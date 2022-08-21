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США збираються надати Україні високоточні далекобійні снаряди Excalibur, - Politico

excalibur

США планують надати Україні високоточні снаряди Excalibur для артилерії.

Про це з посиланням на джерело повідомляє видання Politico, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами джерела, США планують включити Excalibur в один із майбутніх пакетів допомоги. Ці снаряди не були включені до останнього траншу допомоги на $775 млн.

Журналісти зазначають, що ця високоточна зброя дозволить українцям вражати закопані російські позиції та командні пункти. Ще наприкінці квітня про постачання Excalibur публічно заявляла Канада.

Excalibur - високоточний керований снаряд збільшеної дальності. Має GPS-наведення, вартість одиниці - до $70 000. Використовуються для артилерії "натовського" 155-мм калібру, здатні вражати цілі на відстані 35+ км.

Також читайте: Серпень став рекордним за об’ємом американської військової допомоги Україні

На випробуваннях 2020 року за допомогою Excalibur вдалося вразити ціль на відстані 70 км. Однак тоді використовувалася новітня гаубиця ERCA, яку лише планують взяти на озброєння армії США.

Автор: 

зброя (7564) допомога (8484) США (23607)


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Топ коментарі
+35
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21.08.2022 11:06 Відповісти
+33
А теперь представьте все это в синергии. Хаймарсы, эскалибуры, беспилотники, хорошая защищенная связь. Медленно, но неотвратимо идет перемалывание кацапов. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но нет ни одного признака, что Украина собирается останавливаться. Нет ни одного признака, что Запад собирается останавливаться. Если не будет никаких форс мажоров, что на свинарнике можно ставить крест. Хотя какой крест для этих безбожников нелюдей?! Выжженная земля и забвение!
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21.08.2022 11:20 Відповісти
+22
Що ж поробиш... Це ціна народу за 30 років роззброєння, пофігізму, наївності, продажності, дружби з кацапами і дурості. Починаючи з обрання комуняк замість Чорновола, закінчуючи проклятим асфальтом замість ракет.
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21.08.2022 12:19 Відповісти
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21.08.2022 11:06 Відповісти
Это невозможно не приветствовать. Спасибо
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21.08.2022 11:07 Відповісти
Нам би ще простеньких старих гаубиць 155 мм та побільше снарядів до них - кацапи позакопувались і їх снарядами по 70 тис. у.є. не виколупаєш
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21.08.2022 13:39 Відповісти
Це щоб по ворожих тилах бити
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21.08.2022 11:11 Відповісти
Збираються та планують ..планують та збираються..
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21.08.2022 11:19 Відповісти
А потім беруть і надають...
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21.08.2022 11:50 Відповісти
Ну звісно. Скільки там того місяця чи двох? Куди поспішати.
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21.08.2022 13:07 Відповісти
А теперь представьте все это в синергии. Хаймарсы, эскалибуры, беспилотники, хорошая защищенная связь. Медленно, но неотвратимо идет перемалывание кацапов. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но нет ни одного признака, что Украина собирается останавливаться. Нет ни одного признака, что Запад собирается останавливаться. Если не будет никаких форс мажоров, что на свинарнике можно ставить крест. Хотя какой крест для этих безбожников нелюдей?! Выжженная земля и забвение!
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21.08.2022 11:20 Відповісти
так то воно - так,
але ніхто не відміняв загибель приблизно 100 (?) українців на день та повністю зруйновану країну
яку відновляти треба буде ще 30 (?) років
та 10 (?) мільонів українців, повністю психично травмованих війною
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21.08.2022 11:32 Відповісти
100-200 то було навесні. зараз 20-50 на день.
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21.08.2022 11:51 Відповісти
Що ж поробиш... Це ціна народу за 30 років роззброєння, пофігізму, наївності, продажності, дружби з кацапами і дурості. Починаючи з обрання комуняк замість Чорновола, закінчуючи проклятим асфальтом замість ракет.
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21.08.2022 12:19 Відповісти
💯
какая разніца - хуже не будет..
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21.08.2022 13:40 Відповісти
Не забувайте німецький Смарт. Тоже класна зброя
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21.08.2022 12:35 Відповісти
- Сьома, вітаю, як там справи у вас в Україні
- Справи більш менш, б'ємо ворога, нищімо їхню техніку, ворог відступає та верещить
- А шо там НАТО, допомогає?
- Ізя, ти не повіришь, НАТО ще навіть не приїхало.
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21.08.2022 11:24 Відповісти
Гаубиця ERCA? Давайте ми її масштабно протестуємо.
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21.08.2022 11:27 Відповісти
Дорогі, зараза
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21.08.2022 11:28 Відповісти
застаріла інфа. в топ новинах вже є що за допомогою ескалібура знищили ординський "зоопарк 1"
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21.08.2022 11:33 Відповісти
Це сарказм?
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21.08.2022 11:54 Відповісти
То здається, якщо правильно пам'ятаю, Франція і Канада (Норвегія) поставляли. Тут мова про США.
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21.08.2022 12:43 Відповісти
ніби німецьким, писали, що розділяється на два і кожен з них шукає і вражає ціль
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21.08.2022 14:28 Відповісти
З якою метою публічно висвітлюють таку інформацію? Щоб залякати кацапів чи підтримати нашу віру в ЗСУ? Такі справи наче ж роблять таємно, а поті коли буде знищено російських виродків можна було би сказати чим їх було вбито. Смерть росії і русні!!!
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21.08.2022 11:56 Відповісти
Даже не сильно хотелось. Но напомню. И это нам только собираются давать высокоточные. А что же там такого сверхсекретного и очень умного? Помню в 1964г сестра дружка моего поступила в институт радиоэлектроники, есть такой в одном городе, а еще там была единственная кажись военная академия не в москве радиотехничекая и было ещё одно училище военное ракетных войск и был там один факультет, ну для очень умных, дураков и по блату нельзя туда брать, пол мира могли взорвать, а еще в том городе было штук 20 радиозаводов разных и прочих нии. ну очень закрытых. Так что же с нами стало за эти 30 лет? Так вот нам пацанам казалось что она учась там скоро в космос полетит. Время такое было. Мы гордились все Вовкой тем и он тоже сестрой. Та и красивая была и умная---что редко. Такие вот эскалибуры 60 лет спустя. Всё сменяли на жратву---мозги первые уходят когда пузо правит бал!
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21.08.2022 12:04 Відповісти
Дивно,але в перечні вони є. Десь вересень-жовтень. Проблема з 300км ,а не з цими.
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21.08.2022 12:34 Відповісти
М982 у нас были еще давно. Если пошариться по видео с нашей артой, то можно наткнуться на М777 с блоками для стрельбы М982, попадались пару видео, где на стоп-кадре видно как в лоток кладут М982.
Новость ни о чём, просто писать нечего.
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21.08.2022 12:48 Відповісти
Краще би ці снаряди надавали ніж майже в кожній допомозі пихають джавеліни , які дорожщі в двоє , та дальнісь до 5 км . В нас уже протитанкових засобів більше чим танків в усьому світі .
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21.08.2022 13:43 Відповісти
але у кацапів танки всеодно іще є, і САУ є, що обстрілють з далека
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21.08.2022 14:30 Відповісти
якщо вірити вітчизняним змі, урядовим чиновникам та іншій наволочі - ці снаряди вже надавали не раз і не два

а тут така біда: виявляється все ще планують
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21.08.2022 14:42 Відповісти
 
 