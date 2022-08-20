Документами з "Дії" дозволили користуватися в інших країнах

Кабінет міністрів дозволив українцям користуватися персональними даними з додатку "Дія" в інших країнах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на постанову уряду №910.

"Дію" визнали 58 країн світу, державні установи яких зможуть використовувати електронні документи в додатку.

При цьому персональні дані українців не передаватимуть країнам, які Верховна Рада визнала державами-агресорами чи окупантами.

Також це стосується країн, які знаходяться з ними в митних чи воєнних союзах.

От перелік країн, в яких можна використовувати "Дію":