грамота .

Я за тиху ліквідацію без ажиотажу й пилу !!!
Все одно їх в Гаагу ніхто не видаться , а ось запросити поснідати в кафе "Сепар" це як раз ото саме !
показати весь коментар
27.04.2022 20:14 Відповісти
Nu i rozhi u njih.
показати весь коментар
27.04.2022 20:15 Відповісти
фото наче з вечірки свингерів
показати весь коментар
27.04.2022 20:21 Відповісти
Зліва не "метал", а глот з планети катрук...
показати весь коментар
27.04.2022 20:23 Відповісти
Краще б при затриманні:- ба-бах! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
показати весь коментар
27.04.2022 20:31 Відповісти
они еще не удобряют землю?..нечего обсуждать
показати весь коментар
27.04.2022 20:34 Відповісти
Всех палачей найти и уничтожить весь род на корню, это должен заявить Зеленский!
Хоть через 10, хоть через 20 лет. Только тогда они задумаются, что творят нелюди.
показати весь коментар
27.04.2022 21:06 Відповісти
Уместе с падстилками и личинками подлежат утилизации.
показати весь коментар
27.04.2022 21:30 Відповісти
Укрмоссад идет …..
показати весь коментар
27.04.2022 21:52 Відповісти
Учитывая не совсем дружеские к Украине жесты "Израиля" стоит придумать другое название...
показати весь коментар
27.04.2022 21:58 Відповісти
Операция "Паляниця".
показати весь коментар
27.04.2022 22:28 Відповісти
Карма в них х¥ёва ,скоро білобрисий подохне..
показати весь коментар
27.04.2022 22:11 Відповісти
Ещё бы,( байстрюков Кабаевой )выложили ,бы фото..
показати весь коментар
27.04.2022 22:14 Відповісти
Богоизбранний народ
показати весь коментар
27.04.2022 22:33 Відповісти
З генетикою щось явно не так, типові свинособаки)))
показати весь коментар
27.04.2022 23:17 Відповісти
эта, справа, в чёрном платье, ещё сгодилась бы в качестве "плечевой" за "жрат" между Пермью и Оренбургом.
остальные подойдут только в качестве экспонатов кунсткамеры в разделе "Влияние алкоголя на интеллект и наследственность", где-нибудь рядом с банками с заспиртованной циррозной печенью.
показати весь коментар
27.04.2022 23:17 Відповісти
"российские офицеры, балы, киверы, эполеты, честь, гордость, слава, французская булка, дуэли, элита..."
вот эти слова надо орать в их оторванные уши, когда они стоят на коленях перед расстрельной ямой и шамкают разорванными ртами сквозь спиленные напильником зубы о пощаде.
показати весь коментар
27.04.2022 23:24 Відповісти
В вк меня постоянно блокируют. Нашел https://ok.ru/profile/747455340 жену левого петуха, и страницу https://ok.ru/profile/320651090393 правого петуха в одноклассниках.

показати весь коментар
28.04.2022 21:45 Відповісти
 
 