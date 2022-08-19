УКР
Війська РФ на ЗАЕС розмістили зброю біля реактора, - канадська розвідка

заес

Поблизу із реактором найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції розташоване російське військове обладнання.

Про це повідомляє розвідувальне управління Збройних сил Канади, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія розмістила військове обладнання всередині периметру ЗАЕС, в тому числі поруч із будівлями реактора та іншими важливими інфраструктурними об’єктами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські співробітники ЗАЕС продовжують підтримувати роботу атомної станції під прямим наглядом озброєних російських військових, "що підвищує ризик людської помилки через стрес та втручання у роботу".

"Підвищеного ризику безпеці роботи атомної електростанції не було б, якби не російське вторгнення та окупація регіону", - наголосили у Збройних силах Канади.

армія рф (18810) Канада (2268) розвідка (3925) Запорізька АЕС (1456) атака на ЗАЕС (174)
Рашисты- ето самая позорная, трусливая в мире армия террористов, насильников, педофилов, убийц, мародеров воюющих только за спинами женщин и детей и прячущаяся за реактором.
19.08.2022 20:37 Відповісти
То най ще й спати лягають просто на реакторі, щоб вже напевно.
19.08.2022 20:37 Відповісти
Підвищеного ризику безпеці
роботи атомної електростанції не було б,
якби не російське вторгнення та окупація регіону",
- наголосили у Збройних силах Канади.

19.08.2022 20:40 Відповісти
Йде відкритий шантаж та терор,щоб примусити нас до переговорів.
Пуйло вже розуміє,що він не виграє цю війну,тому йде на такий крок.
19.08.2022 20:42 Відповісти
Вечір настає і бавовна розквіта.Крим,Євпаторія взрив!!!!
19.08.2022 20:42 Відповісти
Такі дрібні деталі в Омані не обговорювались .
19.08.2022 20:50 Відповісти
Лучше бы они еще в рыжем лесу покопали
19.08.2022 20:51 Відповісти
...рюзке оккупанты на ЗАЭС,должны быть тихо зарезаны.. Как это всегда делается .
20.08.2022 07:08 Відповісти
Хімічної атаки просють........... Скинути пару цистерн з хлором, чи шо...
20.08.2022 08:23 Відповісти
 
 