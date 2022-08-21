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В результате обстрела Зеленодольской громады погибла женщина, - Резниченко

дніпропетровщина

Российские оккупанты в воскресенье из "Ураганов" обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области, погибла женщина, ранены 6 гражданских.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко в своем телеграмм-канале.

"В Зеленодольск прилетели 15 реактивных снарядов. Погибла 59-летняя женщина. Шесть человек ранены, среди них 9-летний мальчик. Все в больнице. Один из пострадавших тяжелый", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в городе есть разрушение жилья. Российские снаряды повредили и детскую спортивную школу. На месте работают спасатели и полиция – выясняют детали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили из "Ураганов" по Зеленодольской громаде, пострадали 6 человек, - Лукашук. ФОТО

обстрел (28205) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4150)


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21.08.2022 20:50 Ответить
 
 