19 486 51

Оккупанты разместили военную технику в машинном зале ЗАЭС. ВИДЕО

Российские захватчики разместили военную технику в машинном зале Запорожской атомной электростанции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, обнародовав соответствующее видео.

Топ комментарии
+47
Які ***** ,в нас ******* сусіди
19.08.2022 10:49 Ответить
+33
Ну це ж не серед житлових будинкiв, так що можна. Я ж нiчого не переплутав, Amnesty?
19.08.2022 11:05 Ответить
+31
*******, реально *******... Их нужно уничтожить.
19.08.2022 11:25 Ответить
А хто там писав,що покидають місто...
19.08.2022 10:48 Ответить
https://subbota.ua/news/187087/rosijski-zagarbniki-vivodyat-tehniku-z-energodaru
19.08.2022 11:05 Ответить
Покидають, але тiльки мабуть на якийсь час - у найближчi села. Скорiше за все готуються робити показуху перед МАГАТЕ... ФСБ-шнiки та iнша ******* типу колаборантiв - залишаються в мiстi.
19.08.2022 11:34 Ответить
Які ***** ,в нас ******* сусіди
19.08.2022 10:49 Ответить
Хай Європа дивится і чекає свого кінця
19.08.2022 10:50 Ответить
Та ніякого там "кінця" не буде - то все понти. Щоб зруйнувати реактор цього типу треба НУ ДУЖЕ постаратися. Європейські й американські лідери це знають, тому й не ведуться.
19.08.2022 10:56 Ответить
фукусима не согласна с тобой
19.08.2022 11:00 Ответить
Фукусиму проектировал дегрод, резервные генератлры были установлены ниже уровня затопления. За это и получил 15 лет тюрьмы.
19.08.2022 11:09 Ответить
то есть если реактор расплавится от перегрева, но его не затопит морем - то это типа перемога?
19.08.2022 11:29 Ответить
Якщо стержні опустять то не повинен. Мабуть.
Але так, можуть бути варіанти.
19.08.2022 12:03 Ответить
я по простому, до дупи зупинка реактору у будь який спосіб, потрібна вода для охолодження!
злийте водосховище, зупиніть підживлення вобою басейнів і привіт фукусіма
19.08.2022 13:30 Ответить
А стержни не опустились до конца из-за заглохшего реактора
19.08.2022 13:46 Ответить
Генераторов, опечатка
19.08.2022 13:47 Ответить
до дупи дизеля, як що прибрати водовостачання
19.08.2022 13:26 Ответить
За словами голови спецкомітету з оборони в Палаті громад Сполученого Королівства, "прояснімо це зараз: будь-яке навмисне ушкодження, що викличе можливий витік радіації на українському ядерному реакторі, буде порушенням ст. 5 статуту НАТО".

Його підтримав член Палати представників від штату Іллінойс Адам Кінзінгер.

"Це так на 100%. Навіть не обговорюється. Будь-який витік уб'є людей у країнах НАТО, це автоматичне включення ст. 5",
20.08.2022 09:57 Ответить
Разрушить, может быть и нельзя, а вот в ручном режиме ввести в аварийную ситуацию- запросто. Оставить без охлаждения - шо два пальца... Похлеще Чернобыля будет.
показать весь комментарий
Там есть автоматика, которую нельзя обойти. И у нее дублирование систем.
показать весь комментарий
прибрати охолодження І УСЬО, фукусіма гарантована на протязі 3 днів +-2, в залежності від часу зупинки реактору.
показать весь комментарий
що каже Путінесті проститушинал?
показать весь комментарий
ЗАЕС наче б то слуги віддали під керівництво Татрових, Портнових якщоя я не помиляюсь. То чому дивуватись про наслідки.
показать весь комментарий
там вполне могут быть полные грузовики взрывчатки
показать весь комментарий
Скоріше за все так і є. Артилерію зі станції вивели, але саму станцію замінували
показать весь комментарий
Ну це ж не серед житлових будинкiв, так що можна. Я ж нiчого не переплутав, Amnesty?
19.08.2022 11:05 Ответить
Я їм-***** Цей блискучий коммент обов'язково переадресую.
19.08.2022 12:11 Ответить
Відтепер цих грантожерів слід називати "Гамнисті Інтернешнл", не інакше
19.08.2022 16:00 Ответить
бл*ди интернешенал
19.08.2022 16:56 Ответить
Кацапи підарасня мерзотна
19.08.2022 11:09 Ответить
Оце так,бенладен відпочиває.
19.08.2022 11:28 Ответить
Крысы рюZkoго мира должны быть уничтожены навсегда на планете Земля...это нелюди...
19.08.2022 11:13 Ответить
кацапи - найгидкіші, найпідліші, наймерзотніші створіння
19.08.2022 11:16 Ответить
Для большей безопасности оккупантам необходимо самим разместится поближе к реактору
19.08.2022 11:17 Ответить
*******, реально *******... Их нужно уничтожить.
19.08.2022 11:25 Ответить
Разом із Зе лупами !
19.08.2022 11:29 Ответить
там долбаебы генералы не знали про рыжий лес, что им про станцию знать и радиацию?

В грузовиках снаряды для градов для обстрела Никополя.
19.08.2022 11:44 Ответить
Это только начало...
19.08.2022 11:58 Ответить
А где эти - международно амнистированные со своими типа расследованиями? Или все норм?
19.08.2022 12:16 Ответить
вони між ногами у путлєра
19.08.2022 12:36 Ответить
Вынипанимаити, этадругои!
19.08.2022 17:03 Ответить
Кацапи це вам не допоможе уникнути смерті
19.08.2022 12:34 Ответить
Респект оператору. Ризикував неабияк. Мабуть телефон з умвімкнутою камерою десь в сумці був і знімав через якийся отвір
19.08.2022 12:55 Ответить
Дикуни. Видно буряти у орків ще не закінчились...
19.08.2022 13:04 Ответить
Цікаво, бурят чи тувинець кине недопалок або сірник?

Європа! Коли нас вже не буде, одічалиє прийдуть до вас.
19.08.2022 13:39 Ответить
Тварюки
19.08.2022 14:07 Ответить
Путлєр і його кривава банда зовсім йо@бнулись 😡
Невже вони не розуміють , що якщо щось трапиться трагічне ( а це не тільки для украінців) на ЗАЕС , то отримать те саме на росіі !

Кончені тварюки !!
19.08.2022 14:30 Ответить
Сцикливые мудаки...
19.08.2022 16:36 Ответить
США, это еще не терроризм, нет? что вы сс*тесь!
19.08.2022 17:02 Ответить
ужасно...
жаль что все международные организации безсильны против тупого быдла - террористов *****, которые и сами не понимают ужасных последствия из-за какого-нибудь долбо*ба или рукожопа...
это не война...и тем более не "спецоперация в бамбасе"... это шантаж и терроризм...
19.08.2022 17:55 Ответить
Международные организации оказались полными импотентами перед сьехавшего с ума старческого маньяка-убийцы.
20.08.2022 00:21 Ответить
«Если в этом мире возможен путин, то этот мир особой ценности и не представляет. 2022 год доказал то, что то удалось сделать за 5400 лет цивилизации, цивилизацией назвать очень трудно.»
Невзоров А.
20.08.2022 00:14 Ответить
поки ми їх не знищимо покою нам не бачити
20.08.2022 23:55 Ответить
 
 