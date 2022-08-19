"Газпром" оголосив про повну зупинку "Північного потоку"

"Газпром" оголосив про зупинення єдиної турбіни "Північного потоку", що залишилася, на ремонт на три доби з 31 серпня.

Про це йдеться у телеграм-каналі компанії, передає Цензор.НЕТ.

Постачання газу на цей час "Північним потоком" буде зупинено.

Турбіну зупинять "для проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт". Їх виконає "Газпром" разом із фахівцями компанії Siemens. За регламентом компанії, технічне обслуговування потрібно проводити кожні 1000 годин.

Після проведення технічного обслуговування транспортування газу планують відновити до рівня 33 млн кубометрів на добу.