У Маріуполі стався замах на "мера"-колаборанта Іващенка, - Андрющенко

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі відбувся замах на самопроголошеного "мера" міста, колаборанта Костянтина Іващенка.

Про це повідомив у телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі відбувся замах на гауляйтера Іващенка. На жаль, поки не дуже вдало. Але це лише початок. Ну що, мраZота? Досі смішно від "відплата вже тут"? Далі буде. Слава Україні", - написав Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проросійські "чиновники" не живуть у Маріуполі - щоранку прилітають вертольотами, - Андрющенко. ВIДЕО