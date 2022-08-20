Одеські прикордонники затримали 3 ухилянтів на кордоні з Молдовою

На Одещині прикордонники вкотре затримують чоловіків - ухилянтів. За годину біло затримано 2 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Двох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон поблизу н.п. Нові Трояни, затримали прикордонники Ізмаїльського загону вчора.

Чоловіків охоронці державних рубежів застали "на гарячому ", коли ті майже перетнули українсько-молдовський кордон. Аби незаконно дістатися сусідньої країни вони приховано пересувались соняшниковим полем, що розташоване впритул до державного кордону.

А за 45 хвилин, за 3 кілометри від цього місця інший прикордонний наряд затримав ще одного чоловіка, який обрав такий же спосіб перетинання державного кордону.

По даним фактам на трьох громадян призовного віку складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Після вироку суду їх буде передано до Болградського РТЦК та СП.

