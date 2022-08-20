Серпень став рекордним за об’ємом американської військової допомоги Україні

Учора Білий дім повідомив про новий пакет військової допомоги Україні - на 775 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Шрайк ньюс".

Список того, що США передадуть Україні в рамках цього пакету, доступний за посиланням.

Таким чином, з 24 лютого США надали та анонсували військову допомогу майже на 10 млрд доларів.

Посилання на відповідні заяви Міноборони США, Білого дому та Госдепу.

25 лютого: 350 млн доларів*

12 березня: 200 млн*

16 березня: 800 млн

1 квітня: 300 млн

5 квітня: 100 млн*

13 квітня: 800 млн

21 квітня: 800 млн

24 квітня: 322 млн*

6 травня: 150 млн

19 травня: 100 млн

31 травня: 700 млн

15 червня: 1 млрд

23 червня: 450 млн

1 липня: 820 млн

8 липня: 400 млн

22 липня: 270 млн

1 серпня: 550 млн

8 серпня: 1 млрд

19 серпня: 775 млн

По місяцях:

лютий - 350 млн,

березень - 1000 млн,

квітень - 2322 млн,

травень - 950 млн,

червень - 1450 млн,

липень - 1490 млн,

серпень - 2325 млн.

Як бачимо, за об'ємом військової допомоги Україні від США серпень вже став рекордним.