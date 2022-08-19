УКР
Новини Газова війна
"Газпром" оголосив про повну зупинку "Північного потоку"

газпром

"Газпром" оголосив про зупинення єдиної турбіни "Північного потоку", що залишилася, на ремонт на три доби з 31 серпня.

 Про це йдеться у телеграм-каналі компанії, передає Цензор.НЕТ.

Постачання газу на цей час "Північним потоком" буде зупинено.

Турбіну зупинять "для проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт". Їх виконає "Газпром" разом із фахівцями компанії Siemens. За регламентом компанії, технічне обслуговування потрібно проводити кожні 1000 годин.

Після проведення технічного обслуговування транспортування газу планують відновити до рівня 33 млн кубометрів на добу.

Автор: 

газ (10648) газопровід (1558) Газпром (3416) Північний потік (2481)
+38
це можна назвати так - "Меркель. Наследие"
19.08.2022 19:12 Відповісти
+20
Ну-ну, газ не зброя, надійні партнери, надіюсь що країна-бензоколонка, країна-терорист буде знищена
19.08.2022 19:17 Відповісти
+16
Вони як раз намагаються змусити підключити пп2. Поки пп1 "ремонтують". А потім обидва підключать, а нашу ГТС відключать
19.08.2022 19:20 Відповісти
debili esho odin fakel hotjat zazhech ?
19.08.2022 19:10 Відповісти
це можна назвати так - "Меркель. Наследие"
19.08.2022 19:12 Відповісти
С неё немцы спросят весной .
19.08.2022 19:14 Відповісти
Весной леваки популисты будут иметь рейтинг 73%
19.08.2022 21:52 Відповісти
Чергова гра м,язами і класичний хід раші-- не буде північного потоку 2-- не буде газу. Тепер чекаємо на прогин, або не прогин Німеччини, та інших країн...
19.08.2022 19:27 Відповісти
👍 кацапи самі собі риють могилу,продажна німчура вчора волала що пора знімати санкції та запускати ПП-2 бо німці замерзнуть цієї зими..но кацапи молодці переграли всіх
19.08.2022 19:13 Відповісти
Вони як раз намагаються змусити підключити пп2. Поки пп1 "ремонтують". А потім обидва підключать, а нашу ГТС відключать
19.08.2022 19:20 Відповісти
Это, чтобы ни у кого не было сомнений. Так сказать - закрепляют.
19.08.2022 19:34 Відповісти
Да и подавитесь своими рашисткими газами . ЕС быстрее прозреет .
19.08.2022 19:13 Відповісти
Ну-ну, газ не зброя, надійні партнери, надіюсь що країна-бензоколонка, країна-терорист буде знищена
19.08.2022 19:17 Відповісти
Путін показує німцям їх місце! Тепер буде Велика Албанія
19.08.2022 19:19 Відповісти
Це та сама війна Пітьми проти Світу і цивілізації.
Справа в тому, що в нелінійних системах управління (читай насьогодні - в гібридній війні) головною умовою керування об'єктом управління (ОУ) зі сторони управляючого джерела сигналу (суб'єкта управління - СУ) - це досягнення безпохибкового зв'язку між цими обома ОУ і СУ.
Таким чином, щоби не стати або перестати бути об'єктом управління (ОУ) в нелінійній системі достатньо простого рішення: розірвати всі зв'язки з управляючим суб'єктом (СУ), який може і не бути енергетично потужніший за ОУ, але є активним й через це не стає сам ОУ в такій системі.
То ж у теперішній гібридній/нелінійній війні Світу і цивілізації з Пітьмою, що ховається за назвою "Росія", ключом перемоги над нею є повний розрив всіх існуючих політичних, економічних, культурних, наукових й інших зв'язків.
Україна йде саме цим шляхом до перемоги над рашистською пітьмою.
19.08.2022 19:23 Відповісти
Опять очередные пугалки для европейцев. В газопроводе таких турбин 12 штук. Причем в работе всегда максимум половина, остальные же резервные, как раз на случай сервисного обслуживания.
19.08.2022 19:27 Відповісти
но почему то тех обслуживание одной турбины
вызывает полную остановку газопровода

думают что другие все тупые и не знаю
что так не может быть

шантаж устраивают короче

чтобы сп2 запустили
19.08.2022 21:04 Відповісти
Так они же ведутся
19.08.2022 21:46 Відповісти
Та турбина тоже устала.
19.08.2022 19:34 Відповісти
На сколько радостный заголовок.
На столько же грустная статья.
19.08.2022 19:35 Відповісти
насколько настолько
19.08.2022 22:38 Відповісти
Прочитав заголовок, я искренне обрадовался, что агрессор наконец-то захлебнется свои газом.
А прочитав текст, понял, что это только на 3-и дня
19.08.2022 23:22 Відповісти
19.08.2022 19:53 Відповісти
чем ближе зима, тем более и более пропарашными будут становится немцы. даже без угроз. просто по натуре своей. пока открыто не перейдут на сторону параши и первыми снимут с неё все санкции.
19.08.2022 20:02 Відповісти
Ждём, когда Запад прогнётся с санкциями
19.08.2022 20:03 Відповісти
Хотят вымогать немчуру запустить СП-2. Пид@р@сы (Шольс и "комнания") давно бы уже открыли вентель, если на них косо не смотрели из Лондона и Вашингтона!
19.08.2022 20:09 Відповісти
Чому ці дебіли, європейські політики не побудують газопровод з арабських країн? Катару, Саудівської Аравії і ОАЕ.

Там газу більше ніж в росії.

Скинулись би всіма країнами ЄС і побудували б за 5 років для всієї Європи газопровід. Якщо швидко треба - то декілька фірм будували б різні ділянки труби одночасно.

Європа зараз споживає 200 млрд кубів російського газу на рік. Заклали б таку потужність газопроводу.

19.08.2022 20:13 Відповісти
можно и через ирак и туркцию
проще даже
19.08.2022 21:02 Відповісти
шо за планы такие при наличии 3-х турбин останавливать все
19.08.2022 20:36 Відповісти
Тільки від однієї цієї новини, газ подорожчав на 150$. Дуже Раша переживає, як не переживати, тільки за минулий тиждень, В ЗВР 6,1 млрд $ закинули (еквівалент) долари чогось не накопичують)))
19.08.2022 20:47 Відповісти
Ого..скільки кацапських ботів набігло
19.08.2022 20:59 Відповісти
вони напевно не в курсі що газ.сховища європи заповнені на майже 70% і до середини вересня будуть на 100,газовози шпарять з двох америк,бл.сходу,ще й нам поможуть,то тільки у нас срач і плач постійний про газ
19.08.2022 21:09 Відповісти
а кто сказал что ремонт сделают siemens))
19.08.2022 21:01 Відповісти
Це все що залишилось у них,лякати газом бо всі готові до зими і ніхто не боїться. Так,можливо в футболках ходити не прийдеться,але не замерзнемо. Суть в тому,що зиму самі кацапи не переживуть.
19.08.2022 21:59 Відповісти
Мыло верёвка эшафот.
19.08.2022 22:17 Відповісти
Прэсує Гєрманію і Шульця билять!!!
19.08.2022 22:57 Відповісти
 
 