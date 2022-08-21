На Херсонщині російські окупанти вирішили відбирати підприємства в українських власників
Російські окупанти вирішили визнавати "покинутими" та передавати новим власникам підприємства українських власників, які не перереєстрували їх у російській податковій.
Про це заявив так званий "голова уряду регіону" Сергій Єлісєєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Урядом" (окупаційним. - Ред.) Херсонської області прийнято рішення та визначено порядок визнання безхазяйними таких підприємств, передачі їх на баланс до фонду державного майна Херсонської області з подальшою передачею до зовнішнього управління тим охочим, хто захоче керувати цими активами та кого ми вважаємо гідними для того, щоб керувати цими підприємствами. У власників безсумнівно є можливість зберегти своє право на підприємство. Тут є невід'ємна обов'язкова умова – вони мають обов'язково перереєструватися в податковій, отримати реєстрацію, відкрити банківські рахунки. Вони мають бути для нас зрозумілими, прозорими. І нехай працюють, ніхто не перешкоджає", - заявив він.
Єлісєєв також заявив, що процес переходу з гривні на рубль в окупованій частині Херсонської області може бути тривалим.
"Процес буде м'яким, плавним. Буде достатньо тривалий перехідний термін, щоб ми перейшли до одновалютної системи", - сказав він.
За словами Єлісєєва, в окупованій Херсонській області зараз ходять дві валюти – у магазинах можна розплатитися гривнями та рублями, а до підприємців, які не приймають до оплати російський рубль, так звані "правоохоронні органи" окупантів застосовують "заходи адміністративного впливу".
При цьому на території окупованої частини Херсонської області не працюють українські банки, можливості перевести в готівку кошти в гривнях у населення немає.
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Залишається сподіватись, що дурити багато людей тривалий час не можна.Прозріння поступово настане. Вчорашні "фейки" стануть правдою.
"Надо отбросить всякие иллюзии - российская ПВО надежно сработала, она сбила и вчера средства поражения, и сегодня. Поэтому все многочисленные взрывы и пожары - это сбитые средства поражения. Мы не поразили ни вчера, ни сегодня ничего существенного, к сожалению", - заявил Арестович.
https://korabelov.info/2022/08/256389/nuzhno-vymanit-rossiyan-iz-oborony-na-territorii-hersonskoj-oblasti-general-marchenko/