РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6651 посетитель онлайн
Новости Помощь Украине Война
11 070 24

Август стал рекордным по объему американской военной помощи Украине

сша,зброя

Вчера Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине на 775 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Шрайк ньюс".

Список того, что США передадут Украине в рамках этого пакета, доступен по ссылке.

Таким образом, с 24 февраля США предоставили и анонсировали военную помощь почти в 10 млрд долларов.

Ссылки на заявления Минобороны США, Белого дома и Госдепа.

25 февраля: 350 млн долларов*
12 марта: 200 млн*
16 марта: 800 млн
1 апреля: 300 млн
5 апреля: 100 млн*
13 апреля: 800 млн
21 апреля: 800 млн
24 апреля: 322 млн*
6 мая: 150 млн
19 мая: 100 млн
31 мая: 700 млн
15 июня: 1 млрд
23 июня: 450 млн
1 июля: 820 млн
8 июля: 400 млн
22 июля: 270 млн
1 августа: 550 млн
8 августа: 1 млрд
19 августа: 775 млн

Читайте: США собираются предоставить Украине военную помощь на 800 млн долл., - Reuters

По месяцам:

февраль – 350 млн,

март – 1000 млн,

апрель – 2322 млн,

май – 950 млн,

июнь – 1450 млн,

июль – 1490 млн,

август – 2325 млн.

Как видим, по объему военной помощи Украине от США август стал рекордным.

оружие (10445) помощь (8124) США (27976)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
как задрало это уё**щное чмо
показать весь комментарий
20.08.2022 12:13 Ответить
+11
показать весь комментарий
20.08.2022 12:07 Ответить
+11
І майже 300 155 мм гаубиць. Тому, мовчи, підкацапнику зелений.
показать весь комментарий
20.08.2022 14:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.08.2022 12:07 Ответить
как задрало это уё**щное чмо
показать весь комментарий
20.08.2022 12:13 Ответить
Його завдання, бути більш потворним ніж зЕ-рмак, щоб люди випускали пару на нього. Або, наприклад, відволікати увагу від зливання державних міліардів бабломойському, чи крадіжок іншою пліснявою. А ще, це удар по іміджу держави, харчок в Захід, що до вподоби всім провладним колаборантам та кацапам.
Воно не ущербне, воно ще одна вражина.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:46 Ответить
Это что, кремлебот там втесался в комментаторы? И где он это сказал? По методичке ФСБ надо везде в комментах максимально, как можно больше хаять руководство Украины, и чем больше - тем лучше, на Москву они, сволочи, работают. И это в военное время.. Для СБУ здесь работы хватает..
показать весь комментарий
21.08.2022 23:22 Ответить
Американські попередження були повторені 19 січня, коли Блінкен здійснив короткий візит до Києва для особистої зустрічі із Зеленським та Кулебою. НА ЖАХ секретаря, Зеленський продовжував стверджувати, що будь-який публічний заклик до мобілізації призведе до паніки, а також втечі капіталу, що підштовхне і без того хитку економіку України до краху.Джерело:
показать весь комментарий
20.08.2022 12:52 Ответить
Нам дали 16 гаубиц и то 105 мм, если это не комедия, то я молчу
показать весь комментарий
20.08.2022 14:38 Ответить
І майже 300 155 мм гаубиць. Тому, мовчи, підкацапнику зелений.
показать весь комментарий
20.08.2022 14:54 Ответить
Лучше молчи, за умного сойдешь.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:29 Ответить
шо воно взагалі таке ?????
///
Арестовича немає у списку радників голови ОПУ. Ні у штатних, ні позаштатних.

https://t.me/apostrophe_ua/52885

Згідно з офіційними даними, у президента та керівництва його офісу 46 радників (станом на 18 серпня). Аристович у цьому списку не значиться.
показать весь комментарий
20.08.2022 15:50 Ответить
https://t.me/dneproperatyv/38264 https://t.me/dneproperatyv/38264

показать весь комментарий
20.08.2022 16:29 Ответить
Интересно услышать это в реале. Можете сказать, когда он это сказал?
показать весь комментарий
20.08.2022 17:16 Ответить

показать весь комментарий
21.08.2022 00:20 Ответить
Щоб зрівнятися з рашиками по бойовій міці потрібно зрівнятися по вкладеним коштам на армію, а це десь $1млрд на тиждень
показать весь комментарий
20.08.2022 13:01 Ответить
2,35млрд від США +інші країни. Десь вже близько до 1млрд на тиждень.
Все буде Україна!
показать весь комментарий
20.08.2022 13:35 Ответить
Шрайк використав допис блогу https://www.ponomaroleg.com/vse-pakety-pomoshhi-ukraine-ot-bajdena/ Олега Пономаря :; в принципі це не суть важливо
показать весь комментарий
20.08.2022 13:05 Ответить
пономар - це часом не той, хто стриже бабло на своєму каналі?
показать весь комментарий
20.08.2022 17:53 Ответить
Так а где ж контрнаступление тогда?
показать весь комментарий
20.08.2022 16:41 Ответить
Ну, пока что вiйсковой допомоги США хватает на позиционную войну и умедление продвижения москалей. Будет ли контрнаступление и хочет ли этого Запад покажет время. В данный момент от стратегии изматывания противника в выиграше только США.
показать весь комментарий
21.08.2022 12:22 Ответить
Бавовни завеземо достатньо гахнемо всю Логістику ворога ..тоді й почнемо рахувати день визволення України...
Господь допомагає мочить крысиное кубло ТРУПлера всея рюZZkoго сраного мира...
💙💛💪👍
показать весь комментарий
21.08.2022 12:55 Ответить
У мене є питання: чи є десь публічна інформація про те як, куди і в яких міністерствах чи фондах використовуються ця допомога?

Чи можливо запустити аудиторську кампанію, щодо прозоровсті використання допомоги для підтримки надійсності використання цієї домоги?
показать весь комментарий
21.08.2022 18:53 Ответить
Дуже хорошо. Дякую!
показать весь комментарий
21.08.2022 21:21 Ответить
 
 