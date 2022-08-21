США збираються надати Україні високоточні далекобійні снаряди Excalibur, - Politico

США планують надати Україні високоточні снаряди Excalibur для артилерії.

Про це з посиланням на джерело повідомляє видання Politico, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами джерела, США планують включити Excalibur в один із майбутніх пакетів допомоги. Ці снаряди не були включені до останнього траншу допомоги на $775 млн.

Журналісти зазначають, що ця високоточна зброя дозволить українцям вражати закопані російські позиції та командні пункти. Ще наприкінці квітня про постачання Excalibur публічно заявляла Канада.

Excalibur - високоточний керований снаряд збільшеної дальності. Має GPS-наведення, вартість одиниці - до $70 000. Використовуються для артилерії "натовського" 155-мм калібру, здатні вражати цілі на відстані 35+ км.

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На випробуваннях 2020 року за допомогою Excalibur вдалося вразити ціль на відстані 70 км. Однак тоді використовувалася новітня гаубиця ERCA, яку лише планують взяти на озброєння армії США.