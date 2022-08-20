УКР
У Маріуполі стався замах на "мера"-колаборанта Іващенка, - Андрющенко

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі відбувся замах на самопроголошеного "мера" міста, колаборанта Костянтина Іващенка.

Про це повідомив у телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі відбувся замах на гауляйтера Іващенка. На жаль, поки не дуже вдало. Але це лише початок. Ну що, мраZота? Досі смішно від "відплата вже тут"? Далі буде. Слава Україні", - написав Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проросійські "чиновники" не живуть у Маріуполі - щоранку прилітають вертольотами, - Андрющенко. ВIДЕО

ліквідація (4466) Маріуполь (3268) окупація (6873) Андрющенко Петро (709)
Топ коментарі
+12
Жаль, что этому пока не удалось оторвать жопу. Ну ничего, не долго ему осталось на ней сидеть.
20.08.2022 17:07 Відповісти
+8
Лиха беда - начало.
20.08.2022 17:08 Відповісти
+5
Героям Слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
20.08.2022 17:34 Відповісти
20.08.2022 17:07 Відповісти
20.08.2022 17:08 Відповісти
Чтобы успешно бороться с сорняками, им сначала нужно дать прорости. (китайская мудрость.)
20.08.2022 17:20 Відповісти
Мэрский колаборантский жук...
20.08.2022 17:22 Відповісти
Па любасу отправицца к Мотодрылле и ЗаХерченко с Гиви...вопрос времени...
20.08.2022 17:23 Відповісти
ти живий не тому,що везучий,а тому що ми не допрацювали!
20.08.2022 17:25 Відповісти
самопровозглашенного "мера"

Кто переводит/пишет эти тексты ?
Объясните им, что либо самопровозглашенный либо кавычки
20.08.2022 17:32 Відповісти
Героям Слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
20.08.2022 17:34 Відповісти
ДО РЕЧІ Iващенко і мер Бойченко (зараз в Запоріжжі) ще в 2021 році були однопартійцями ОПЗЖ
20.08.2022 17:34 Відповісти
иващенко настолько тупой что он там фактически марионетка. держали эго на азовмаше только для того чтобы резать металл
20.08.2022 17:50 Відповісти
ничо...первый блин комом...
20.08.2022 17:54 Відповісти
Первый блин common!
20.08.2022 21:04 Відповісти
і душиліна, душиліна ще треба прихлопнути
але, кажуть, він дуже полохливий, *****
20.08.2022 18:56 Відповісти
На чепушил, обычно, охотятся в сезон резки металла на металлолом. Они от количества бабла теряют бдительность, их обоняние притупляется, слышат только шелест купюр. Вот тогда их и надо гасить!
20.08.2022 21:06 Відповісти
отак взяв і занапастив чудове українське прізвище Іващенко. От же *****!
20.08.2022 20:14 Відповісти
знову тільки замах
20.08.2022 21:18 Відповісти
Надо повторить.
20.08.2022 22:13 Відповісти
 
 