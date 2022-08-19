Ми закликаємо надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС, - Держдеп США
Представник Держдепу США Нед Прайс у четвер закликав забезпечити для МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС.
"МАГАТЕ має отримати доступ до Запорізької АЕС якнайшвидше", - сказав Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він додав, що США дуже занепокоєні ситуацією навколо Запорізької АЕС.
Минулого тижня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав Росію та Україну якнайшвидше допустити місію агентства до Запорізької АЕС, а також заявляв про свою готовність очолити її.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність будь-яких перешкод для відвідування місією МАГАТЕ Запорізької АЕС через територію України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ядерний шантаж путіна має отримати жорстку відповідь міжнародного співтовариства.
Чітка заява Адміністрації Байдена про готовність невідкладно схвалити рішення про визнання росії країною спонсором тероризму у разі здійснення провокації на Запорізькій АЕС має змусити злочинний путінський режим переглянути свої жахливі плани. Дієвою могла б бути і спільна превентивна заява Групи Семи із попередженням росії про важкі наслідки у разі інцидентів на станції.
***** розуміє тільки мову сили.
Продемонструвати істерику, щоб потішити *****?
Бомбу на нього скинути?