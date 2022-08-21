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Новини Війна
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На Херсонщині російські окупанти вирішили відбирати підприємства в українських власників

херсонщина

Російські окупанти вирішили визнавати "покинутими" та передавати новим власникам підприємства українських власників, які не перереєстрували їх у російській податковій.

Про це заявив так званий "голова уряду регіону" Сергій Єлісєєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Урядом" (окупаційним. - Ред.) Херсонської області прийнято рішення та визначено порядок визнання безхазяйними таких підприємств, передачі їх на баланс до фонду державного майна Херсонської області з подальшою передачею до зовнішнього управління тим охочим, хто захоче керувати цими активами та кого ми вважаємо гідними для того, щоб керувати цими підприємствами. У власників безсумнівно є можливість зберегти своє право на підприємство. Тут є невід'ємна обов'язкова умова – вони мають обов'язково перереєструватися в податковій, отримати реєстрацію, відкрити банківські рахунки. Вони мають бути для нас зрозумілими, прозорими. І нехай працюють, ніхто не перешкоджає", - заявив він.

Єлісєєв також заявив, що процес переходу з гривні на рубль в окупованій частині Херсонської області може бути тривалим.

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"Процес буде м'яким, плавним. Буде достатньо тривалий перехідний термін, щоб ми перейшли до одновалютної системи", - сказав він.

За словами Єлісєєва, в окупованій Херсонській області зараз ходять дві валюти – у магазинах можна розплатитися гривнями та рублями, а до підприємців, які не приймають до оплати російський рубль, так звані "правоохоронні органи" окупантів застосовують "заходи адміністративного впливу".

При цьому на території окупованої частини Херсонської області не працюють українські банки, можливості перевести в готівку кошти в гривнях у населення немає.

Автор: 

мародерство (341) окупація (6762) Херсонська область (5942)


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Топ коментарі
+11
Це називається брехня зеленої укрпропаганди! Читайте коментарі , а не лише статті! Коли люди тут, наближені до інформації чи фронту територіально волали вам про біду на Херсонщині з 1 днів війни - ви дивилися бучі ірпені по марафону! Коли вам писали все літо тут що немає навіть підготовки до контрнаступу і це все брехня- ви дивилися відосік ЗеЛоха і називали тут цих людей провокаторами і зрадниками.
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21.08.2022 18:25 Відповісти
+10
Зате без паніки .
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21.08.2022 18:03 Відповісти
+10
Вот и все наше контрнаступление.
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21.08.2022 18:06 Відповісти
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Зате без паніки .
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21.08.2022 18:03 Відповісти
Вот и все наше контрнаступление.
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21.08.2022 18:06 Відповісти
зарегистрируют на рефии, как это есть в Крыму и в ордило, будут платить налоги в рефии, а за пенсией с украинским паспортом в Украину в грудь бить и доказывать. что им все должны.
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21.08.2022 18:06 Відповісти
Так винні, винні деокупацію!
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21.08.2022 18:21 Відповісти
мовчання є підтримкою агресії
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21.08.2022 18:37 Відповісти
Ти дійсно, трохи того? Чи прикидаєшся?!
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21.08.2022 19:49 Відповісти
2+2 не складывается с такой подачей новостей. Наши уничтожают склады и базы на временно оккупированной территории каждый день, мосты держат под огневым контролем, Хлань неделю назад кричал что командование свиней бежит на левый берег. Сегодня новости что свиньи имеют частичный успех в Благодатном и это ?
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21.08.2022 18:16 Відповісти
Це називається брехня зеленої укрпропаганди! Читайте коментарі , а не лише статті! Коли люди тут, наближені до інформації чи фронту територіально волали вам про біду на Херсонщині з 1 днів війни - ви дивилися бучі ірпені по марафону! Коли вам писали все літо тут що немає навіть підготовки до контрнаступу і це все брехня- ви дивилися відосік ЗеЛоха і називали тут цих людей провокаторами і зрадниками.
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21.08.2022 18:25 Відповісти
"Першої жертвою війни стає правда" Хайрам Джонсон.
Залишається сподіватись, що дурити багато людей тривалий час не можна.Прозріння поступово настане. Вчорашні "фейки" стануть правдою.
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21.08.2022 18:55 Відповісти
Євпаторія, Крим. Чутно вибухи.і це ще не вечір 😘
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21.08.2022 18:17 Відповісти
Если снова дронами балуются, то это уже смех вызывает. А вот если потом по ПВО прилетать ихнему начнет, то совсем другое дело
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21.08.2022 18:20 Відповісти
Люся вчора у Фейгіна проспівала діферамби непереможному кацапському ПВО і у Криму, і у Бєлгороді.
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21.08.2022 18:41 Відповісти
Много они Хаймарсов сбили?
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21.08.2022 18:43 Відповісти
Це не до мене, це до Люсі.
"Надо отбросить всякие иллюзии - российская ПВО надежно сработала, она сбила и вчера средства поражения, и сегодня. Поэтому все многочисленные взрывы и пожары - это сбитые средства поражения. Мы не поразили ни вчера, ни сегодня ничего существенного, к сожалению", - заявил Арестович.
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21.08.2022 18:57 Відповісти
всі, своїми тушками
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21.08.2022 21:02 Відповісти
накладочка вийде у окупантів ..їх головний кремльовський юрист прорахувався ...Підприємства є і не українські ,а наприклад іноземні ..Оооо от тут почнеться якщо вони кремлю пред'являть в міжнародному суді ...не одне покоління пенсіонерів росіян буде виплачувати неустійку ...А Повітряні тривоги що просто так лінії простоюють коли робітники в бомбосховищах ...Контора пише все і цю неустійку іноземному власнику підприємство якого працює в Україні ...також пред'являть неустійку ...росія років 100 буде розплачуватись за цю війну фінансово ..бо юристи є не тільки в кремлі
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21.08.2022 18:25 Відповісти
не буде, росії не буде.
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21.08.2022 21:04 Відповісти
Як би мені хотілося, щоб ця біда була особисто у всіх друзів, кумів, родини і подпєвал зеленського!
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21.08.2022 18:27 Відповісти
Сумно звісно! Сподіваюсь, що все йде як сьогодні сказав генерал Марченко: "сейчас украинцам нужно выманить россиян из статической обороны, в которую они засели на территории Херсонской области." Як насправді подивимось

https://korabelov.info/2022/08/256389/nuzhno-vymanit-rossiyan-iz-oborony-na-territorii-hersonskoj-oblasti-general-marchenko/
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21.08.2022 18:32 Відповісти
А себе на расії не відбирають підприємства, які належать українцям. Так, можуть тільки для виду арешт накласти
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21.08.2022 18:40 Відповісти
Контрнаступили... Как всегда.
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21.08.2022 18:46 Відповісти
про шо мова? нормально функціонувати підприємство все одно не буде. ну заберуть. Якщо власник вірить у рашу, то хай перереєструється. Якщо вірить в Україну - навряд чи довго пробудуть і він щось таки поверне згідно закону.
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21.08.2022 18:57 Відповісти
що поверне, якого закону? кацапи заберуть і вивезуть. але й реєструватись за їх вимогами не варіант
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21.08.2022 21:06 Відповісти
За таких дій окупантів, ряди партизан будуть поповнюватись ще швидше. Ну,ну, тут вам не расєя.
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21.08.2022 20:43 Відповісти
Ей , кацапи , підприємства , які ви віджимаєте , в целофанові мішки не помістяться
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21.08.2022 21:07 Відповісти
Кажется, пришел сезон отстрела налоговиков...
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22.08.2022 00:31 Відповісти
 
 