В Мариуполе произошло покушение на "мэра"-коллаборанта Иващенко, - Андрющенко

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе произошло покушение на самопровозглашенного "мэра" города, коллаборанта Константина Иващенко.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко. К сожалению, пока не очень удачно. Но это только начало. Ну что, мерZото? До сих пор смешно от "возмездие уже здесь"? Продолжение следует. Слава Украине", - написал Андрющенко.

