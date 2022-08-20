Август стал рекордным по объему американской военной помощи Украине

Вчера Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине на 775 млн долларов.

Таким образом, с 24 февраля США предоставили и анонсировали военную помощь почти в 10 млрд долларов.

25 февраля: 350 млн долларов*

12 марта: 200 млн*

16 марта: 800 млн

1 апреля: 300 млн

5 апреля: 100 млн*

13 апреля: 800 млн

21 апреля: 800 млн

24 апреля: 322 млн*

6 мая: 150 млн

19 мая: 100 млн

31 мая: 700 млн

15 июня: 1 млрд

23 июня: 450 млн

1 июля: 820 млн

8 июля: 400 млн

22 июля: 270 млн

1 августа: 550 млн

8 августа: 1 млрд

19 августа: 775 млн

По месяцам:

февраль – 350 млн,

март – 1000 млн,

апрель – 2322 млн,

май – 950 млн,

июнь – 1450 млн,

июль – 1490 млн,

август – 2325 млн.

Как видим, по объему военной помощи Украине от США август стал рекордным.