Документами з "Дії" дозволили користуватися в інших країнах

Кабінет міністрів дозволив українцям користуватися персональними даними з додатку "Дія" в інших країнах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на постанову уряду №910.

"Дію" визнали 58 країн світу, державні установи яких зможуть використовувати електронні документи в додатку.

При цьому персональні дані українців не передаватимуть країнам, які Верховна Рада визнала державами-агресорами чи окупантами.

Також це стосується країн, які знаходяться з ними в митних чи воєнних союзах.

От перелік країн, в яких можна використовувати "Дію":

  • Австралія
  • Азербайджан
  • Аргентина
  • Буркіна-Фасо
  • Люксембург
  • Греція
  • Грузія
  • Ізраїль
  • Ірландія
  • Мавританія
  • Італія
  • Канада
  • Андорра
  • Ліхтенштейн
  • Монако
  • Бельгія
  • Данія
  • Іспанія
  • Марокко
  • Норвегія
  • Таїланд
  • Швеція
  • Латвія
  • Литва
  • Нідерланди
  • Нова Зеландія
  • Об’єднані Арабські Емірати
  • Португалія
  • Австрія
  • Албанія
  • Болгарія
  • Боснія і Герцеговина
  • Естонія
  • Ісландія
  • Кабо-Верде
  • Кіпр
  • Мальта
  • Молдова
  • Північна Македонія
  • Польща
  • Сан-Марино
  • Сенегал
  • Словенія
  • Хорватія
  • Чорногорія
  • Румунія
  • Словаччина
  • Велика Британія
  • США
  • Уругвай
  • Туніс
  • Туреччина
  • Угорщина
  • Німеччина
  • Фінляндія
  • Франція
  • Чехія
  • Швейцарія

В смислі "кабмін дозволив"?! Тобто рік тому, не можна було показувати сертифікат вакцинації в "дії" прикордонникам в іноземному аеропорту? Чи все-таки кабмін дозволив іноземним правоохоронцям визнавати наші електронні документи?
20.08.2022 16:21 Відповісти
Напевне писав хтось хто взагалі не в темі. У нас здається досі тьма людей які уявлення не мають як вона працює та поширюють фейки рф, ну або це просто її боти... Можна припустити що цим країнам дадуть дозвіл та інструмент щоб перевіряти справжність документів в Дії. Так як основне в Дії не "фотографія документа", а функція перевірки справжності іншим користувачем Дії.
20.08.2022 18:58 Відповісти
Саме так: головне в "ДіЇ" на "картинка" на екрані смартфону - а можливість мати доступ до відповідних сертифікованих державних реєстрів для перевірки дійсності вказаних у застосунку даних особи(шляхом переходу на сайт реєстру через сканування QR-коду). Уся проблема у повноцінному використанні "Дії" за кордоном була у відсутності відтворення документів зрозумілою для більшості світу латиницею(це якраз стосується тих країн що визнають цей застосунок цифровим відповідником українських "паперових" документів).
20.08.2022 20:22 Відповісти
Когда в очередной раз слышу про Дию, вспоминаю 12 стульеви Ильфа и Петрова: ...В таком случае, простите,- возразил великолепный Остап,- у меня есть не меньше основания, как говорил Энди Таккер, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом.
20.08.2022 17:32 Відповісти
То,что нужно было сатане,сделал зелька.Он до войны кричал оцифровать всех нахер!!есть вид.А Дия,это херня,которая всех кто там погубит.Когда Мариуполь под завалами,зелька.в ВЭФ.предоставил док,который одобрили..кукухин код в тлф...где все о вас.Премия от сатаны.зельке обеспечена
21.08.2022 08:38 Відповісти
 
 