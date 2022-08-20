Захватчики планируют развернуть так называемые "добровольческие" подразделения на Юге Украины, - ISW
На Юге Украины в целом и в Херсоне, в частности, захватчики намерены развернуть так называемые добровольческие подразделения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Недавние украинские удары по российской военной и транспортной инфраструктуре в Крыму и Херсонской области, по всей вероятности, снижают уверенность России в безопасности их тыловых районов.
По данным Института, "украинские удары вызывают резонанс в российском информационном пространстве, несмотря на то, что эти сообщения были, вероятно, раздуты".
Как сообщал ISW 18 августа, российские источники преимущественно сообщали и распространяли ложные или преувеличенные сообщения, указывающие на панику в России.
Российские власти заметно усиливают меры безопасности в Крыму, что указывает на растущую обеспокоенность российских властей и гражданского населения относительно угрозы украинских ударов по тыловым районам, которые ранее считались безопасными.
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 августа почти не изменилась, несмотря на заявления Минобороны России от 18 августа о том, что украинские войска устроят провокацию на ЗАЭС 19 августа.
PS: Надіюсь, що зараз мене в демократичній Україні, заблокують!!
Насіння в кишені, не забудьте, кинути.
Коли люфтваффе бомбило вночі бритів, стало питання про наводку. Знайшли. Німці використовували наведення за допомогою сигналу локаторів. І шо? почали встановлювати свої локатори, так сказати первісні РЕБ і бити по локаторах наводки а арту винесли на берег моря по трасах польотів. Втрати люфтваффе були надмірні. Арта проти крилатих ракет застосовувалась із новими американськими снарядами, половина ракет була збита артою. Подібні снаряди у німецьких гарматних ЗСУ. Половину ФАУ 1 була випущена з літаків ФВ морського базування. Оборона теж була комплексною. Аеродроми, винищувачі над морем, арта над берегом а цілі визначались локаторами, якими було всіяно все узбережжя. Тому і зараз з успіхом лупцюють по локаторах ПВО і РЕБам всіх мастей та вузлах звязку.