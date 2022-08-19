РУС
Войска РФ на ЗАЭС разместили оружие у реактора, - канадская разведка

Вблизи реактора крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции расположено российское военное оборудование.

Об этом сообщает разведывательное управление Вооруженных сил Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия разместила военное оборудование внутри периметра ЗАЭС, в том числе рядом со зданиями реактора и другими важными инфраструктурными объектами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские сотрудники ЗАЭС продолжают поддерживать работу атомной станции под прямым наблюдением вооруженных российских военных, что "повышает риск человеческой ошибки из-за стресса и вмешательства в работу".

"Повышенного риска безопасности работы атомной электростанции не было бы, если бы не российское вторжение и оккупация региона", - подчеркнули в Вооруженных силах Канады.

Рашисты- ето самая позорная, трусливая в мире армия террористов, насильников, педофилов, убийц, мародеров воюющих только за спинами женщин и детей и прячущаяся за реактором.
19.08.2022 20:37 Ответить
То най ще й спати лягають просто на реакторі, щоб вже напевно.
19.08.2022 20:37 Ответить
Підвищеного ризику безпеці
роботи атомної електростанції не було б,
якби не російське вторгнення та окупація регіону",
- наголосили у Збройних силах Канади.

19.08.2022 20:40 Ответить
Йде відкритий шантаж та терор,щоб примусити нас до переговорів.
Пуйло вже розуміє,що він не виграє цю війну,тому йде на такий крок.
19.08.2022 20:42 Ответить
Вечір настає і бавовна розквіта.Крим,Євпаторія взрив!!!!
19.08.2022 20:42 Ответить
Такі дрібні деталі в Омані не обговорювались .
19.08.2022 20:50 Ответить
Лучше бы они еще в рыжем лесу покопали
19.08.2022 20:51 Ответить
...рюзке оккупанты на ЗАЭС,должны быть тихо зарезаны.. Как это всегда делается .
20.08.2022 07:08 Ответить
Хімічної атаки просють........... Скинути пару цистерн з хлором, чи шо...
20.08.2022 08:23 Ответить
 
 