Рашисти готують криваву провокацію в окупованому Маріуполі, - Стратком ЗСУ

В ЗСУ закликають не довіряти російській пропаганді.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За наказом гауляйтера Є.Балицького місцевим жителям роздають листівки, в яких описано як потрібно поводитися, щоб врятуватися від HIMARS. Зазавичай такі дії є поверхневим доказом підступних намірів окупантів, мовляв, ми ж вас попереджали.



На тлі повних провалів на всіх "фронтах", повального "курінння у невстановлених місцях", масового дизертирства в зс рф, зради командирів і начальників, окупант хоче відволікти увагу здійснивши криваву провокацію і звинуватити ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

В ЗСУ закликають цивільне населення не довіряти російській пропаганді. Українські захисники не вели та не вестимуть обстрілів населення.

