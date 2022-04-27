Встановлено особи двох окупантів, які катували українців в селі Богданівка, - ЗМІ
Журналісти встановили особи двох окупантів з 15-ої окремої мотострілецької бригади, які катували українців в селі Богданівка Броварського району.
Про це повідомила журналістка "Схем" Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.
"Мешканці села Богданівка під Броварами перебували під окупацією близько місяця. Тепер вони розповідають про акти особливої жорстокості російських військових.
Особливо про двох катів у погонах, які знущались над місцевим священнослужителем, змушували його роздягатись на людях. Ці ж російські військові катували полоненого українця, якого після жорсткого побиття тримали у підвалі декілька днів без їжі і води. Ми встановили особи цих двох росіян", - розповіла вона.
Александр "Метал" Васильев (ліворуч) та Алексей "Шмель" Булгаков (праворуч). Один майор, другий капітан. 15-та окрема гвардійська мотострілецька бригада. Обидва родом з Самари.
Розслідування "Схем" доступне за посиланням.
Або абонімент на катання по донецьких ліфтах "Донліфтбуд" видає ?!
Але оприлюднення для їх як охоронна грамота .
Я за тиху ліквідацію без ажиотажу й пилу !!!
Все одно їх в Гаагу ніхто не видаться , а ось запросити поснідати в кафе "Сепар" це як раз ото саме !
Хоть через 10, хоть через 20 лет. Только тогда они задумаются, что творят нелюди.
остальные подойдут только в качестве экспонатов кунсткамеры в разделе "Влияние алкоголя на интеллект и наследственность", где-нибудь рядом с банками с заспиртованной циррозной печенью.
вот эти слова надо орать в их оторванные уши, когда они стоят на коленях перед расстрельной ямой и шамкают разорванными ртами сквозь спиленные напильником зубы о пощаде.