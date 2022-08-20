Документами з "Дії" дозволили користуватися в інших країнах
Кабінет міністрів дозволив українцям користуватися персональними даними з додатку "Дія" в інших країнах.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на постанову уряду №910.
"Дію" визнали 58 країн світу, державні установи яких зможуть використовувати електронні документи в додатку.
При цьому персональні дані українців не передаватимуть країнам, які Верховна Рада визнала державами-агресорами чи окупантами.
Також це стосується країн, які знаходяться з ними в митних чи воєнних союзах.
От перелік країн, в яких можна використовувати "Дію":
- Австралія
- Азербайджан
- Аргентина
- Буркіна-Фасо
- Люксембург
- Греція
- Грузія
- Ізраїль
- Ірландія
- Мавританія
- Італія
- Канада
- Андорра
- Ліхтенштейн
- Монако
- Бельгія
- Данія
- Іспанія
- Марокко
- Норвегія
- Таїланд
- Швеція
- Латвія
- Литва
- Нідерланди
- Нова Зеландія
- Об’єднані Арабські Емірати
- Португалія
- Австрія
- Албанія
- Болгарія
- Боснія і Герцеговина
- Естонія
- Ісландія
- Кабо-Верде
- Кіпр
- Мальта
- Молдова
- Північна Македонія
- Польща
- Сан-Марино
- Сенегал
- Словенія
- Хорватія
- Чорногорія
- Румунія
- Словаччина
- Велика Британія
- США
- Уругвай
- Туніс
- Туреччина
- Угорщина
- Німеччина
- Фінляндія
- Франція
- Чехія
- Швейцарія
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Super Gut
показати весь коментар20.08.2022 16:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Eques Patriam
показати весь коментар20.08.2022 18:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Maxim Sobolsky
показати весь коментар20.08.2022 20:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Юрий Панда
показати весь коментар20.08.2022 17:32 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Эльга Смолинская #531142
показати весь коментар21.08.2022 08:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль