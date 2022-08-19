РУС
США собираются предоставить Украине военную помощь на 800 млн долл., - Reuters

По данным Reuters, администрация Байдена готовится выделить около 800 миллионов долларов США дополнительной военной помощи Украине и может объявить об этом 19 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Как сообщили источники, Байден санкционирует помощь, используя свои президентские полномочия по сокращению. Это позволяет президенту США одобрять передачу излишка оружия из запасов США.

В то же время, по данным агентства, о выделении помощи могут объявить и на следующей неделе, а к этому моменту может измениться и стоимость пакетов оружия.

+31
Дуже добре , так як наразі , нам додаткова військова допомога не завадить 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪
Щира подяка США і Президенту Джо Байдену‼️
19.08.2022 01:44 Ответить
+25
та давайте уже полсотни GMRLS-ER с РГСН, шоб хоть летать осенью легче было. Заодно и обкатаем новинку в боевых условиях. Ну и традиционно миллионов на 200 М982 и М1156 PGK, а то в городских агломерациях надо быть максимально аккуратными.
19.08.2022 01:58 Ответить
+22
Так, допомога потрібна. Зокрема засоби екстенсивної культивації бавовни 💥💥💥 Багато засобів. Дуже багато!
19.08.2022 02:15 Ответить
можливо і надіслали
зброя як і гроші любить тишу а особливо кількість і якість
19.08.2022 07:27 Ответить
ну, почему же "возможно"? Я просто намекаю, а у кацапов, которые умеют читать, остаётся выбор - либо ночами ссаться прямо в пиксель, либо не подписывать контракт в ************ военкомате.
19.08.2022 11:49 Ответить
Так, потрібно дуже багато ********** для бавовни
19.08.2022 02:51 Ответить
що ввечері, 18 серпня, чули гучні звуки, схожі на вибухи.
За даними «Кримського вітру», кілька жителів Севастополя та розташованого поряд з містом Бахчисарайського району розповіли про «звуки вибухів та стрілянину». Усі вони проживають за кілька кілометрів від військового аеродрому «Бельбек».

Російський телеграм-канал «ПП Севастополь» повідомляє, що в різних районах Севастополя було чути «хлопки».
19.08.2022 07:00 Ответить
Мене одного напрягає, що вони дають по крупиці типу щоб ми її не продали кудись? І навіщо взагалі це оголошувати... всі ж розуміють що є ленд ліз і тд.... чи це так в США перед своїми виборцями піаряться?
19.08.2022 02:29 Ответить
Ленд-ліз ще тільки буде... з нового бюжетного року.
19.08.2022 02:53 Ответить
Тоесть раз в 2 недели по миллиарду долларов - это крупици? Меня напрягают такие писатели, которые считают, что нам должны раз и дать столько же сколько и у рашки, учитываю что у рашки запасы совка которые те лет 30 накапливали.
19.08.2022 03:09 Ответить
Обычно писатели думают, что американские гаубицы и контрбатарейные радары сами воюют, без людей.
19.08.2022 03:44 Ответить
Так само, імбіцили думають, що американські f-16 самі літають без льотчиків і техніків, тому ще учора нам повинні були видати сотню літаків.
19.08.2022 06:32 Ответить
Якби ви знали скільки коштує ******* американська зброя, то так не писали. Нам вкрай не вистачає зброї.
19.08.2022 10:29 Ответить
США такий дають сигнал кацапам
19.08.2022 07:26 Ответить
а то шо зебилье не готувалося до вiйни не напрягае?дяк що взагалi щось дають
19.08.2022 10:35 Ответить
Арестович не погоджується з позицією Зеленського щодо заборони віз ЄС для росіян - WP
19.08.2022 04:50 Ответить
Держдеп США попередив Конгрес про те, що визнання Росії країною-спонсором тероризму може спричинити проблеми - Politico19 серпня, 2022, 03:01

У відомстві побоюються, що у разі визнання РФ спонсором тероризму, Путін може зірвати "зернову угоду".

ЦЕ НЕ БЛЮЗНІРСТВО!!!
19.08.2022 05:01 Ответить
Спасибо США!
19.08.2022 05:07 Ответить
19.08.2022 06:05 Ответить
Якби не рашистська шобла у владі в Україні (Ze,дєрьмак,татаров,портнов,дємченко та ін), то наша країна ще з січня почала б отримувати військову допомогу на сотні мільйонів щомісяця.
19.08.2022 06:29 Ответить
Давайте нам побільше насіння бавовни, щоб входила добряче найшвидше!
19.08.2022 07:01 Ответить
повага і вдячність штатам
можливо курців за парєбріком побільшає
19.08.2022 07:24 Ответить
почему они дают помощь крошками со стола ???
19.08.2022 08:12 Ответить
Решту дасть бубачка шматками асфальту.
19.08.2022 08:40 Ответить
Подарки для крысы Мавзолейной идут бешеннвми темпами ...про Крым запечатанный тюками бавовни палає файно...аж гай шумить...
19.08.2022 09:16 Ответить
і це ще ленд-ліз ще не починали...
19.08.2022 09:53 Ответить
https://www.rbc.ua/ukr/news/bolshe-pomogaet-ukraine-opublikovany-novye-1660874984.html Інститут світової економіки Кільського університету (Німеччина) опублікував нові оцінки масштабів військової допомоги, яку країни світу надають Україні .

За даними німецьких експертів на 1 липня, головним військовим донором України залишаються США, які надали вже 25,45 млрд доларів. На другому місці - Великобританія, яка виділила допомогу на 4,11 млрд доларів. На третьому місці - Польща (1,83 млрд доларів), а на четвертому - Німеччина (1,22 млрд доларів).
При цьому за часткою допомоги України у валовому внутрішньому продукті перше місце займає Естонія - вона надала Києву підтримку на суму, що становить 0,8% ВВП країни. На другому місці - Латвія (приблизно та ж частка у ВВП), а на третьому - Польща (0,5% ВВП), на четвертому - Литва (0,3% ВВП).
Дані Кільського університету не враховують допомогу, яку країни світу вже пообіцяли виділити Україні, але поки цього не зробили. Тому вони можуть не давати повної картини підтримки, яку насправді отримують Збройні сили України.
19.08.2022 11:03 Ответить
Щиро дякуємо, Америко.
19.08.2022 12:08 Ответить
ZeКодломоские Кучмисты отмазали от народа Украины за 6 месяцев войны...миллиарды долларов....
Проходимцы Игоря Валерьевича и Леонид Данилыча..мастаки экстра-класса...
19.08.2022 13:36 Ответить
Участвует в этом банде Данилыча его зять не миллиардер Пинчук...скоро пойму и вам доложу...
19.08.2022 13:38 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/vse-pakety-pomoshhi-ukraine-ot-bajdena/ Олег Пономарь :
США начали помогать оружием Украине еще до начала войны, и особенн после ее начала, так как увидели сопротивление Украины (сопротивление Украины действительно героическое).
Политика Байдена с первого дня в офисе - максимальная и полная поддержка главного союзника Немного статистики от Олега Пономаря - вот разбивка пакетов от Байдена.
До начала войны УЖЕ было выделено деньгами и оружием почти 660 млн долларов. И 350 млн оружием во второй день войны. То есть, миллиард долларов - на 25.02. 2022.
Первая половина 2021: $400 млн;
Авг 27, 2021: $60 млн;
Декабрь, 2021: $200 млн;
Фев 25, 2022: $350 млн;
Март 12: $200 млн;
Март 16: $800 млн;
Апр 1: $300 млн;
Апр 5: $100 млн;
Апр 13: $800 млн;
Апр 21: 800 млн;
Апр 24: 322 млн;
Май 6: 100 млн;
Май 19: 100 млн;
Май 31: 700 млн;
Июнь 15: 1 млрд;
Июнь 23: 450 млн;
Июль 1: 820 млн;
Июль 8: 400 млн;
Июль 22: 270 млн;
Август 1: 550 млн;
Август 8: 1 млрд.
Таким образом, сумма военной помощи Украине от Администрации Байдена уже перевалила за 10 млрд долларов и это далеко не конец. https://www.ponomaroleg.com/zhdem-10-milliardov/ Подробнее о всей помощи США. Переможемо разом.
19.08.2022 15:55 Ответить
 
 