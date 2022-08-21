США намерены предоставить Украине высокоточные дальнобойные снаряды Excalibur, - Politico

США планируют предоставить Украине высокоточные снаряды для артиллерии Excalibur.

Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По словам источника, США планируют включить Excalibur в один из будущих пакетов помощи. Эти снаряды не были включены в последний транш помощи на $775 млн.

Журналисты отмечают, что это высокоточное оружие позволит украинцам поражать закопанные российские позиции и командные пункты. Еще в конце апреля о поставках Excalibur публично заявляла Канада.

Excalibur – высокоточный управляемый снаряд увеличенной дальности. Имеет GPS-наведение, стоимость единицы – до $70 000. Используются для артиллерии "натовского" 155-мм калибра, способны поражать цели на расстоянии 35+ км.

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На испытаниях 2020 года с помощью Excalibur удалось поразить цель на расстоянии 70 км. Однако тогда использовалась новейшая гаубица ERCA, которую планируют взять на вооружение армии США.