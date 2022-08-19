27 783 35
"Газпром" объявил о полной остановке "Северного потока"
"Газпром" объявил об остановке единственной оставшейся турбины "Северного потока" на ремонт на трое суток с 31 августа.
Об этом идет речь в телеграмм-канале компании, передает Цензор.НЕТ.
Поставка газа в настоящее время "Северным потоком" будет остановлена.
Турбину остановят "для проведения технического обслуживания и планово предупредительных работ". Их выполнит Газпром вместе со специалистами компании Siemens. Согласно регламенту компании, техническое обслуживание нужно проводить каждые 1000 часов.
После проведения технического обслуживания транспортировку газа планируют возобновить до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Справа в тому, що в нелінійних системах управління (читай насьогодні - в гібридній війні) головною умовою керування об'єктом управління (ОУ) зі сторони управляючого джерела сигналу (суб'єкта управління - СУ) - це досягнення безпохибкового зв'язку між цими обома ОУ і СУ.
Таким чином, щоби не стати або перестати бути об'єктом управління (ОУ) в нелінійній системі достатньо простого рішення: розірвати всі зв'язки з управляючим суб'єктом (СУ), який може і не бути енергетично потужніший за ОУ, але є активним й через це не стає сам ОУ в такій системі.
То ж у теперішній гібридній/нелінійній війні Світу і цивілізації з Пітьмою, що ховається за назвою "Росія", ключом перемоги над нею є повний розрив всіх існуючих політичних, економічних, культурних, наукових й інших зв'язків.
Україна йде саме цим шляхом до перемоги над рашистською пітьмою.
