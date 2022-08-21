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Новини Війна
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Росіяни погрожують конфіскувати майно підприємців Херсонщини, які не обліковуються в окупаційній податковій службі, - ССО

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На тимчасово окупованій Херсонщині підприємцям розіслали листи з вимогою стати на облік в окупаційній податковій службі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ССО "Спротив".

Стати на облік ворог вимагає до 1 вересня. На підприємства, які не сплачуватимуть податки окупантам, введуть "адміністрацію" для зовнішнього управління.

"Як відомо, поняття "приватна власність" у РФ відсутнє, тому не варто сприймати погрози росіян несерйозно. Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ евакуюватись на момент проведення операції зі звільнення територій ЗСУ". - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині окупанти посилили фільтрацію, - облрада

Нагадаємо, росіяни погрожують конфісковувати майно батьків, які не віддають своїх дітей в окупаційні школи.

Автор: 

окупація (6762) підприємці (622) росія (66431) шантаж (61) ССО (531) Херсонська область (5937)


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враження, що допоки їх пороговно не загорнути плотно у вату (яку роблять з БАВОВНИ) вони не заспокояться
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21.08.2022 15:00 Відповісти
А тех которые добровольно приду к окупантам с деньгами не тронут?
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21.08.2022 15:04 Відповісти
Представьте ,как людям живётся среди варваров и дикарей. ,хотя и тут, на на оккупированной территории не лучше, тоже самое было и есть. территория хаоса и беззакония,если быть честным. Телефонное право. у меня кум Ермак,у меня кум Луценко, продавили через Раду и всё, твори ЩО ХОШ.
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21.08.2022 15:40 Відповісти
Они что, не слышали про контраступление? Резников два месяца как озвучил.
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21.08.2022 15:42 Відповісти
Фишка в том что в Украине больше нет Кучмистов миллиардеров ...типа Коломойский или Шапкокрад Индюкович... которого Кучма назначил президентом в 2004 году...
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21.08.2022 15:42 Відповісти
Контрнаступление начнется в Час X..
Когда Залужный и Наев уничтожат логистику Мавзолейного быдла...а это сегодня сделать легко...
Президент Азербайджана подсказал как это сделать в Нагорном Карабахе...качественно и быстро...
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21.08.2022 15:50 Відповісти
 
 