Війська РФ на ЗАЕС розмістили зброю біля реактора, - канадська розвідка
Поблизу із реактором найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції розташоване російське військове обладнання.
Про це повідомляє розвідувальне управління Збройних сил Канади, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія розмістила військове обладнання всередині периметру ЗАЕС, в тому числі поруч із будівлями реактора та іншими важливими інфраструктурними об’єктами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські співробітники ЗАЕС продовжують підтримувати роботу атомної станції під прямим наглядом озброєних російських військових, "що підвищує ризик людської помилки через стрес та втручання у роботу".
"Підвищеного ризику безпеці роботи атомної електростанції не було б, якби не російське вторгнення та окупація регіону", - наголосили у Збройних силах Канади.
