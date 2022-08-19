10 957 34
США збираються надати Україні військову допомогу на 800 млн дол., - Reuters
За даними Reuters, адміністрація Байдена готується виділити близько 800 мільйонів доларів США додаткової військової допомоги Україні та може оголосити про це вже 19 серпня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Як повідомили джерела, Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення. Це дозволяє президенту США схвалювати передачу надлишку зброї із запасів США.
Водночас за даними агентства, про виділення допомоги можуть оголосити й наступного тижня, а до цього моменту може змінитися і вартість пакетів зброї.
Щира подяка США і Президенту Джо Байдену‼️
зброя як і гроші любить тишу а особливо кількість і якість
За даними «Кримського вітру», кілька жителів Севастополя та розташованого поряд з містом Бахчисарайського району розповіли про «звуки вибухів та стрілянину». Усі вони проживають за кілька кілометрів від військового аеродрому «Бельбек».
Російський телеграм-канал «ПП Севастополь» повідомляє, що в різних районах Севастополя було чути «хлопки».
У відомстві побоюються, що у разі визнання РФ спонсором тероризму, Путін може зірвати "зернову угоду".
ЦЕ НЕ БЛЮЗНІРСТВО!!!
можливо курців за парєбріком побільшає
За даними німецьких експертів на 1 липня, головним військовим донором України залишаються США, які надали вже 25,45 млрд доларів. На другому місці - Великобританія, яка виділила допомогу на 4,11 млрд доларів. На третьому місці - Польща (1,83 млрд доларів), а на четвертому - Німеччина (1,22 млрд доларів).
При цьому за часткою допомоги України у валовому внутрішньому продукті перше місце займає Естонія - вона надала Києву підтримку на суму, що становить 0,8% ВВП країни. На другому місці - Латвія (приблизно та ж частка у ВВП), а на третьому - Польща (0,5% ВВП), на четвертому - Литва (0,3% ВВП).
Дані Кільського університету не враховують допомогу, яку країни світу вже пообіцяли виділити Україні, але поки цього не зробили. Тому вони можуть не давати повної картини підтримки, яку насправді отримують Збройні сили України.
США начали помогать оружием Украине еще до начала войны, и особенн после ее начала, так как увидели сопротивление Украины (сопротивление Украины действительно героическое).
Политика Байдена с первого дня в офисе - максимальная и полная поддержка главного союзника Немного статистики от Олега Пономаря - вот разбивка пакетов от Байдена.
До начала войны УЖЕ было выделено деньгами и оружием почти 660 млн долларов. И 350 млн оружием во второй день войны. То есть, миллиард долларов - на 25.02. 2022.
Первая половина 2021: $400 млн;
Авг 27, 2021: $60 млн;
Декабрь, 2021: $200 млн;
Фев 25, 2022: $350 млн;
Март 12: $200 млн;
Март 16: $800 млн;
Апр 1: $300 млн;
Апр 5: $100 млн;
Апр 13: $800 млн;
Апр 21: 800 млн;
Апр 24: 322 млн;
Май 6: 100 млн;
Май 19: 100 млн;
Май 31: 700 млн;
Июнь 15: 1 млрд;
Июнь 23: 450 млн;
Июль 1: 820 млн;
Июль 8: 400 млн;
Июль 22: 270 млн;
Август 1: 550 млн;
Август 8: 1 млрд.
Таким образом, сумма военной помощи Украине от Администрации Байдена уже перевалила за 10 млрд долларов и это далеко не конец. https://www.ponomaroleg.com/zhdem-10-milliardov/ Подробнее о всей помощи США. Переможемо разом.