В Мариуполе произошло покушение на "мэра"-коллаборанта Иващенко, - Андрющенко

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе произошло покушение на самопровозглашенного "мэра" города, коллаборанта Константина Иващенко.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко. К сожалению, пока не очень удачно. Но это только начало. Ну что, мерZото? До сих пор смешно от "возмездие уже здесь"? Продолжение следует. Слава Украине", - написал Андрющенко.

Топ комментарии
+12
Жаль, что этому пока не удалось оторвать жопу. Ну ничего, не долго ему осталось на ней сидеть.
20.08.2022 17:07
+8
Лиха беда - начало.
20.08.2022 17:08
+5
Героям Слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
20.08.2022 17:34
Чтобы успешно бороться с сорняками, им сначала нужно дать прорости. (китайская мудрость.)
20.08.2022 17:20
Мэрский колаборантский жук...
20.08.2022 17:22
Па любасу отправицца к Мотодрылле и ЗаХерченко с Гиви...вопрос времени...
20.08.2022 17:23
ти живий не тому,що везучий,а тому що ми не допрацювали!
20.08.2022 17:25
самопровозглашенного "мера"

Кто переводит/пишет эти тексты ?
Объясните им, что либо самопровозглашенный либо кавычки
20.08.2022 17:32
ДО РЕЧІ Iващенко і мер Бойченко (зараз в Запоріжжі) ще в 2021 році були однопартійцями ОПЗЖ
20.08.2022 17:34
иващенко настолько тупой что он там фактически марионетка. держали эго на азовмаше только для того чтобы резать металл
20.08.2022 17:50
ничо...первый блин комом...
20.08.2022 17:54
Первый блин common!
20.08.2022 21:04
і душиліна, душиліна ще треба прихлопнути
але, кажуть, він дуже полохливий, *****
20.08.2022 18:56
На чепушил, обычно, охотятся в сезон резки металла на металлолом. Они от количества бабла теряют бдительность, их обоняние притупляется, слышат только шелест купюр. Вот тогда их и надо гасить!
20.08.2022 21:06
отак взяв і занапастив чудове українське прізвище Іващенко. От же *****!
20.08.2022 20:14
знову тільки замах
20.08.2022 21:18
Надо повторить.
20.08.2022 22:13
 
 