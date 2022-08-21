В Херсонской области российские оккупанты решили отбирать предприятия у украинских владельцев

Российские оккупанты решили признавать "брошенными" и передавать новым собственникам предприятия украинских собственников, которые не перерегистрировали их в российской налоговой.

Об этом заявил так называемый глава правительства региона Сергей Елисеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Правительством" (оккупационным. - Ред.) Херсонской области принято решение и определен порядок признания бесхозными таких предприятий, передачи их на баланс в фонд государственного имущества Херсонской области с последующей передачей во внешнее управление тем желающим, кто захочет управлять этими активами и кого мы считаем достойными для того, чтобы управлять этими предприятиями. У владельцев несомненно есть возможность сохранить свое право на предприятие. Здесь есть неотъемлемое обязательное условие – они должны обязательно перерегистрироваться в налоговой, получить регистрацию, открыть банковские счета. Они должны быть для нас ясными, прозрачными. И пусть работают, никто не мешает", - заявил он.

Елисеев также заявил, что процесс перехода с гривны на рубль в оккупированной части Херсонской области может быть длительным.

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"Процесс будет мягким, плавным. Будет достаточно длительный переходный срок, чтобы мы перешли в одновалютную систему", - сказал он.

По словам Елисеева, в оккупированной Херсонской области сейчас ходят две валюты – в магазинах можно расплатиться гривнами и рублями, а к предпринимателям, не принимающим к оплате российский рубль, так называемые "правоохранительные органы" оккупантов применяют "меры административного влияния".

При этом на территории оккупированной части Херсонской области не работают украинские банки, возможности обналичить средства в гривнах у населения нет.