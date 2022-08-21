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Новости Война
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В Херсонской области российские оккупанты решили отбирать предприятия у украинских владельцев

херсонщина

Российские оккупанты решили признавать "брошенными" и передавать новым собственникам предприятия украинских собственников, которые не перерегистрировали их в российской налоговой.

Об этом заявил так называемый глава правительства региона Сергей Елисеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Правительством" (оккупационным. - Ред.) Херсонской области принято решение и определен порядок признания бесхозными таких предприятий, передачи их на баланс в фонд государственного имущества Херсонской области с последующей передачей во внешнее управление тем желающим, кто захочет управлять этими активами и кого мы считаем достойными для того, чтобы управлять этими предприятиями. У владельцев несомненно есть возможность сохранить свое право на предприятие. Здесь есть неотъемлемое обязательное условие – они должны обязательно перерегистрироваться в налоговой, получить регистрацию, открыть банковские счета. Они должны быть для нас ясными, прозрачными. И пусть работают, никто не мешает", - заявил он.

Елисеев также заявил, что процесс перехода с гривны на рубль в оккупированной части Херсонской области может быть длительным.

Также читайте: Россияне угрожают конфисковать имущество предпринимателей Херсонщины, не ставших на учет в оккупационной налоговой службе, - ССО

"Процесс будет мягким, плавным. Будет достаточно длительный переходный срок, чтобы мы перешли в одновалютную систему", - сказал он.

По словам Елисеева, в оккупированной Херсонской области сейчас ходят две валюты – в магазинах можно расплатиться гривнами и рублями, а к предпринимателям, не принимающим к оплате российский рубль, так называемые "правоохранительные органы" оккупантов применяют "меры административного влияния".

При этом на территории оккупированной части Херсонской области не работают украинские банки, возможности обналичить средства в гривнах у населения нет.

мародерство (463) оккупация (10209) Херсонская область (4951)


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Топ комментарии
+11
Це називається брехня зеленої укрпропаганди! Читайте коментарі , а не лише статті! Коли люди тут, наближені до інформації чи фронту територіально волали вам про біду на Херсонщині з 1 днів війни - ви дивилися бучі ірпені по марафону! Коли вам писали все літо тут що немає навіть підготовки до контрнаступу і це все брехня- ви дивилися відосік ЗеЛоха і називали тут цих людей провокаторами і зрадниками.
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21.08.2022 18:25 Ответить
+10
Зате без паніки .
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21.08.2022 18:03 Ответить
+10
Вот и все наше контрнаступление.
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21.08.2022 18:06 Ответить
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Зате без паніки .
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21.08.2022 18:03 Ответить
Вот и все наше контрнаступление.
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21.08.2022 18:06 Ответить
зарегистрируют на рефии, как это есть в Крыму и в ордило, будут платить налоги в рефии, а за пенсией с украинским паспортом в Украину в грудь бить и доказывать. что им все должны.
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21.08.2022 18:06 Ответить
Так винні, винні деокупацію!
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21.08.2022 18:21 Ответить
мовчання є підтримкою агресії
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21.08.2022 18:37 Ответить
Ти дійсно, трохи того? Чи прикидаєшся?!
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21.08.2022 19:49 Ответить
2+2 не складывается с такой подачей новостей. Наши уничтожают склады и базы на временно оккупированной территории каждый день, мосты держат под огневым контролем, Хлань неделю назад кричал что командование свиней бежит на левый берег. Сегодня новости что свиньи имеют частичный успех в Благодатном и это ?
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21.08.2022 18:16 Ответить
Це називається брехня зеленої укрпропаганди! Читайте коментарі , а не лише статті! Коли люди тут, наближені до інформації чи фронту територіально волали вам про біду на Херсонщині з 1 днів війни - ви дивилися бучі ірпені по марафону! Коли вам писали все літо тут що немає навіть підготовки до контрнаступу і це все брехня- ви дивилися відосік ЗеЛоха і називали тут цих людей провокаторами і зрадниками.
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21.08.2022 18:25 Ответить
"Першої жертвою війни стає правда" Хайрам Джонсон.
Залишається сподіватись, що дурити багато людей тривалий час не можна.Прозріння поступово настане. Вчорашні "фейки" стануть правдою.
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21.08.2022 18:55 Ответить
Євпаторія, Крим. Чутно вибухи.і це ще не вечір 😘
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21.08.2022 18:17 Ответить
Если снова дронами балуются, то это уже смех вызывает. А вот если потом по ПВО прилетать ихнему начнет, то совсем другое дело
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21.08.2022 18:20 Ответить
Люся вчора у Фейгіна проспівала діферамби непереможному кацапському ПВО і у Криму, і у Бєлгороді.
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21.08.2022 18:41 Ответить
Много они Хаймарсов сбили?
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21.08.2022 18:43 Ответить
Це не до мене, це до Люсі.
"Надо отбросить всякие иллюзии - российская ПВО надежно сработала, она сбила и вчера средства поражения, и сегодня. Поэтому все многочисленные взрывы и пожары - это сбитые средства поражения. Мы не поразили ни вчера, ни сегодня ничего существенного, к сожалению", - заявил Арестович.
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21.08.2022 18:57 Ответить
всі, своїми тушками
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21.08.2022 21:02 Ответить
накладочка вийде у окупантів ..їх головний кремльовський юрист прорахувався ...Підприємства є і не українські ,а наприклад іноземні ..Оооо от тут почнеться якщо вони кремлю пред'являть в міжнародному суді ...не одне покоління пенсіонерів росіян буде виплачувати неустійку ...А Повітряні тривоги що просто так лінії простоюють коли робітники в бомбосховищах ...Контора пише все і цю неустійку іноземному власнику підприємство якого працює в Україні ...також пред'являть неустійку ...росія років 100 буде розплачуватись за цю війну фінансово ..бо юристи є не тільки в кремлі
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21.08.2022 18:25 Ответить
не буде, росії не буде.
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21.08.2022 21:04 Ответить
Як би мені хотілося, щоб ця біда була особисто у всіх друзів, кумів, родини і подпєвал зеленського!
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21.08.2022 18:27 Ответить
Сумно звісно! Сподіваюсь, що все йде як сьогодні сказав генерал Марченко: "сейчас украинцам нужно выманить россиян из статической обороны, в которую они засели на территории Херсонской области." Як насправді подивимось

https://korabelov.info/2022/08/256389/nuzhno-vymanit-rossiyan-iz-oborony-na-territorii-hersonskoj-oblasti-general-marchenko/
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21.08.2022 18:32 Ответить
А себе на расії не відбирають підприємства, які належать українцям. Так, можуть тільки для виду арешт накласти
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21.08.2022 18:40 Ответить
Контрнаступили... Как всегда.
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21.08.2022 18:46 Ответить
про шо мова? нормально функціонувати підприємство все одно не буде. ну заберуть. Якщо власник вірить у рашу, то хай перереєструється. Якщо вірить в Україну - навряд чи довго пробудуть і він щось таки поверне згідно закону.
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21.08.2022 18:57 Ответить
що поверне, якого закону? кацапи заберуть і вивезуть. але й реєструватись за їх вимогами не варіант
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21.08.2022 21:06 Ответить
За таких дій окупантів, ряди партизан будуть поповнюватись ще швидше. Ну,ну, тут вам не расєя.
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21.08.2022 20:43 Ответить
Ей , кацапи , підприємства , які ви віджимаєте , в целофанові мішки не помістяться
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21.08.2022 21:07 Ответить
Кажется, пришел сезон отстрела налоговиков...
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22.08.2022 00:31 Ответить
 
 