"Газпром" объявил о полной остановке "Северного потока"

"Газпром" объявил об остановке единственной оставшейся турбины "Северного потока" на ремонт на трое суток с 31 августа.

Об этом идет речь в телеграмм-канале компании, передает Цензор.НЕТ.

Поставка газа в настоящее время "Северным потоком" будет остановлена.

Турбину остановят "для проведения технического обслуживания и планово предупредительных работ". Их выполнит Газпром вместе со специалистами компании Siemens. Согласно регламенту компании, техническое обслуживание нужно проводить каждые 1000 часов.

Читайте также: Призывы некоторых немецких политиков запустить ненадолго "Северный поток 2" нерациональны, последствия могут быть разрушительными, - Кулеба

После проведения технического обслуживания транспортировку газа планируют возобновить до уровня 33 млн кубометров в сутки.

Топ комментарии
+38
це можна назвати так - "Меркель. Наследие"
19.08.2022 19:12 Ответить
+20
Ну-ну, газ не зброя, надійні партнери, надіюсь що країна-бензоколонка, країна-терорист буде знищена
19.08.2022 19:17 Ответить
+16
Вони як раз намагаються змусити підключити пп2. Поки пп1 "ремонтують". А потім обидва підключать, а нашу ГТС відключать
19.08.2022 19:20 Ответить
debili esho odin fakel hotjat zazhech ?
19.08.2022 19:10 Ответить
це можна назвати так - "Меркель. Наследие"
19.08.2022 19:12 Ответить
С неё немцы спросят весной .
19.08.2022 19:14 Ответить
Весной леваки популисты будут иметь рейтинг 73%
19.08.2022 21:52 Ответить
Чергова гра м,язами і класичний хід раші-- не буде північного потоку 2-- не буде газу. Тепер чекаємо на прогин, або не прогин Німеччини, та інших країн...
19.08.2022 19:27 Ответить
👍 кацапи самі собі риють могилу,продажна німчура вчора волала що пора знімати санкції та запускати ПП-2 бо німці замерзнуть цієї зими..но кацапи молодці переграли всіх
19.08.2022 19:13 Ответить
Вони як раз намагаються змусити підключити пп2. Поки пп1 "ремонтують". А потім обидва підключать, а нашу ГТС відключать
19.08.2022 19:20 Ответить
Это, чтобы ни у кого не было сомнений. Так сказать - закрепляют.
19.08.2022 19:34 Ответить
Да и подавитесь своими рашисткими газами . ЕС быстрее прозреет .
19.08.2022 19:13 Ответить
Ну-ну, газ не зброя, надійні партнери, надіюсь що країна-бензоколонка, країна-терорист буде знищена
19.08.2022 19:17 Ответить
Путін показує німцям їх місце! Тепер буде Велика Албанія
19.08.2022 19:19 Ответить
Це та сама війна Пітьми проти Світу і цивілізації.
Справа в тому, що в нелінійних системах управління (читай насьогодні - в гібридній війні) головною умовою керування об'єктом управління (ОУ) зі сторони управляючого джерела сигналу (суб'єкта управління - СУ) - це досягнення безпохибкового зв'язку між цими обома ОУ і СУ.
Таким чином, щоби не стати або перестати бути об'єктом управління (ОУ) в нелінійній системі достатньо простого рішення: розірвати всі зв'язки з управляючим суб'єктом (СУ), який може і не бути енергетично потужніший за ОУ, але є активним й через це не стає сам ОУ в такій системі.
То ж у теперішній гібридній/нелінійній війні Світу і цивілізації з Пітьмою, що ховається за назвою "Росія", ключом перемоги над нею є повний розрив всіх існуючих політичних, економічних, культурних, наукових й інших зв'язків.
Україна йде саме цим шляхом до перемоги над рашистською пітьмою.
19.08.2022 19:23 Ответить
Опять очередные пугалки для европейцев. В газопроводе таких турбин 12 штук. Причем в работе всегда максимум половина, остальные же резервные, как раз на случай сервисного обслуживания.
19.08.2022 19:27 Ответить
но почему то тех обслуживание одной турбины
вызывает полную остановку газопровода

думают что другие все тупые и не знаю
что так не может быть

шантаж устраивают короче

чтобы сп2 запустили
19.08.2022 21:04 Ответить
Так они же ведутся
19.08.2022 21:46 Ответить
Та турбина тоже устала.
19.08.2022 19:34 Ответить
На сколько радостный заголовок.
На столько же грустная статья.
19.08.2022 19:35 Ответить
насколько настолько
19.08.2022 22:38 Ответить
Прочитав заголовок, я искренне обрадовался, что агрессор наконец-то захлебнется свои газом.
А прочитав текст, понял, что это только на 3-и дня
19.08.2022 23:22 Ответить
19.08.2022 19:53 Ответить
чем ближе зима, тем более и более пропарашными будут становится немцы. даже без угроз. просто по натуре своей. пока открыто не перейдут на сторону параши и первыми снимут с неё все санкции.
19.08.2022 20:02 Ответить
Ждём, когда Запад прогнётся с санкциями
19.08.2022 20:03 Ответить
Хотят вымогать немчуру запустить СП-2. Пид@р@сы (Шольс и "комнания") давно бы уже открыли вентель, если на них косо не смотрели из Лондона и Вашингтона!
19.08.2022 20:09 Ответить
Чому ці дебіли, європейські політики не побудують газопровод з арабських країн? Катару, Саудівської Аравії і ОАЕ.

Там газу більше ніж в росії.

Скинулись би всіма країнами ЄС і побудували б за 5 років для всієї Європи газопровід. Якщо швидко треба - то декілька фірм будували б різні ділянки труби одночасно.

Європа зараз споживає 200 млрд кубів російського газу на рік. Заклали б таку потужність газопроводу.

19.08.2022 20:13 Ответить
можно и через ирак и туркцию
проще даже
19.08.2022 21:02 Ответить
шо за планы такие при наличии 3-х турбин останавливать все
19.08.2022 20:36 Ответить
Тільки від однієї цієї новини, газ подорожчав на 150$. Дуже Раша переживає, як не переживати, тільки за минулий тиждень, В ЗВР 6,1 млрд $ закинули (еквівалент) долари чогось не накопичують)))
19.08.2022 20:47 Ответить
Ого..скільки кацапських ботів набігло
19.08.2022 20:59 Ответить
вони напевно не в курсі що газ.сховища європи заповнені на майже 70% і до середини вересня будуть на 100,газовози шпарять з двох америк,бл.сходу,ще й нам поможуть,то тільки у нас срач і плач постійний про газ
19.08.2022 21:09 Ответить
а кто сказал что ремонт сделают siemens))
19.08.2022 21:01 Ответить
Це все що залишилось у них,лякати газом бо всі готові до зими і ніхто не боїться. Так,можливо в футболках ходити не прийдеться,але не замерзнемо. Суть в тому,що зиму самі кацапи не переживуть.
19.08.2022 21:59 Ответить
Мыло верёвка эшафот.
19.08.2022 22:17 Ответить
Прэсує Гєрманію і Шульця билять!!!
19.08.2022 22:57 Ответить
 
 