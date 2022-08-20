Август стал рекордным по объему американской военной помощи Украине
Вчера Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине на 775 млн долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Шрайк ньюс".
Список того, что США передадут Украине в рамках этого пакета, доступен по ссылке.
Таким образом, с 24 февраля США предоставили и анонсировали военную помощь почти в 10 млрд долларов.
Ссылки на заявления Минобороны США, Белого дома и Госдепа.
25 февраля: 350 млн долларов*
12 марта: 200 млн*
16 марта: 800 млн
1 апреля: 300 млн
5 апреля: 100 млн*
13 апреля: 800 млн
21 апреля: 800 млн
24 апреля: 322 млн*
6 мая: 150 млн
19 мая: 100 млн
31 мая: 700 млн
15 июня: 1 млрд
23 июня: 450 млн
1 июля: 820 млн
8 июля: 400 млн
22 июля: 270 млн
1 августа: 550 млн
8 августа: 1 млрд
19 августа: 775 млн
По месяцам:
февраль – 350 млн,
март – 1000 млн,
апрель – 2322 млн,
май – 950 млн,
июнь – 1450 млн,
июль – 1490 млн,
август – 2325 млн.
Как видим, по объему военной помощи Украине от США август стал рекордным.
Воно не ущербне, воно ще одна вражина.
///
Арестовича немає у списку радників голови ОПУ. Ні у штатних, ні позаштатних.
https://t.me/apostrophe_ua/52885
Згідно з офіційними даними, у президента та керівництва його офісу 46 радників (станом на 18 серпня). Аристович у цьому списку не значиться.
Все буде Україна!
Господь допомагає мочить крысиное кубло ТРУПлера всея рюZZkoго сраного мира...
💙💛💪👍
Чи можливо запустити аудиторську кампанію, щодо прозоровсті використання допомоги для підтримки надійсності використання цієї домоги?