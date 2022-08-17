РУС
Рашисты готовят кровавую провокацию в оккупированном Мариуполе, - Стратком ВСУ

В ВСУ призывают не доверять российской пропаганде.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По приказу гауляйтера Е.Балицкого местным жителям раздают листовки, в которых описано, как нужно себя вести, чтобы спастись от HIMARS. Обычно такие действия являются поверхностным доказательством коварных намерений оккупантов, мол, мы вас предупреждали.

На фоне полных провалов на всех "фронтах", повального "курения в неустановленных местах", массового дизертирства в ВС РФ, измены командиров и начальников, оккупанты хотят отвлечь внимание, совершив кровавую провокацию, и обвинить ВСУ", - говорится в сообщении.

В ВСУ призывают гражданское население не доверять российской пропаганде. Украинские защитники не вели и не будут вести обстрелы населения.

Смотрите также: Российские "Грады" ведут огонь с территории Каховской ГЭС, чтобы вызвать ответный огонь ВСУ. ВИДЕО

армия РФ (20613) Мелитополь (622) оккупация (10299) провокация (1468)
кровавішу, ніж та бойня, яку вони там влаштували? Там вже народу стільки нема, щоб переплюнути "Драмтеатр".
17.08.2022 18:00 Ответить
"лєнточка" на ключах від "дєди воєвалі"
17.08.2022 18:11 Ответить
канализація без протигаза це то шо нада! ))) можно було б і в унітазах ховаться, ну їх братскі буряти покрали ))
17.08.2022 18:02 Ответить
Г+Г як не як коригувальниками відпрацювали.
17.08.2022 18:51 Ответить
Цих центрів потриндеть, як собак нерізаних. Все, що могли ви вже зробили
17.08.2022 18:04 Ответить
Меня пугают эти новые аббревиатуры. Стратком - кого-то страчивает?
17.08.2022 18:06 Ответить
Як завжди, когось нах@ячиває. Як стара кошелка, поділюсь, після перевороту на русні такої кількості абревіатур з'явилося, але ''наші'' перевершують. Гей там в Польші, ви оформлюєте різні документи, там таке є?
17.08.2022 18:15 Ответить
Пани, Ви мене вспокили, вибачьте нема украинськои
17.08.2022 19:14 Ответить
Вивчає стратосферу...
17.08.2022 19:52 Ответить
Нехай ці бомажки собі в сраку запхнуть. Де їм саме місце.
17.08.2022 18:11 Ответить
запасаться попкорном? буде гірше чим найвеличнійший вже влаштував, здавши Азов?
17.08.2022 18:15 Ответить
Типу, от почне наближатись Хаймерс, то потрібно робити так.
17.08.2022 18:27 Ответить
От... ТОШНИТЬ дивитись на то поголів'я баранів дешевих! Історію всралиси пам'ятати. УПА що робила? Що про Крути тама пам'ятають Люди? Революція на Граніті у жовтні 1990-го що таке й як проходила? А тута... То 2500 продаються на бойню па камандє зеуйопища, яке "не давала наказу", а окуповані гарада вастока про Патріотизм черекають сотнями тисяч, але БОРОТИСЯ - фуйваманагризлопавсєймордє... Самі шмарклі з слізками... Най, блд, Яна Палаха пошукають у вікіппукії! ТОШНИТЬ, бігме...
17.08.2022 21:02 Ответить
 
 