В результате обстрела Зеленодольской громады погибла женщина, - Резниченко

Российские оккупанты в воскресенье из "Ураганов" обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области, погибла женщина, ранены 6 гражданских.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко в своем телеграмм-канале.

"В Зеленодольск прилетели 15 реактивных снарядов. Погибла 59-летняя женщина. Шесть человек ранены, среди них 9-летний мальчик. Все в больнице. Один из пострадавших тяжелый", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в городе есть разрушение жилья. Российские снаряды повредили и детскую спортивную школу. На месте работают спасатели и полиция – выясняют детали.

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