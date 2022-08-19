Оккупанты разместили военную технику в машинном зале ЗАЭС. ВИДЕО
Российские захватчики разместили военную технику в машинном зале Запорожской атомной электростанции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, обнародовав соответствующее видео.
Але так, можуть бути варіанти.
злийте водосховище, зупиніть підживлення вобою басейнів і привіт фукусіма
Його підтримав член Палати представників від штату Іллінойс Адам Кінзінгер.
"Це так на 100%. Навіть не обговорюється. Будь-який витік уб'є людей у країнах НАТО, це автоматичне включення ст. 5",
В грузовиках снаряды для градов для обстрела Никополя.
Європа! Коли нас вже не буде, одічалиє прийдуть до вас.
Невже вони не розуміють , що якщо щось трапиться трагічне ( а це не тільки для украінців) на ЗАЕС , то отримать те саме на росіі !
Кончені тварюки !!
жаль что все международные организации безсильны против тупого быдла - террористов *****, которые и сами не понимают ужасных последствия из-за какого-нибудь долбо*ба или рукожопа...
это не война...и тем более не "спецоперация в бамбасе"... это шантаж и терроризм...
Невзоров А.