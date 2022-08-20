Одесские пограничники задержали 3 уклонистов на границе с Молдовой
В Одесской области пограничники в очередной раз задерживают мужчин-уклонистов. В течении часа были задержаны 2 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
Двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу вблизи н.п. Новые Трояны задержали пограничники Измаильского отряда вчера.
Мужчин охранники государственных рубежей застали "на горячем", когда те почти пересекли украинско-молдавскую границу. Чтобы незаконно добраться до соседней страны, они скрыто передвигались по подсолнечному полю, расположенному вплотную к государственной границе.
А через 45 минут в 3 километрах от этого места другой пограничный наряд задержал еще одного мужчину, который избрал такой же способ пересечения государственной границы.
По этим фактам на трех граждан призывного возраста составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". После приговора суда они будут переданы в Болградский РТЦК и СП.
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по-перше, це адміністративний суд, тому вироку тут апріорі бути не може, в гіршому випадку - штраф. по-друге, виграти такий суд дуже просто - достатньо довести в суді, що прикордонники не надали фото і відеоматеріали правопорушення, оскільки наші кордони не обладнані такими засобами(вичітав це із подібного рішення суду в рахівському районі). по-третє, нам розказує влада, що служба у ЗСУ не є покаранням, а відправка у військомат - це хіба не покарання?!!!
Валялася на дорозі,
Ніхто не помічав її
У коричневому пилу.
Але повз цей дорозі
Пройшли босі ноги,
Босі, засмаглі ноги
Протопали, пройшли...
Ци хлопці йшли гуртом
Серед квіткових пахів.
Тарасик був останнім
І найбільш порошив.
Випадочно? наумисно?
Того не знаю точно
На ґудзичок Тарасик
Нагою своєю настав.
Він підняв той ґудзичок
І взяв його з собою
І раптом бачить літери
Не українські на ньому.
До командира застави
Хлопці дуже швидко
Біжуть тією дорогою.
Швидше! Скоріше! Скоріше!
«Розповідайте до ладу, -
Сказав начальник суворий
І карту перед собою
Зелену вiн розкрив: -
Поблизу села якого
І якою дорогою
На ґудзик цей Тарасик
Нагою своєю настав?
Значок москальськiй фірми
Ось тут, на цій ось штуці,
І ґудзичок такий ось
Нам викинути не можна!
Штани до ґудзичка нам,
Пришити доведеться.
Нелегка ця робота
Скажу я друзі вам!
Бійці по всіх дорогах
Чотири дні скакали,
Чотири дні шукали,
Забувши їжу та сон.
Сивого незнайомця
У селі вони зустріли,
Суворо оглянули
Його з усіх боків.
А гудзики немає
У задньої кишені,
І по-російськи пошиті
Ті широкі штани.
А в глибині кишені
Патрони для нагану
І карта укріплень
Одеської сторони.