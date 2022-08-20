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Одесские пограничники задержали 3 уклонистов на границе с Молдовой

одеська,ухилянти

В Одесской области пограничники в очередной раз задерживают мужчин-уклонистов. В течении часа были задержаны 2 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу вблизи н.п. Новые Трояны задержали пограничники Измаильского отряда вчера.

Мужчин охранники государственных рубежей застали "на горячем", когда те почти пересекли украинско-молдавскую границу. Чтобы незаконно добраться до соседней страны, они скрыто передвигались по подсолнечному полю, расположенному вплотную к государственной границе.

А через 45 минут в 3 километрах от этого места другой пограничный наряд задержал еще одного мужчину, который избрал такой же способ пересечения государственной границы.

По этим фактам на трех граждан призывного возраста составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". После приговора суда они будут переданы в Болградский РТЦК и СП.

Читайте также: СБУ ликвидировала четыре масштабных канала нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесская область (3688) пограничники (1587) призыв (744)


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Топ комментарии
+12
Ухилились від сплати одеським прикордонникам? Міма каси там не пляше. )))
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20.08.2022 19:04 Ответить
+9
а ухилянта Портнова з сином слабо затримати було та сфотаться осоромити на всю країну?
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20.08.2022 19:30 Ответить
+8
Підтримували лєнку ще до того, як це стало мейнстрімом
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20.08.2022 19:07 Ответить
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ухилянты вiд сплати 200 000
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20.08.2022 19:01 Ответить
наверное шли в Румынию учиться осваивать контрбатарейные радары, что бы потом пресекать трансграничные обстрелы на Сумщине.
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20.08.2022 19:03 Ответить
Це ноперапон, японські демони без обличчя!
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20.08.2022 19:03 Ответить
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20.08.2022 19:05 Ответить
Ухилились від сплати одеським прикордонникам? Міма каси там не пляше. )))
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20.08.2022 19:04 Ответить
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20.08.2022 19:06 Ответить
Підтримували лєнку ще до того, як це стало мейнстрімом
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20.08.2022 19:07 Ответить
Фото наче з полювання на біглих рабів з Півдня.
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20.08.2022 19:08 Ответить
Ну, а у декого дата реєстрації на Цензорі зовсім як у ольгінських зальотних одноденок...
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20.08.2022 19:26 Ответить
Це два раба яких обіцяв Пастор. Ще отримають і клаптик землі.
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20.08.2022 19:28 Ответить
НУ КА расскажи нам , до чего довели ? кроме того , что вы хотите что-то сказать, нужно еще подумать , тезисы - это не мысли, это все го лишь посыл , хотелось бы услышать ваши мысли и доводы к вашему тезису.
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20.08.2022 19:44 Ответить
із совка теж не можна було втікти...
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20.08.2022 19:26 Ответить
Брехня. Жиди тікали у ісраїль офіційно.
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20.08.2022 19:53 Ответить
а ухилянта Портнова з сином слабо затримати було та сфотаться осоромити на всю країну?
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20.08.2022 19:30 Ответить
Хех! Чотирикратний ухилянт сидить на табуретці і нічо.
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20.08.2022 19:32 Ответить
Просто ЗЕ влада ніяк не зрозуміє, що потрідна справедливість а не коли пани відпочивають в монако а холопи під снарядами в окопі. Так не працює.
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20.08.2022 19:31 Ответить
граждан стерегут как гусей
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20.08.2022 19:40 Ответить
"ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Після вироку суду їх буде передано до Болградського РТЦК та СП"

по-перше, це адміністративний суд, тому вироку тут апріорі бути не може, в гіршому випадку - штраф. по-друге, виграти такий суд дуже просто - достатньо довести в суді, що прикордонники не надали фото і відеоматеріали правопорушення, оскільки наші кордони не обладнані такими засобами(вичітав це із подібного рішення суду в рахівському районі). по-третє, нам розказує влада, що служба у ЗСУ не є покаранням, а відправка у військомат - це хіба не покарання?!!!
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20.08.2022 19:51 Ответить
а на окуповану вільно проїзджають...
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20.08.2022 23:23 Ответить
піймали трьох болотяних крис
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20.08.2022 21:15 Ответить
Опять же в пасть насцут🤣🤣🤣
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20.08.2022 21:47 Ответить
Коричнева гудзичка
Валялася на дорозі,
Ніхто не помічав її
У коричневому пилу.
Але повз цей дорозі
Пройшли босі ноги,
Босі, засмаглі ноги
Протопали, пройшли...

Ци хлопці йшли гуртом
Серед квіткових пахів.
Тарасик був останнім
І найбільш порошив.
Випадочно? наумисно?
Того не знаю точно
На ґудзичок Тарасик
Нагою своєю настав.

Він підняв той ґудзичок
І взяв його з собою
І раптом бачить літери
Не українські на ньому.
До командира застави
Хлопці дуже швидко
Біжуть тією дорогою.
Швидше! Скоріше! Скоріше!

«Розповідайте до ладу, -
Сказав начальник суворий
І карту перед собою
Зелену вiн розкрив: -
Поблизу села якого
І якою дорогою
На ґудзик цей Тарасик
Нагою своєю настав?

Значок москальськiй фірми
Ось тут, на цій ось штуці,
І ґудзичок такий ось
Нам викинути не можна!
Штани до ґудзичка нам,
Пришити доведеться.
Нелегка ця робота
Скажу я друзі вам!

Бійці по всіх дорогах
Чотири дні скакали,
Чотири дні шукали,
Забувши їжу та сон.
Сивого незнайомця
У селі вони зустріли,
Суворо оглянули
Його з усіх боків.

А гудзики немає
У задньої кишені,
І по-російськи пошиті
Ті широкі штани.
А в глибині кишені
Патрони для нагану
І карта укріплень
Одеської сторони.
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20.08.2022 21:47 Ответить
Выбрали же преЗЕдента 3 года назад.вот и получите рабство в почти европейской стране
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20.08.2022 21:50 Ответить
Уклонисты тоже коллаборанты. А предателей очень много. Сюда входят очень много чиновников включая балаболов из руководства страны. Ноющие диванные воиска тоже капитулянты. В итоге страну защищают всего лишь несколько тысячи преданных бойцов патриотов.. Это закон природы -хорошего всегда мало.Именно на эту небольшую группу защитников-смельчаков надеются и в Европе и США..Именно эти отважные герои проливают кровь за Родину. Только они достойны уважения
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21.08.2022 03:16 Ответить
 
 