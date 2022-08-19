США збираються надати Україні військову допомогу на 800 млн дол., - Reuters

За даними Reuters, адміністрація Байдена готується виділити близько 800 мільйонів доларів США додаткової військової допомоги Україні та може оголосити про це вже 19 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Як повідомили джерела, Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення. Це дозволяє президенту США схвалювати передачу надлишку зброї із запасів США.

Водночас за даними агентства, про виділення допомоги можуть оголосити й наступного тижня, а до цього моменту може змінитися і вартість пакетів зброї.

