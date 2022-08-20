РУС
Документами из "Дії" разрешили пользоваться в других странах

Кабинет Министров разрешил украинцам пользоваться персональными данными из приложения "Дія" в других странах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на постановление правительства №910.

"Дію" признали 58 стран мира, государственные учреждения которых смогут использовать электронные документы в приложении.

При этом персональные данные украинцев не будут передаваться странам, которые Верховная Рада признала государствами-агрессорами или оккупантами.

Это также касается стран, которые находятся с ними в таможенных или военных союзах.

Читайте также: В "Дії" появятся документы на английском языке

Вот перечень стран, в которых можно использовать "Дію":

  • Австралия
  • Азербайджан
  • Аргентина
  • Буркина-Фасо
  • Люксембург
  • Греция
  • Грузия
  • Израиль
  • Ирландия
  • Мавритания
  • Италия
  • Канада
  • Андорра
  • Лихтенштейн
  • Монако
  • Бельгия
  • Дания
  • Испания
  • Марокко
  • Норвегия
  • Таиланд
  • Швеция
  • Латвия
  • Литва
  • Нидерланды
  • Новая Зеландия
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Португалия
  • Австрия
  • Албания
  • Болгария
  • Босния и Герцеговина
  • Эстония
  • Исландия
  • Кабо-Верде
  • Кипр
  • Мальта
  • Молдова
  • Северная Македония
  • Польша
  • Сан-Марино
  • Сенегал
  • Словения
  • Хорватия
  • Черногория
  • Румыния
  • Словакия
  • Великобритания
  • США
  • Уругвай
  • Тунис
  • Турция
  • Венгрия
  • Германия
  • Финляндия
  • Франция
  • Чехия
  • Швейцария

В смислі "кабмін дозволив"?! Тобто рік тому, не можна було показувати сертифікат вакцинації в "дії" прикордонникам в іноземному аеропорту? Чи все-таки кабмін дозволив іноземним правоохоронцям визнавати наші електронні документи?
20.08.2022 16:21 Ответить
Напевне писав хтось хто взагалі не в темі. У нас здається досі тьма людей які уявлення не мають як вона працює та поширюють фейки рф, ну або це просто її боти... Можна припустити що цим країнам дадуть дозвіл та інструмент щоб перевіряти справжність документів в Дії. Так як основне в Дії не "фотографія документа", а функція перевірки справжності іншим користувачем Дії.
20.08.2022 18:58 Ответить
Саме так: головне в "ДіЇ" на "картинка" на екрані смартфону - а можливість мати доступ до відповідних сертифікованих державних реєстрів для перевірки дійсності вказаних у застосунку даних особи(шляхом переходу на сайт реєстру через сканування QR-коду). Уся проблема у повноцінному використанні "Дії" за кордоном була у відсутності відтворення документів зрозумілою для більшості світу латиницею(це якраз стосується тих країн що визнають цей застосунок цифровим відповідником українських "паперових" документів).
20.08.2022 20:22 Ответить
Когда в очередной раз слышу про Дию, вспоминаю 12 стульеви Ильфа и Петрова: ...В таком случае, простите,- возразил великолепный Остап,- у меня есть не меньше основания, как говорил Энди Таккер, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом.
20.08.2022 17:32 Ответить
То,что нужно было сатане,сделал зелька.Он до войны кричал оцифровать всех нахер!!есть вид.А Дия,это херня,которая всех кто там погубит.Когда Мариуполь под завалами,зелька.в ВЭФ.предоставил док,который одобрили..кукухин код в тлф...где все о вас.Премия от сатаны.зельке обеспечена
21.08.2022 08:38 Ответить
 
 