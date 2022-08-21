Росіяни погрожують конфіскувати майно підприємців Херсонщини, які не обліковуються в окупаційній податковій службі, - ССО

На тимчасово окупованій Херсонщині підприємцям розіслали листи з вимогою стати на облік в окупаційній податковій службі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ССО "Спротив".

Стати на облік ворог вимагає до 1 вересня. На підприємства, які не сплачуватимуть податки окупантам, введуть "адміністрацію" для зовнішнього управління.

"Як відомо, поняття "приватна власність" у РФ відсутнє, тому не варто сприймати погрози росіян несерйозно. Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ евакуюватись на момент проведення операції зі звільнення територій ЗСУ". - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, росіяни погрожують конфісковувати майно батьків, які не віддають своїх дітей в окупаційні школи.