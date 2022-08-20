Одеські прикордонники затримали 3 ухилянтів на кордоні з Молдовою
На Одещині прикордонники вкотре затримують чоловіків - ухилянтів. За годину біло затримано 2 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
Двох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон поблизу н.п. Нові Трояни, затримали прикордонники Ізмаїльського загону вчора.
Чоловіків охоронці державних рубежів застали "на гарячому ", коли ті майже перетнули українсько-молдовський кордон. Аби незаконно дістатися сусідньої країни вони приховано пересувались соняшниковим полем, що розташоване впритул до державного кордону.
А за 45 хвилин, за 3 кілометри від цього місця інший прикордонний наряд затримав ще одного чоловіка, який обрав такий же спосіб перетинання державного кордону.
По даним фактам на трьох громадян призовного віку складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Після вироку суду їх буде передано до Болградського РТЦК та СП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
по-перше, це адміністративний суд, тому вироку тут апріорі бути не може, в гіршому випадку - штраф. по-друге, виграти такий суд дуже просто - достатньо довести в суді, що прикордонники не надали фото і відеоматеріали правопорушення, оскільки наші кордони не обладнані такими засобами(вичітав це із подібного рішення суду в рахівському районі). по-третє, нам розказує влада, що служба у ЗСУ не є покаранням, а відправка у військомат - це хіба не покарання?!!!
Валялася на дорозі,
Ніхто не помічав її
У коричневому пилу.
Але повз цей дорозі
Пройшли босі ноги,
Босі, засмаглі ноги
Протопали, пройшли...
Ци хлопці йшли гуртом
Серед квіткових пахів.
Тарасик був останнім
І найбільш порошив.
Випадочно? наумисно?
Того не знаю точно
На ґудзичок Тарасик
Нагою своєю настав.
Він підняв той ґудзичок
І взяв його з собою
І раптом бачить літери
Не українські на ньому.
До командира застави
Хлопці дуже швидко
Біжуть тією дорогою.
Швидше! Скоріше! Скоріше!
«Розповідайте до ладу, -
Сказав начальник суворий
І карту перед собою
Зелену вiн розкрив: -
Поблизу села якого
І якою дорогою
На ґудзик цей Тарасик
Нагою своєю настав?
Значок москальськiй фірми
Ось тут, на цій ось штуці,
І ґудзичок такий ось
Нам викинути не можна!
Штани до ґудзичка нам,
Пришити доведеться.
Нелегка ця робота
Скажу я друзі вам!
Бійці по всіх дорогах
Чотири дні скакали,
Чотири дні шукали,
Забувши їжу та сон.
Сивого незнайомця
У селі вони зустріли,
Суворо оглянули
Його з усіх боків.
А гудзики немає
У задньої кишені,
І по-російськи пошиті
Ті широкі штани.
А в глибині кишені
Патрони для нагану
І карта укріплень
Одеської сторони.