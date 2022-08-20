УКР
11 070 24

Серпень став рекордним за об’ємом американської військової допомоги Україні

Учора Білий дім повідомив про новий пакет військової допомоги Україні - на 775 млн доларів.

Список того, що США передадуть Україні в рамках цього пакету, доступний за посиланням.

Таким чином, з 24 лютого США надали та анонсували військову допомогу майже на 10 млрд доларів.

Посилання на відповідні заяви Міноборони США, Білого дому та Госдепу.

25 лютого: 350 млн доларів*
12 березня: 200 млн*
16 березня: 800 млн
1 квітня: 300 млн
5 квітня: 100 млн*
13 квітня: 800 млн
21 квітня: 800 млн
24 квітня: 322 млн*
6 травня: 150 млн
19 травня: 100 млн
31 травня: 700 млн
15 червня: 1 млрд
23 червня: 450 млн
1 липня: 820 млн
8 липня: 400 млн
22 липня: 270 млн
1 серпня: 550 млн
8 серпня: 1 млрд
19 серпня: 775 млн

По місяцях:

лютий - 350 млн,

березень - 1000 млн,

квітень - 2322 млн,

травень - 950 млн,

червень - 1450 млн,

липень - 1490 млн,

серпень - 2325 млн.

Як бачимо, за об'ємом військової допомоги Україні від США серпень вже став рекордним. 

зброя допомога США
