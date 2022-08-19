УКР
19 486 51

Окупанти розмістили військову техніку в машинній залі ЗАЕС. ВIДЕО

Російські загарбники розмістили військову техніку в машинній залі Запорізької атомної електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, оприлюднивши відповідне відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми закликаємо надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС, - Держдеп США

Автор: 

окупація (6866) техніка (1934) Запорізька АЕС (1456)
Топ коментарі
+47
Які ***** ,в нас ******* сусіди
19.08.2022 10:49 Відповісти
+33
Ну це ж не серед житлових будинкiв, так що можна. Я ж нiчого не переплутав, Amnesty?
19.08.2022 11:05 Відповісти
+31
*******, реально *******... Их нужно уничтожить.
19.08.2022 11:25 Відповісти
А хто там писав,що покидають місто...
19.08.2022 10:48 Відповісти
https://subbota.ua/news/187087/rosijski-zagarbniki-vivodyat-tehniku-z-energodaru
19.08.2022 11:05 Відповісти
Покидають, але тiльки мабуть на якийсь час - у найближчi села. Скорiше за все готуються робити показуху перед МАГАТЕ... ФСБ-шнiки та iнша ******* типу колаборантiв - залишаються в мiстi.
19.08.2022 11:34 Відповісти
Які ***** ,в нас ******* сусіди
19.08.2022 10:49 Відповісти
Хай Європа дивится і чекає свого кінця
19.08.2022 10:50 Відповісти
Та ніякого там "кінця" не буде - то все понти. Щоб зруйнувати реактор цього типу треба НУ ДУЖЕ постаратися. Європейські й американські лідери це знають, тому й не ведуться.
19.08.2022 10:56 Відповісти
фукусима не согласна с тобой
19.08.2022 11:00 Відповісти
Фукусиму проектировал дегрод, резервные генератлры были установлены ниже уровня затопления. За это и получил 15 лет тюрьмы.
19.08.2022 11:09 Відповісти
то есть если реактор расплавится от перегрева, но его не затопит морем - то это типа перемога?
19.08.2022 11:29 Відповісти
Якщо стержні опустять то не повинен. Мабуть.
Але так, можуть бути варіанти.
19.08.2022 12:03 Відповісти
я по простому, до дупи зупинка реактору у будь який спосіб, потрібна вода для охолодження!
злийте водосховище, зупиніть підживлення вобою басейнів і привіт фукусіма
19.08.2022 13:30 Відповісти
А стержни не опустились до конца из-за заглохшего реактора
19.08.2022 13:46 Відповісти
Генераторов, опечатка
19.08.2022 13:47 Відповісти
до дупи дизеля, як що прибрати водовостачання
19.08.2022 13:26 Відповісти
За словами голови спецкомітету з оборони в Палаті громад Сполученого Королівства, "прояснімо це зараз: будь-яке навмисне ушкодження, що викличе можливий витік радіації на українському ядерному реакторі, буде порушенням ст. 5 статуту НАТО".

Його підтримав член Палати представників від штату Іллінойс Адам Кінзінгер.

"Це так на 100%. Навіть не обговорюється. Будь-який витік уб'є людей у країнах НАТО, це автоматичне включення ст. 5",
20.08.2022 09:57 Відповісти
Разрушить, может быть и нельзя, а вот в ручном режиме ввести в аварийную ситуацию- запросто. Оставить без охлаждения - шо два пальца... Похлеще Чернобыля будет.
19.08.2022 11:32 Відповісти
Там есть автоматика, которую нельзя обойти. И у нее дублирование систем.
19.08.2022 13:48 Відповісти
прибрати охолодження І УСЬО, фукусіма гарантована на протязі 3 днів +-2, в залежності від часу зупинки реактору.
19.08.2022 13:25 Відповісти
що каже Путінесті проститушинал?
19.08.2022 11:24 Відповісти
ЗАЕС наче б то слуги віддали під керівництво Татрових, Портнових якщоя я не помиляюсь. То чому дивуватись про наслідки.
19.08.2022 10:53 Відповісти
там вполне могут быть полные грузовики взрывчатки
19.08.2022 11:01 Відповісти
Скоріше за все так і є. Артилерію зі станції вивели, але саму станцію замінували
19.08.2022 12:43 Відповісти
Ну це ж не серед житлових будинкiв, так що можна. Я ж нiчого не переплутав, Amnesty?
19.08.2022 11:05 Відповісти
Я їм-***** Цей блискучий коммент обов'язково переадресую.
19.08.2022 12:11 Відповісти
Відтепер цих грантожерів слід називати "Гамнисті Інтернешнл", не інакше
19.08.2022 16:00 Відповісти
бл*ди интернешенал
19.08.2022 16:56 Відповісти
Кацапи підарасня мерзотна
19.08.2022 11:09 Відповісти
Оце так,бенладен відпочиває.
19.08.2022 11:28 Відповісти
Крысы рюZkoго мира должны быть уничтожены навсегда на планете Земля...это нелюди...
19.08.2022 11:13 Відповісти
кацапи - найгидкіші, найпідліші, наймерзотніші створіння
19.08.2022 11:16 Відповісти
Для большей безопасности оккупантам необходимо самим разместится поближе к реактору
19.08.2022 11:17 Відповісти
*******, реально *******... Их нужно уничтожить.
19.08.2022 11:25 Відповісти
Разом із Зе лупами !
19.08.2022 11:29 Відповісти
там долбаебы генералы не знали про рыжий лес, что им про станцию знать и радиацию?

В грузовиках снаряды для градов для обстрела Никополя.
19.08.2022 11:44 Відповісти
Это только начало...
19.08.2022 11:58 Відповісти
А где эти - международно амнистированные со своими типа расследованиями? Или все норм?
19.08.2022 12:16 Відповісти
вони між ногами у путлєра
19.08.2022 12:36 Відповісти
Вынипанимаити, этадругои!
19.08.2022 17:03 Відповісти
Кацапи це вам не допоможе уникнути смерті
19.08.2022 12:34 Відповісти
Респект оператору. Ризикував неабияк. Мабуть телефон з умвімкнутою камерою десь в сумці був і знімав через якийся отвір
19.08.2022 12:55 Відповісти
Дикуни. Видно буряти у орків ще не закінчились...
19.08.2022 13:04 Відповісти
Цікаво, бурят чи тувинець кине недопалок або сірник?

Європа! Коли нас вже не буде, одічалиє прийдуть до вас.
19.08.2022 13:39 Відповісти
Тварюки
19.08.2022 14:07 Відповісти
Путлєр і його кривава банда зовсім йо@бнулись 😡
Невже вони не розуміють , що якщо щось трапиться трагічне ( а це не тільки для украінців) на ЗАЕС , то отримать те саме на росіі !

Кончені тварюки !!
19.08.2022 14:30 Відповісти
Сцикливые мудаки...
19.08.2022 16:36 Відповісти
США, это еще не терроризм, нет? что вы сс*тесь!
19.08.2022 17:02 Відповісти
ужасно...
жаль что все международные организации безсильны против тупого быдла - террористов *****, которые и сами не понимают ужасных последствия из-за какого-нибудь долбо*ба или рукожопа...
это не война...и тем более не "спецоперация в бамбасе"... это шантаж и терроризм...
19.08.2022 17:55 Відповісти
Международные организации оказались полными импотентами перед сьехавшего с ума старческого маньяка-убийцы.
20.08.2022 00:21 Відповісти
«Если в этом мире возможен путин, то этот мир особой ценности и не представляет. 2022 год доказал то, что то удалось сделать за 5400 лет цивилизации, цивилизацией назвать очень трудно.»
Невзоров А.
20.08.2022 00:14 Відповісти
поки ми їх не знищимо покою нам не бачити
20.08.2022 23:55 Відповісти
 
 