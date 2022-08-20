Серпень став рекордним за об’ємом американської військової допомоги Україні
Учора Білий дім повідомив про новий пакет військової допомоги Україні - на 775 млн доларів.
Список того, що США передадуть Україні в рамках цього пакету, доступний за посиланням.
Таким чином, з 24 лютого США надали та анонсували військову допомогу майже на 10 млрд доларів.
Посилання на відповідні заяви Міноборони США, Білого дому та Госдепу.
25 лютого: 350 млн доларів*
12 березня: 200 млн*
16 березня: 800 млн
1 квітня: 300 млн
5 квітня: 100 млн*
13 квітня: 800 млн
21 квітня: 800 млн
24 квітня: 322 млн*
6 травня: 150 млн
19 травня: 100 млн
31 травня: 700 млн
15 червня: 1 млрд
23 червня: 450 млн
1 липня: 820 млн
8 липня: 400 млн
22 липня: 270 млн
1 серпня: 550 млн
8 серпня: 1 млрд
19 серпня: 775 млн
По місяцях:
лютий - 350 млн,
березень - 1000 млн,
квітень - 2322 млн,
травень - 950 млн,
червень - 1450 млн,
липень - 1490 млн,
серпень - 2325 млн.
Як бачимо, за об'ємом військової допомоги Україні від США серпень вже став рекордним.
Чи можливо запустити аудиторську кампанію, щодо прозоровсті використання допомоги для підтримки надійсності використання цієї домоги?