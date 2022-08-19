УКР
Ми закликаємо надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС, - Держдеп США

Представник Держдепу США Нед Прайс у четвер закликав забезпечити для МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС.

"МАГАТЕ має отримати доступ до Запорізької АЕС якнайшвидше", - сказав Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що США дуже занепокоєні ситуацією навколо Запорізької АЕС.

Минулого тижня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав Росію та Україну якнайшвидше допустити місію агентства до Запорізької АЕС, а також заявляв про свою готовність очолити її.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність будь-яких перешкод для відвідування місією МАГАТЕ Запорізької АЕС через територію України.

Також читайте: США знають про знущання росіян над співробітниками ЗАЕС, - Держдепартамент

Держдепартамент США (1675) Запорізька АЕС (1456)
І що далі?Приїде стадо походить по ЗАЕС і поїде с якимось звітом .Ситуація буде нульова ! Ба більше це стадо може ще заявити що все під контролем.Доки орки не вийдуть с ЗАЕС це все інше МАЯЧНЯ !!!
19.08.2022 00:15 Відповісти
Щось недобре на ЗАЕС відбувається останні дні,чого ми,скоріш за все,не знаємо
19.08.2022 00:15 Відповісти
Та не звертайте увагу. Чим більше ви занепоєні, тим більше ***** радіє.
19.08.2022 00:22 Відповісти
І ми підтримуємо...
19.08.2022 01:42 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3896 Петро Порошенко :

Ядерний шантаж путіна має отримати жорстку відповідь міжнародного співтовариства.

Чітка заява Адміністрації Байдена про готовність невідкладно схвалити рішення про визнання росії країною спонсором тероризму у разі здійснення провокації на Запорізькій АЕС має змусити злочинний путінський режим переглянути свої жахливі плани. Дієвою могла б бути і спільна превентивна заява Групи Семи із попередженням росії про важкі наслідки у разі інцидентів на станції.

***** розуміє тільки мову сили.
19.08.2022 01:47 Відповісти
Ці заклики та стурбованість - як дрочіння безрукого діда кастрата...
19.08.2022 02:27 Відповісти
А що ви пропонуєте натомість?
Продемонструвати істерику, щоб потішити *****?
Бомбу на нього скинути?
19.08.2022 08:21 Відповісти
***** буде за це щось виторговувати
19.08.2022 08:20 Відповісти
 
 