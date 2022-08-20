Документами из "Дії" разрешили пользоваться в других странах

Кабинет Министров разрешил украинцам пользоваться персональными данными из приложения "Дія" в других странах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на постановление правительства №910.

"Дію" признали 58 стран мира, государственные учреждения которых смогут использовать электронные документы в приложении.

При этом персональные данные украинцев не будут передаваться странам, которые Верховная Рада признала государствами-агрессорами или оккупантами.

Это также касается стран, которые находятся с ними в таможенных или военных союзах.

Вот перечень стран, в которых можно использовать "Дію":