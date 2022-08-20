РУС
Захватчики планируют развернуть так называемые "добровольческие" подразделения на Юге Украины, - ISW

На Юге Украины в целом и в Херсоне, в частности, захватчики намерены развернуть так называемые добровольческие подразделения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Недавние украинские удары по российской военной и транспортной инфраструктуре в Крыму и Херсонской области, по всей вероятности, снижают уверенность России в безопасности их тыловых районов.

По данным Института, "украинские удары вызывают резонанс в российском информационном пространстве, несмотря на то, что эти сообщения были, вероятно, раздуты".

Как сообщал ISW 18 августа, российские источники преимущественно сообщали и распространяли ложные или преувеличенные сообщения, указывающие на панику в России.

Российские власти заметно усиливают меры безопасности в Крыму, что указывает на растущую обеспокоенность российских властей и гражданского населения относительно угрозы украинских ударов по тыловым районам, которые ранее считались безопасными.

Смотрите: Собирали информацию для вербовки и запугивания: разоблачены агенты РФ в пенитенциарной системе южных регионов Украины, - СБУ. ФОТО

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 августа почти не изменилась, несмотря на заявления Минобороны России от 18 августа о том, что украинские войска устроят провокацию на ЗАЭС 19 августа.

армия РФ (20685) Крым (26485) Херсон (3090) Херсонская область (5252)
+8
Предупреждаю, документы на жигули украинское военное руководство не выдает и не заверяет!
20.08.2022 07:45 Ответить
+8
пусть разворачивают все что угодно. ВСУ пох кого мочить
20.08.2022 08:08 Ответить
+5
Війна на Сході буде тривати роками, а орда поступово методично буде обживатися на Півдні. Їм Південь важливіше, ніж занюханий Донбас, навіть з тим літієм. Е/Е з ЗАЕС і вода до Криму + кавуни й хліб Запоріжжя + понти про "победу над бандеровцами" + "русский мир победил".

PS: Надіюсь, що зараз мене в демократичній Україні, заблокують!!
20.08.2022 08:08 Ответить
Війна на Сході буде тривати роками, а орда поступово методично буде обживатися на Півдні. Їм Південь важливіше, ніж занюханий Донбас, навіть з тим літієм. Е/Е з ЗАЕС і вода до Криму + кавуни й хліб Запоріжжя + понти про "победу над бандеровцами" + "русский мир победил".

PS: Надіюсь, що зараз мене в демократичній Україні, заблокують!!
20.08.2022 08:08 Ответить
Більше того, на мою думку, Крим ми не повернемо. Кошмарити можна. Тобто, завдавати шкоди базам, аеродромам, навіть топити кораблі. Але повернути...дуже сумніваюсь у цьому.
20.08.2022 08:49 Ответить
Если россия проглотит сдачу Херсона, а потом и Донбасса, то из Крыма они сами убегут. А за ними убежит Кавказ и Татарстан, посыпется всё
20.08.2022 14:51 Ответить
Ну так ти ж на дивані сидиш, "воїн" світла. Без тебе ніяк.
20.08.2022 09:14 Ответить
"Не дождетесь!"
20.08.2022 10:10 Ответить
А не пошел бы ты в лесок за трухиным, сепаратист?
показать весь комментарий
"друга армія куйла" змінює назву на "добровольчі підрозділи рашистського пса"
показать весь комментарий
Кацапи, як м'ясо не називай, а ви м'ясо.
Насіння в кишені, не забудьте, кинути.
20.08.2022 10:22 Ответить
Повідомлення, ймовірно були роздуті. Чиї повідомлення. ЗСУ не повідомляли про удари, тільки було відео очевидців. Погодьтесь,що 200 метровий гриб диму не "роздуває повідомлення а конкретизує підрив. Там ще один експерд видав про незайманість Бельбека.
Коли люфтваффе бомбило вночі бритів, стало питання про наводку. Знайшли. Німці використовували наведення за допомогою сигналу локаторів. І шо? почали встановлювати свої локатори, так сказати первісні РЕБ і бити по локаторах наводки а арту винесли на берег моря по трасах польотів. Втрати люфтваффе були надмірні. Арта проти крилатих ракет застосовувалась із новими американськими снарядами, половина ракет була збита артою. Подібні снаряди у німецьких гарматних ЗСУ. Половину ФАУ 1 була випущена з літаків ФВ морського базування. Оборона теж була комплексною. Аеродроми, винищувачі над морем, арта над берегом а цілі визначались локаторами, якими було всіяно все узбережжя. Тому і зараз з успіхом лупцюють по локаторах ПВО і РЕБам всіх мастей та вузлах звязку.
20.08.2022 10:49 Ответить
Війна на сході дйсно може тривати роками, дійсно росіяни можуть обживатися, але це те ж саме що відірвати від іншого шмат м'яса і пришити нитками до себе. Це м'ясо чуже тебе уб'є рано чи пізно. рф здохне і розвалиться на куски. Чим довше війна тим ц глибшій сраці москалі будуть в результаті
20.08.2022 10:51 Ответить
 
 