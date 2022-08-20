Документами из "Дії" разрешили пользоваться в других странах
Кабинет Министров разрешил украинцам пользоваться персональными данными из приложения "Дія" в других странах.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на постановление правительства №910.
"Дію" признали 58 стран мира, государственные учреждения которых смогут использовать электронные документы в приложении.
При этом персональные данные украинцев не будут передаваться странам, которые Верховная Рада признала государствами-агрессорами или оккупантами.
Это также касается стран, которые находятся с ними в таможенных или военных союзах.
Вот перечень стран, в которых можно использовать "Дію":
- Австралия
- Азербайджан
- Аргентина
- Буркина-Фасо
- Люксембург
- Греция
- Грузия
- Израиль
- Ирландия
- Мавритания
- Италия
- Канада
- Андорра
- Лихтенштейн
- Монако
- Бельгия
- Дания
- Испания
- Марокко
- Норвегия
- Таиланд
- Швеция
- Латвия
- Литва
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Португалия
- Австрия
- Албания
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Эстония
- Исландия
- Кабо-Верде
- Кипр
- Мальта
- Молдова
- Северная Македония
- Польша
- Сан-Марино
- Сенегал
- Словения
- Хорватия
- Черногория
- Румыния
- Словакия
- Великобритания
- США
- Уругвай
- Тунис
- Турция
- Венгрия
- Германия
- Финляндия
- Франция
- Чехия
- Швейцария
