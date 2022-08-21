США збираються надати Україні високоточні далекобійні снаряди Excalibur, - Politico
США планують надати Україні високоточні снаряди Excalibur для артилерії.
Про це з посиланням на джерело повідомляє видання Politico, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За словами джерела, США планують включити Excalibur в один із майбутніх пакетів допомоги. Ці снаряди не були включені до останнього траншу допомоги на $775 млн.
Журналісти зазначають, що ця високоточна зброя дозволить українцям вражати закопані російські позиції та командні пункти. Ще наприкінці квітня про постачання Excalibur публічно заявляла Канада.
Excalibur - високоточний керований снаряд збільшеної дальності. Має GPS-наведення, вартість одиниці - до $70 000. Використовуються для артилерії "натовського" 155-мм калібру, здатні вражати цілі на відстані 35+ км.
На випробуваннях 2020 року за допомогою Excalibur вдалося вразити ціль на відстані 70 км. Однак тоді використовувалася новітня гаубиця ERCA, яку лише планують взяти на озброєння армії США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але ніхто не відміняв загибель приблизно 100 (?) українців на день та повністю зруйновану країну
яку відновляти треба буде ще 30 (?) років
та 10 (?) мільонів українців, повністю психично травмованих війною
какая разніца - хуже не будет..
- Справи більш менш, б'ємо ворога, нищімо їхню техніку, ворог відступає та верещить
- А шо там НАТО, допомогає?
- Ізя, ти не повіришь, НАТО ще навіть не приїхало.
Новость ни о чём, просто писать нечего.
а тут така біда: виявляється все ще планують