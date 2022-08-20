У Маріуполі стався замах на "мера"-колаборанта Іващенка, - Андрющенко
У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі відбувся замах на самопроголошеного "мера" міста, колаборанта Костянтина Іващенка.
Про це повідомив у телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"У Маріуполі відбувся замах на гауляйтера Іващенка. На жаль, поки не дуже вдало. Але це лише початок. Ну що, мраZота? Досі смішно від "відплата вже тут"? Далі буде. Слава Україні", - написав Андрющенко.
Кто переводит/пишет эти тексты ?
Объясните им, что либо самопровозглашенный либо кавычки
але, кажуть, він дуже полохливий, *****