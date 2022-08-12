Подразделения Сил теробороны наращивают боевые возможности в районе ответственности Командования Объединенных Сил ВСУ. ФОТО

В районе ответственности Командования Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины проходят мероприятия боевой подготовки подразделений Сил территориальной обороны, выполняющих задачи на Северном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины

В частности, как отмечается, для психологической стойкости и готовности военнослужащих действовать в разных условиях и видах боя отрабатывается обкатка бронетехникой.

"Во время тренировок военные короткими перебежками прячутся в окоп, пропускают над собой боевую машину, после чего поражают ручной кумулятивной гранатой силовой отсек танка. Далее - автоматной очередью уничтожают экипаж бронированной машины", - говорится в сообщении.

Как отметил командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, такое практическое занятие является важным элементом индивидуальной подготовки военнослужащих.

"Проходя обкатку танком, у военнослужащих закаляется выдержка, растет самоконтроль и дисциплинированность. Кроме этого у них формируется незаурядная уверенность в собственных силах и оружии", - подчеркнул Наев.

Читайте: Залужный поздравил военнослужащих Воздушных сил: Вы надежно защищаете наше небо и даете достойный отпор агрессору. ВИДЕО









Стоит отметить, что во время тренировок украинские защитники также проходят обучение по тактической медицине, учатся работать с картами, приобретают навыки по огневой и инженерной подготовке.

"Такие учения очень важны, ведь они способствуют не только получению новых умений, но и повышению обороноспособности и сплоченности личного состава. Все военнослужащие работают как одна команда, пытаясь при этом стать гораздо сильнее и мотивированнее для противостояния врагу на защите родной страны", - подчеркнул Наев.