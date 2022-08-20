Захватчики планируют развернуть так называемые "добровольческие" подразделения на Юге Украины, - ISW

На Юге Украины в целом и в Херсоне, в частности, захватчики намерены развернуть так называемые добровольческие подразделения.

Недавние украинские удары по российской военной и транспортной инфраструктуре в Крыму и Херсонской области, по всей вероятности, снижают уверенность России в безопасности их тыловых районов.

По данным Института, "украинские удары вызывают резонанс в российском информационном пространстве, несмотря на то, что эти сообщения были, вероятно, раздуты".

Как сообщал ISW 18 августа, российские источники преимущественно сообщали и распространяли ложные или преувеличенные сообщения, указывающие на панику в России.

Российские власти заметно усиливают меры безопасности в Крыму, что указывает на растущую обеспокоенность российских властей и гражданского населения относительно угрозы украинских ударов по тыловым районам, которые ранее считались безопасными.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 августа почти не изменилась, несмотря на заявления Минобороны России от 18 августа о том, что украинские войска устроят провокацию на ЗАЭС 19 августа.