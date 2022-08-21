Командир взвода 128-й бригады ТРО Денисенко: Наши батальоны разорваны и разбросаны по разным объединенным группировкам войск, потому что какому-то параноику в ОП показалось, что мы "частная армия Корбана"

Батальоны 128-й бригады теробороны без должного вооружения и обеспечения разбрасывали по разным областям и направлениям только потому, что в ОП почему-то считают бригаду днепровского формирования "частной армией Корбана". Люди превращены в живые мишени, которые почти безнаказанно расстреливает враг.

Об этом сообщил в фейсбуке командир взвода 128-й бригады ТРО Андрей Денисенко, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние сутки в двух взводах моего подразделения ТРО 12 бойцов с контузиями разной степени тяжести. За предыдущую неделю был всего 1. Каждый день на фронте я хожу, бегаю и ползаю на нуле между всеми передовыми позициями нашей роты - под минометными, танковыми, авиационными обстрелами и просто стрельбой к@ц@пских "дашек" и "утёсов", имею сбитые и порванные в кровь ноги, имею упорство и волю выстоять и победить, но не имею даже рации, тяжелого оружия и полномочий изменить критическую ситуацию, когда сотни людей из нашего батальона превращены в живые мишени, которые почти безнаказанно расстреливает враг", - отмечает он.

И потому, как подчеркивает Денисенко, у него полное моральное право и обязанность сказать то, что сейчас говорит.

По его словам, наши ребята героически более недели продержались без связи, снабжения, бронетехники, с минимальной огневой поддержкой, на подножном корме и энтузиазме.

"Хотя нам говорили, что это на 1, максимум 2 дня. При этом никто не убежал, не оставил позиций, не изменил. Но во избежание непоправимого - дальнейших потерь личного состава на этом направлении и среди военнослужащих теробороны ВСУ вообще - нужны конкретные шаги от высшего военно-политического руководства, а именно:

1. Прекратить, наконец, предоставлять слабовооруженным легкопехотным частям ТРО самостоятельные районы обороны, а использовать их полностью или отдельными подразделениями только для усиления в пределах районов обороны линейных бригад и батальонов ВСУ. А если такое произошло, как в нашем случае, немедленно исправить эту ошибку.

2. Поставить на жесткий контроль обеспечение связью, водой, продовольствием, техсредствами, вооружением и БК частей и подразделений, которые выводятся на линию столкновения, на передовые позиции. И не допускать на нуле ситуаций, как в нашей части, когда мы слепые, глухие и беззубые бомжуем по посадкам, собирая воду и продовольствие, оставленные нашими предшественниками.

3. Необходимо избегать дезорганизации боевых коллективов, сохранять готовые системы военного и логистическо-снабженческого взаимодействия. В нашем случае – нужно немедленно восстановить единство 128 бригады ТРО, все батальоны которой, включая наши, разорваны и разбросаны по разным объединенным группировкам войск, областям, переданы другим бригадам, а на самом деле оказались никому ненужными, бездомными и безотцовщиной.

И это лишь потому, что какому-то параноику-неадеквату в ОПУ показалось, что наша бригада днепровского формирования - "частная армия Корбана", которую нужно порвать с остервенением рашистов, запихнув в глубокие задницы этой войны", - отмечает Денисенко.

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"Надеюсь, меня услышат. А если нет - пусть приготовятся нести ответственность за все", - резюмирует он.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов так прокомментировал сообщение Денисенко: "Командир взвода 128-й бригады ТРО Днепра Андрей Денисенко рассказал шокирующую историю. Бригаду, которая применялась в полном составе на одном из участков фронта, после лишения гражданства главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана разорвали на отдельные батальоны и разбросали по разным участкам фронта. Возможно, это такое удивительное стечение обстоятельств, но в таком решении нет никакой логики. Поскольку ТРО не получила ни связи, ни боевой техники, последствия разрыва бригады очень отрицательные. Подразделения вводятся в бой без налаживания взаимодействия, логистики. То есть разрушили логику применения легко вооруженной бригады, и, конечно, бойцы это связывают с политическими причинами. Я надеюсь, что военное командование рассмотрит этот скандальный случай и вернет все батальоны бригады под командование штаба, отвечающего за обеспечение, потому что иначе такие действия ослабляют войска и вредят обороноспособности нашей армии".



