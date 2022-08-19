Войска РФ на ЗАЭС разместили оружие у реактора, - канадская разведка
Вблизи реактора крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции расположено российское военное оборудование.
Об этом сообщает разведывательное управление Вооруженных сил Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия разместила военное оборудование внутри периметра ЗАЭС, в том числе рядом со зданиями реактора и другими важными инфраструктурными объектами", – говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские сотрудники ЗАЭС продолжают поддерживать работу атомной станции под прямым наблюдением вооруженных российских военных, что "повышает риск человеческой ошибки из-за стресса и вмешательства в работу".
"Повышенного риска безопасности работы атомной электростанции не было бы, если бы не российское вторжение и оккупация региона", - подчеркнули в Вооруженных силах Канады.
Пуйло вже розуміє,що він не виграє цю війну,тому йде на такий крок.