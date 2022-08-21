В результате обстрела Зеленодольской громады погибла женщина, - Резниченко
Российские оккупанты в воскресенье из "Ураганов" обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области, погибла женщина, ранены 6 гражданских.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко в своем телеграмм-канале.
"В Зеленодольск прилетели 15 реактивных снарядов. Погибла 59-летняя женщина. Шесть человек ранены, среди них 9-летний мальчик. Все в больнице. Один из пострадавших тяжелый", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в городе есть разрушение жилья. Российские снаряды повредили и детскую спортивную школу. На месте работают спасатели и полиция – выясняют детали.
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Чайка Київ
показать весь комментарий21.08.2022 20:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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