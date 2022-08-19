США собираются предоставить Украине военную помощь на 800 млн долл., - Reuters

По данным Reuters, администрация Байдена готовится выделить около 800 миллионов долларов США дополнительной военной помощи Украине и может объявить об этом 19 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Как сообщили источники, Байден санкционирует помощь, используя свои президентские полномочия по сокращению. Это позволяет президенту США одобрять передачу излишка оружия из запасов США.

В то же время, по данным агентства, о выделении помощи могут объявить и на следующей неделе, а к этому моменту может измениться и стоимость пакетов оружия.

