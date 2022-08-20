В Мариуполе произошло покушение на "мэра"-коллаборанта Иващенко, - Андрющенко
Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе произошло покушение на самопровозглашенного "мэра" города, коллаборанта Константина Иващенко.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко. К сожалению, пока не очень удачно. Но это только начало. Ну что, мерZото? До сих пор смешно от "возмездие уже здесь"? Продолжение следует. Слава Украине", - написал Андрющенко.
Кто переводит/пишет эти тексты ?
Объясните им, что либо самопровозглашенный либо кавычки
але, кажуть, він дуже полохливий, *****