УКР
Новини
Одеські прикордонники затримали 3 ухилянтів на кордоні з Молдовою

На Одещині прикордонники вкотре затримують чоловіків - ухилянтів. За годину біло затримано 2 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Двох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон поблизу н.п. Нові Трояни, затримали прикордонники Ізмаїльського загону вчора.

Чоловіків охоронці державних рубежів застали "на гарячому ", коли ті майже перетнули українсько-молдовський кордон. Аби незаконно дістатися сусідньої країни вони приховано пересувались соняшниковим полем, що розташоване впритул до державного кордону.

А за 45 хвилин, за 3 кілометри від цього місця інший прикордонний наряд затримав ще одного чоловіка, який обрав такий же спосіб перетинання державного кордону.

По даним фактам на трьох громадян призовного віку складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Після вироку суду їх буде передано до Болградського РТЦК та СП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ділок з Києва допомагав чоловікам виїжджати з України, продаючи документи про "інвалідність", - СБУ

Автор: 

Одеська область (3503) прикордонники (1127) призов (435)
Топ коментарі
+12
Ухилились від сплати одеським прикордонникам? Міма каси там не пляше. )))
20.08.2022 19:04 Відповісти
+9
а ухилянта Портнова з сином слабо затримати було та сфотаться осоромити на всю країну?
20.08.2022 19:30 Відповісти
+8
Підтримували лєнку ще до того, як це стало мейнстрімом
20.08.2022 19:07 Відповісти
ухилянты вiд сплати 200 000
20.08.2022 19:01 Відповісти
наверное шли в Румынию учиться осваивать контрбатарейные радары, что бы потом пресекать трансграничные обстрелы на Сумщине.
20.08.2022 19:03 Відповісти
Це ноперапон, японські демони без обличчя!
20.08.2022 19:03 Відповісти
20.08.2022 19:05 Відповісти
20.08.2022 19:06 Відповісти
Фото наче з полювання на біглих рабів з Півдня.
20.08.2022 19:08 Відповісти
Ну, а у декого дата реєстрації на Цензорі зовсім як у ольгінських зальотних одноденок...
20.08.2022 19:26 Відповісти
Це два раба яких обіцяв Пастор. Ще отримають і клаптик землі.
20.08.2022 19:28 Відповісти
НУ КА расскажи нам , до чего довели ? кроме того , что вы хотите что-то сказать, нужно еще подумать , тезисы - это не мысли, это все го лишь посыл , хотелось бы услышать ваши мысли и доводы к вашему тезису.
20.08.2022 19:44 Відповісти
із совка теж не можна було втікти...
20.08.2022 19:26 Відповісти
Брехня. Жиди тікали у ісраїль офіційно.
20.08.2022 19:53 Відповісти
Хех! Чотирикратний ухилянт сидить на табуретці і нічо.
20.08.2022 19:32 Відповісти
Просто ЗЕ влада ніяк не зрозуміє, що потрідна справедливість а не коли пани відпочивають в монако а холопи під снарядами в окопі. Так не працює.
20.08.2022 19:31 Відповісти
граждан стерегут как гусей
20.08.2022 19:40 Відповісти
"ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Після вироку суду їх буде передано до Болградського РТЦК та СП"

по-перше, це адміністративний суд, тому вироку тут апріорі бути не може, в гіршому випадку - штраф. по-друге, виграти такий суд дуже просто - достатньо довести в суді, що прикордонники не надали фото і відеоматеріали правопорушення, оскільки наші кордони не обладнані такими засобами(вичітав це із подібного рішення суду в рахівському районі). по-третє, нам розказує влада, що служба у ЗСУ не є покаранням, а відправка у військомат - це хіба не покарання?!!!
20.08.2022 19:51 Відповісти
а на окуповану вільно проїзджають...
20.08.2022 23:23 Відповісти
піймали трьох болотяних крис
20.08.2022 21:15 Відповісти
Опять же в пасть насцут🤣🤣🤣
20.08.2022 21:47 Відповісти
20.08.2022 21:47 Відповісти
Выбрали же преЗЕдента 3 года назад.вот и получите рабство в почти европейской стране
20.08.2022 21:50 Відповісти
Уклонисты тоже коллаборанты. А предателей очень много. Сюда входят очень много чиновников включая балаболов из руководства страны. Ноющие диванные воиска тоже капитулянты. В итоге страну защищают всего лишь несколько тысячи преданных бойцов патриотов.. Это закон природы -хорошего всегда мало.Именно на эту небольшую группу защитников-смельчаков надеются и в Европе и США..Именно эти отважные герои проливают кровь за Родину. Только они достойны уважения
21.08.2022 03:16 Відповісти
 
 