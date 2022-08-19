Ми закликаємо надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС, - Держдеп США

Представник Держдепу США Нед Прайс у четвер закликав забезпечити для МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС.

"МАГАТЕ має отримати доступ до Запорізької АЕС якнайшвидше", - сказав Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що США дуже занепокоєні ситуацією навколо Запорізької АЕС.

Минулого тижня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав Росію та Україну якнайшвидше допустити місію агентства до Запорізької АЕС, а також заявляв про свою готовність очолити її.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність будь-яких перешкод для відвідування місією МАГАТЕ Запорізької АЕС через територію України.

Також читайте: США знають про знущання росіян над співробітниками ЗАЕС, - Держдепартамент