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Новости Война
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США намерены предоставить Украине высокоточные дальнобойные снаряды Excalibur, - Politico

excalibur

США планируют предоставить Украине высокоточные снаряды для артиллерии Excalibur.

Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По словам источника, США планируют включить Excalibur в один из будущих пакетов помощи. Эти снаряды не были включены в последний транш помощи на $775 млн.

Журналисты отмечают, что это высокоточное оружие позволит украинцам поражать закопанные российские позиции и командные пункты. Еще в конце апреля о поставках Excalibur публично заявляла Канада.

Excalibur – высокоточный управляемый снаряд увеличенной дальности. Имеет GPS-наведение, стоимость единицы – до $70 000. Используются для артиллерии "натовского" 155-мм калибра, способны поражать цели на расстоянии 35+ км.

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На испытаниях 2020 года с помощью Excalibur удалось поразить цель на расстоянии 70 км. Однако тогда использовалась новейшая гаубица ERCA, которую планируют взять на вооружение армии США.

Автор: 

оружие (10285) помощь (7903) США (27325)


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Топ комментарии
+35
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21.08.2022 11:06 Ответить
+33
А теперь представьте все это в синергии. Хаймарсы, эскалибуры, беспилотники, хорошая защищенная связь. Медленно, но неотвратимо идет перемалывание кацапов. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но нет ни одного признака, что Украина собирается останавливаться. Нет ни одного признака, что Запад собирается останавливаться. Если не будет никаких форс мажоров, что на свинарнике можно ставить крест. Хотя какой крест для этих безбожников нелюдей?! Выжженная земля и забвение!
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21.08.2022 11:20 Ответить
+22
Що ж поробиш... Це ціна народу за 30 років роззброєння, пофігізму, наївності, продажності, дружби з кацапами і дурості. Починаючи з обрання комуняк замість Чорновола, закінчуючи проклятим асфальтом замість ракет.
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21.08.2022 12:19 Ответить
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21.08.2022 11:06 Ответить
Это невозможно не приветствовать. Спасибо
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21.08.2022 11:07 Ответить
Нам би ще простеньких старих гаубиць 155 мм та побільше снарядів до них - кацапи позакопувались і їх снарядами по 70 тис. у.є. не виколупаєш
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21.08.2022 13:39 Ответить
Це щоб по ворожих тилах бити
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21.08.2022 11:11 Ответить
Збираються та планують ..планують та збираються..
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21.08.2022 11:19 Ответить
А потім беруть і надають...
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21.08.2022 11:50 Ответить
Ну звісно. Скільки там того місяця чи двох? Куди поспішати.
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21.08.2022 13:07 Ответить
А теперь представьте все это в синергии. Хаймарсы, эскалибуры, беспилотники, хорошая защищенная связь. Медленно, но неотвратимо идет перемалывание кацапов. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но нет ни одного признака, что Украина собирается останавливаться. Нет ни одного признака, что Запад собирается останавливаться. Если не будет никаких форс мажоров, что на свинарнике можно ставить крест. Хотя какой крест для этих безбожников нелюдей?! Выжженная земля и забвение!
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21.08.2022 11:20 Ответить
так то воно - так,
але ніхто не відміняв загибель приблизно 100 (?) українців на день та повністю зруйновану країну
яку відновляти треба буде ще 30 (?) років
та 10 (?) мільонів українців, повністю психично травмованих війною
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21.08.2022 11:32 Ответить
100-200 то було навесні. зараз 20-50 на день.
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21.08.2022 11:51 Ответить
Що ж поробиш... Це ціна народу за 30 років роззброєння, пофігізму, наївності, продажності, дружби з кацапами і дурості. Починаючи з обрання комуняк замість Чорновола, закінчуючи проклятим асфальтом замість ракет.
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21.08.2022 12:19 Ответить
💯
какая разніца - хуже не будет..
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21.08.2022 13:40 Ответить
Не забувайте німецький Смарт. Тоже класна зброя
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21.08.2022 12:35 Ответить
- Сьома, вітаю, як там справи у вас в Україні
- Справи більш менш, б'ємо ворога, нищімо їхню техніку, ворог відступає та верещить
- А шо там НАТО, допомогає?
- Ізя, ти не повіришь, НАТО ще навіть не приїхало.
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21.08.2022 11:24 Ответить
Гаубиця ERCA? Давайте ми її масштабно протестуємо.
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21.08.2022 11:27 Ответить
Дорогі, зараза
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21.08.2022 11:28 Ответить
застаріла інфа. в топ новинах вже є що за допомогою ескалібура знищили ординський "зоопарк 1"
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21.08.2022 11:33 Ответить
Це сарказм?
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21.08.2022 11:54 Ответить
То здається, якщо правильно пам'ятаю, Франція і Канада (Норвегія) поставляли. Тут мова про США.
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21.08.2022 12:43 Ответить
ніби німецьким, писали, що розділяється на два і кожен з них шукає і вражає ціль
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21.08.2022 14:28 Ответить
З якою метою публічно висвітлюють таку інформацію? Щоб залякати кацапів чи підтримати нашу віру в ЗСУ? Такі справи наче ж роблять таємно, а поті коли буде знищено російських виродків можна було би сказати чим їх було вбито. Смерть росії і русні!!!
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21.08.2022 11:56 Ответить
Даже не сильно хотелось. Но напомню. И это нам только собираются давать высокоточные. А что же там такого сверхсекретного и очень умного? Помню в 1964г сестра дружка моего поступила в институт радиоэлектроники, есть такой в одном городе, а еще там была единственная кажись военная академия не в москве радиотехничекая и было ещё одно училище военное ракетных войск и был там один факультет, ну для очень умных, дураков и по блату нельзя туда брать, пол мира могли взорвать, а еще в том городе было штук 20 радиозаводов разных и прочих нии. ну очень закрытых. Так что же с нами стало за эти 30 лет? Так вот нам пацанам казалось что она учась там скоро в космос полетит. Время такое было. Мы гордились все Вовкой тем и он тоже сестрой. Та и красивая была и умная---что редко. Такие вот эскалибуры 60 лет спустя. Всё сменяли на жратву---мозги первые уходят когда пузо правит бал!
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21.08.2022 12:04 Ответить
Дивно,але в перечні вони є. Десь вересень-жовтень. Проблема з 300км ,а не з цими.
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21.08.2022 12:34 Ответить
М982 у нас были еще давно. Если пошариться по видео с нашей артой, то можно наткнуться на М777 с блоками для стрельбы М982, попадались пару видео, где на стоп-кадре видно как в лоток кладут М982.
Новость ни о чём, просто писать нечего.
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21.08.2022 12:48 Ответить
Краще би ці снаряди надавали ніж майже в кожній допомозі пихають джавеліни , які дорожщі в двоє , та дальнісь до 5 км . В нас уже протитанкових засобів більше чим танків в усьому світі .
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21.08.2022 13:43 Ответить
але у кацапів танки всеодно іще є, і САУ є, що обстрілють з далека
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21.08.2022 14:30 Ответить
якщо вірити вітчизняним змі, урядовим чиновникам та іншій наволочі - ці снаряди вже надавали не раз і не два

а тут така біда: виявляється все ще планують
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21.08.2022 14:42 Ответить
 
 