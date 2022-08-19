27 783 35
"Газпром" оголосив про повну зупинку "Північного потоку"
"Газпром" оголосив про зупинення єдиної турбіни "Північного потоку", що залишилася, на ремонт на три доби з 31 серпня.
Про це йдеться у телеграм-каналі компанії, передає Цензор.НЕТ.
Постачання газу на цей час "Північним потоком" буде зупинено.
Турбіну зупинять "для проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт". Їх виконає "Газпром" разом із фахівцями компанії Siemens. За регламентом компанії, технічне обслуговування потрібно проводити кожні 1000 годин.
Після проведення технічного обслуговування транспортування газу планують відновити до рівня 33 млн кубометрів на добу.
Топ коментарі
+38 saper
показати весь коментар19.08.2022 19:12 Відповісти Посилання
+20 andriy niki1
показати весь коментар19.08.2022 19:17 Відповісти Посилання
+16 Вячеслав Зубарєв
показати весь коментар19.08.2022 19:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Справа в тому, що в нелінійних системах управління (читай насьогодні - в гібридній війні) головною умовою керування об'єктом управління (ОУ) зі сторони управляючого джерела сигналу (суб'єкта управління - СУ) - це досягнення безпохибкового зв'язку між цими обома ОУ і СУ.
Таким чином, щоби не стати або перестати бути об'єктом управління (ОУ) в нелінійній системі достатньо простого рішення: розірвати всі зв'язки з управляючим суб'єктом (СУ), який може і не бути енергетично потужніший за ОУ, але є активним й через це не стає сам ОУ в такій системі.
То ж у теперішній гібридній/нелінійній війні Світу і цивілізації з Пітьмою, що ховається за назвою "Росія", ключом перемоги над нею є повний розрив всіх існуючих політичних, економічних, культурних, наукових й інших зв'язків.
Україна йде саме цим шляхом до перемоги над рашистською пітьмою.
вызывает полную остановку газопровода
думают что другие все тупые и не знаю
что так не может быть
шантаж устраивают короче
чтобы сп2 запустили
На столько же грустная статья.
А прочитав текст, понял, что это только на 3-и дня
Там газу більше ніж в росії.
Скинулись би всіма країнами ЄС і побудували б за 5 років для всієї Європи газопровід. Якщо швидко треба - то декілька фірм будували б різні ділянки труби одночасно.
Європа зараз споживає 200 млрд кубів російського газу на рік. Заклали б таку потужність газопроводу.
проще даже