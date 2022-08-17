УКР
Рашисти готують криваву провокацію в окупованому Маріуполі, - Стратком ЗСУ

мелітополь

В ЗСУ закликають не довіряти російській пропаганді.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За наказом гауляйтера Є.Балицького місцевим жителям роздають листівки, в яких описано як потрібно поводитися, щоб врятуватися від HIMARS. Зазавичай такі дії є поверхневим доказом підступних намірів окупантів, мовляв, ми ж вас попереджали.

На тлі повних провалів на всіх "фронтах", повального "курінння у невстановлених місцях", масового дизертирства в зс рф, зради командирів і начальників, окупант хоче відволікти увагу здійснивши криваву провокацію і звинуватити ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

В ЗСУ закликають цивільне населення не довіряти російській пропаганді. Українські захисники не вели та не вестимуть обстрілів населення.

Рашисти готують криваву провокацію в окупованому Маріуполі, - Стратком ЗСУ 01

армія рф (18766) Мелітополь (779) окупація (6860) провокація (790)
Топ коментарі
+13
кровавішу, ніж та бойня, яку вони там влаштували? Там вже народу стільки нема, щоб переплюнути "Драмтеатр".
показати весь коментар
17.08.2022 18:00 Відповісти
+5
"лєнточка" на ключах від "дєди воєвалі"
показати весь коментар
17.08.2022 18:11 Відповісти
+3
канализація без протигаза це то шо нада! ))) можно було б і в унітазах ховаться, ну їх братскі буряти покрали ))
показати весь коментар
17.08.2022 18:02 Відповісти
Г+Г як не як коригувальниками відпрацювали.
показати весь коментар
17.08.2022 18:51 Відповісти
Цих центрів потриндеть, як собак нерізаних. Все, що могли ви вже зробили
показати весь коментар
17.08.2022 18:04 Відповісти
Меня пугают эти новые аббревиатуры. Стратком - кого-то страчивает?
показати весь коментар
17.08.2022 18:06 Відповісти
Як завжди, когось нах@ячиває. Як стара кошелка, поділюсь, після перевороту на русні такої кількості абревіатур з'явилося, але ''наші'' перевершують. Гей там в Польші, ви оформлюєте різні документи, там таке є?
показати весь коментар
17.08.2022 18:15 Відповісти
Пани, Ви мене вспокили, вибачьте нема украинськои
показати весь коментар
17.08.2022 19:14 Відповісти
Вивчає стратосферу...
показати весь коментар
17.08.2022 19:52 Відповісти
Нехай ці бомажки собі в сраку запхнуть. Де їм саме місце.
показати весь коментар
17.08.2022 18:11 Відповісти
запасаться попкорном? буде гірше чим найвеличнійший вже влаштував, здавши Азов?
показати весь коментар
17.08.2022 18:15 Відповісти
Типу, от почне наближатись Хаймерс, то потрібно робити так.
показати весь коментар
17.08.2022 18:27 Відповісти
От... ТОШНИТЬ дивитись на то поголів'я баранів дешевих! Історію всралиси пам'ятати. УПА що робила? Що про Крути тама пам'ятають Люди? Революція на Граніті у жовтні 1990-го що таке й як проходила? А тута... То 2500 продаються на бойню па камандє зеуйопища, яке "не давала наказу", а окуповані гарада вастока про Патріотизм черекають сотнями тисяч, але БОРОТИСЯ - фуйваманагризлопавсєймордє... Самі шмарклі з слізками... Най, блд, Яна Палаха пошукають у вікіппукії! ТОШНИТЬ, бігме...
показати весь коментар
17.08.2022 21:02 Відповісти
 
 