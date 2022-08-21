Унаслідок обстрілу Зеленодольської громади загинула жінка, - Резніченко

Російські окупанти в неділю з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, загинула жінка, поранено 6 цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у своєму телеграм-каналі.

"У Зеленодольськ прилетіли 15 реактивних снарядів. Загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранені, серед них 9-річний хлопчик. Всі у лікарні. Один з постраждалих тяжкий", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у місті є руйнування житла. Російські снаряди пошкодили й дитячу спортивну школу. На місці працюють рятувальники та поліція - з'ясовують деталі.

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