Росіяни погрожують конфіскувати майно підприємців Херсонщини, які не обліковуються в окупаційній податковій службі, - ССО
На тимчасово окупованій Херсонщині підприємцям розіслали листи з вимогою стати на облік в окупаційній податковій службі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ССО "Спротив".
Стати на облік ворог вимагає до 1 вересня. На підприємства, які не сплачуватимуть податки окупантам, введуть "адміністрацію" для зовнішнього управління.
"Як відомо, поняття "приватна власність" у РФ відсутнє, тому не варто сприймати погрози росіян несерйозно. Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ евакуюватись на момент проведення операції зі звільнення територій ЗСУ". - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, росіяни погрожують конфісковувати майно батьків, які не віддають своїх дітей в окупаційні школи.
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враження, що допоки їх пороговно не загорнути плотно у вату (яку роблять з БАВОВНИ) вони не заспокояться
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