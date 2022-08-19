УКР
США збираються надати Україні військову допомогу на 800 млн дол., - Reuters

За даними Reuters, адміністрація Байдена готується виділити близько 800 мільйонів доларів США додаткової військової допомоги Україні та може оголосити про це вже 19 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Як повідомили джерела, Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення. Це дозволяє президенту США схвалювати передачу надлишку зброї із запасів США.

Водночас за даними агентства, про виділення допомоги можуть оголосити й наступного тижня, а до цього моменту може змінитися і вартість пакетів зброї.

Також читайте: "Озбройте Україну, доки не пізно. Через надмірну обережність ми уступаємо ініціативу Путіну": дипломати, експерти і військові закликали Байдена діяти рішучіше

Байден Джо зброя США
Дуже добре , так як наразі , нам додаткова військова допомога не завадить 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪
Щира подяка США і Президенту Джо Байдену‼️
19.08.2022 01:44 Відповісти
та давайте уже полсотни GMRLS-ER с РГСН, шоб хоть летать осенью легче было. Заодно и обкатаем новинку в боевых условиях. Ну и традиционно миллионов на 200 М982 и М1156 PGK, а то в городских агломерациях надо быть максимально аккуратными.
19.08.2022 01:58 Відповісти
Так, допомога потрібна. Зокрема засоби екстенсивної культивації бавовни 💥💥💥 Багато засобів. Дуже багато!
19.08.2022 02:15 Відповісти
можливо і надіслали
зброя як і гроші любить тишу а особливо кількість і якість
показати весь коментар
19.08.2022 07:27 Відповісти
ну, почему же "возможно"? Я просто намекаю, а у кацапов, которые умеют читать, остаётся выбор - либо ночами ссаться прямо в пиксель, либо не подписывать контракт в ************ военкомате.
показати весь коментар
19.08.2022 11:49 Відповісти
Так, потрібно дуже багато ********** для бавовни
показати весь коментар
19.08.2022 02:51 Відповісти
що ввечері, 18 серпня, чули гучні звуки, схожі на вибухи.
За даними «Кримського вітру», кілька жителів Севастополя та розташованого поряд з містом Бахчисарайського району розповіли про «звуки вибухів та стрілянину». Усі вони проживають за кілька кілометрів від військового аеродрому «Бельбек».

Російський телеграм-канал «ПП Севастополь» повідомляє, що в різних районах Севастополя було чути «хлопки».
показати весь коментар
19.08.2022 07:00 Відповісти
Мене одного напрягає, що вони дають по крупиці типу щоб ми її не продали кудись? І навіщо взагалі це оголошувати... всі ж розуміють що є ленд ліз і тд.... чи це так в США перед своїми виборцями піаряться?
показати весь коментар
19.08.2022 02:29 Відповісти
Ленд-ліз ще тільки буде... з нового бюжетного року.
показати весь коментар
19.08.2022 02:53 Відповісти
Тоесть раз в 2 недели по миллиарду долларов - это крупици? Меня напрягают такие писатели, которые считают, что нам должны раз и дать столько же сколько и у рашки, учитываю что у рашки запасы совка которые те лет 30 накапливали.
показати весь коментар
19.08.2022 03:09 Відповісти
Обычно писатели думают, что американские гаубицы и контрбатарейные радары сами воюют, без людей.
показати весь коментар
19.08.2022 03:44 Відповісти
Так само, імбіцили думають, що американські f-16 самі літають без льотчиків і техніків, тому ще учора нам повинні були видати сотню літаків.
показати весь коментар
19.08.2022 06:32 Відповісти
Якби ви знали скільки коштує ******* американська зброя, то так не писали. Нам вкрай не вистачає зброї.
показати весь коментар
19.08.2022 10:29 Відповісти
США такий дають сигнал кацапам
показати весь коментар
19.08.2022 07:26 Відповісти
а то шо зебилье не готувалося до вiйни не напрягае?дяк що взагалi щось дають
показати весь коментар
19.08.2022 10:35 Відповісти
Арестович не погоджується з позицією Зеленського щодо заборони віз ЄС для росіян - WP
показати весь коментар
19.08.2022 04:50 Відповісти
Держдеп США попередив Конгрес про те, що визнання Росії країною-спонсором тероризму може спричинити проблеми - Politico19 серпня, 2022, 03:01

У відомстві побоюються, що у разі визнання РФ спонсором тероризму, Путін може зірвати "зернову угоду".

ЦЕ НЕ БЛЮЗНІРСТВО!!!
показати весь коментар
19.08.2022 05:01 Відповісти
Спасибо США!
показати весь коментар
19.08.2022 05:07 Відповісти
19.08.2022 06:05 Відповісти
Якби не рашистська шобла у владі в Україні (Ze,дєрьмак,татаров,портнов,дємченко та ін), то наша країна ще з січня почала б отримувати військову допомогу на сотні мільйонів щомісяця.
показати весь коментар
19.08.2022 06:29 Відповісти
Давайте нам побільше насіння бавовни, щоб входила добряче найшвидше!
показати весь коментар
19.08.2022 07:01 Відповісти
повага і вдячність штатам
можливо курців за парєбріком побільшає
показати весь коментар
19.08.2022 07:24 Відповісти
почему они дают помощь крошками со стола ???
показати весь коментар
19.08.2022 08:12 Відповісти
Решту дасть бубачка шматками асфальту.
показати весь коментар
19.08.2022 08:40 Відповісти
Подарки для крысы Мавзолейной идут бешеннвми темпами ...про Крым запечатанный тюками бавовни палає файно...аж гай шумить...
показати весь коментар
19.08.2022 09:16 Відповісти
і це ще ленд-ліз ще не починали...
показати весь коментар
19.08.2022 09:53 Відповісти
https://www.rbc.ua/ukr/news/bolshe-pomogaet-ukraine-opublikovany-novye-1660874984.html Інститут світової економіки Кільського університету (Німеччина) опублікував нові оцінки масштабів військової допомоги, яку країни світу надають Україні .

За даними німецьких експертів на 1 липня, головним військовим донором України залишаються США, які надали вже 25,45 млрд доларів. На другому місці - Великобританія, яка виділила допомогу на 4,11 млрд доларів. На третьому місці - Польща (1,83 млрд доларів), а на четвертому - Німеччина (1,22 млрд доларів).
При цьому за часткою допомоги України у валовому внутрішньому продукті перше місце займає Естонія - вона надала Києву підтримку на суму, що становить 0,8% ВВП країни. На другому місці - Латвія (приблизно та ж частка у ВВП), а на третьому - Польща (0,5% ВВП), на четвертому - Литва (0,3% ВВП).
Дані Кільського університету не враховують допомогу, яку країни світу вже пообіцяли виділити Україні, але поки цього не зробили. Тому вони можуть не давати повної картини підтримки, яку насправді отримують Збройні сили України.
показати весь коментар
19.08.2022 11:03 Відповісти
Щиро дякуємо, Америко.
показати весь коментар
19.08.2022 12:08 Відповісти
ZeКодломоские Кучмисты отмазали от народа Украины за 6 месяцев войны...миллиарды долларов....
Проходимцы Игоря Валерьевича и Леонид Данилыча..мастаки экстра-класса...
показати весь коментар
19.08.2022 13:36 Відповісти
Участвует в этом банде Данилыча его зять не миллиардер Пинчук...скоро пойму и вам доложу...
показати весь коментар
19.08.2022 13:38 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/vse-pakety-pomoshhi-ukraine-ot-bajdena/ Олег Пономарь :
США начали помогать оружием Украине еще до начала войны, и особенн после ее начала, так как увидели сопротивление Украины (сопротивление Украины действительно героическое).
Политика Байдена с первого дня в офисе - максимальная и полная поддержка главного союзника Немного статистики от Олега Пономаря - вот разбивка пакетов от Байдена.
До начала войны УЖЕ было выделено деньгами и оружием почти 660 млн долларов. И 350 млн оружием во второй день войны. То есть, миллиард долларов - на 25.02. 2022.
Первая половина 2021: $400 млн;
Авг 27, 2021: $60 млн;
Декабрь, 2021: $200 млн;
Фев 25, 2022: $350 млн;
Март 12: $200 млн;
Март 16: $800 млн;
Апр 1: $300 млн;
Апр 5: $100 млн;
Апр 13: $800 млн;
Апр 21: 800 млн;
Апр 24: 322 млн;
Май 6: 100 млн;
Май 19: 100 млн;
Май 31: 700 млн;
Июнь 15: 1 млрд;
Июнь 23: 450 млн;
Июль 1: 820 млн;
Июль 8: 400 млн;
Июль 22: 270 млн;
Август 1: 550 млн;
Август 8: 1 млрд.
Таким образом, сумма военной помощи Украине от Администрации Байдена уже перевалила за 10 млрд долларов и это далеко не конец. https://www.ponomaroleg.com/zhdem-10-milliardov/ Подробнее о всей помощи США. Переможемо разом.
показати весь коментар
19.08.2022 15:55 Відповісти
 
 