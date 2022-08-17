Рашисты готовят кровавую провокацию в оккупированном Мариуполе, - Стратком ВСУ

В ВСУ призывают не доверять российской пропаганде.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По приказу гауляйтера Е.Балицкого местным жителям раздают листовки, в которых описано, как нужно себя вести, чтобы спастись от HIMARS. Обычно такие действия являются поверхностным доказательством коварных намерений оккупантов, мол, мы вас предупреждали.

На фоне полных провалов на всех "фронтах", повального "курения в неустановленных местах", массового дизертирства в ВС РФ, измены командиров и начальников, оккупанты хотят отвлечь внимание, совершив кровавую провокацию, и обвинить ВСУ", - говорится в сообщении.

В ВСУ призывают гражданское население не доверять российской пропаганде. Украинские защитники не вели и не будут вести обстрелы населения.

