Одесские пограничники задержали 3 уклонистов на границе с Молдовой

В Одесской области пограничники в очередной раз задерживают мужчин-уклонистов. В течении часа были задержаны 2 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу вблизи н.п. Новые Трояны задержали пограничники Измаильского отряда вчера.

Мужчин охранники государственных рубежей застали "на горячем", когда те почти пересекли украинско-молдавскую границу. Чтобы незаконно добраться до соседней страны, они скрыто передвигались по подсолнечному полю, расположенному вплотную к государственной границе.

А через 45 минут в 3 километрах от этого места другой пограничный наряд задержал еще одного мужчину, который избрал такой же способ пересечения государственной границы.

По этим фактам на трех граждан призывного возраста составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". После приговора суда они будут переданы в Болградский РТЦК и СП.

Читайте также: СБУ ликвидировала четыре масштабных канала нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу. ФОТОрепортаж